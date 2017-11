De ce n-are statul bani?

Chiar, de ce? Pentru că „impresionante” companii și „impresionanți” oameni politici nu-și plătesc dările către statul acesta pe care tot ei `l guvenează. Un „păduche”, adică o dugheană de țară e somată imediat să plătească 1.000 de lei datorie. La această „enormă” sumă se adaugă vreo sută de lei penalități. Omul face tot posibilul și plătește. Dar ditamai Avocatul Poporului nu vrea să plătească datoriile către statul român. Fost sindicalist, apoi premier al României și acum Avocat al Poporului, Victor Ciorbea are de plată la statul român aproape 300.000 lei. Unde-i, dragilor tovarăși capitaliști, democrația? Unde-i domnia legii? Unde-i statul de drept clamat de top modelul Tăriceanu? Dacă ditamai Avocatul Poporului nu-și plătește datoriile către statul român, atunci un pierde vară din mulțime ce să facă?

Am pomenit anterior de companii „impresionante”. E vorba de firme care de-a lungul vremii au fost „cântate” ca modele de succes `n afaceri. ~n realitate `nsă acestea erau conduse de niște țepari și nu investitori. Iată, așadar de ce nu are statul bani de pensii, salarii decente, asistență medicală de calitate, drumuri și altele asemenea. Cel care a preluat pe un dolar combinatele de `ngrășăminte chimice ale României, dar și mai multe fabrici de țigarete, un cetățean prezent printre bogații României, a falimentat mai multe firme dând țepe uriașe statului român, la fel ca ăla de a luat petrolul și l-a dat rușilor de unde va ajunge la chinezi. În 2016, când ANAF a publicat pentru prima data lista datornicilor persoane fizice, s-a aflat că Victor CIORBEA – probabil cel mai slab premier al României post-decembriste şi încă Avocatul Poporului – are restanţe de 94.967 lei (81.007 lei debit de bază şi 13.960 lei – accesorii) la bugetul de stat şi încă 106.798 lei (66.123 lei ^ 40.675 lei) la bugetul asigurărilor de sănătate, adică un total de 201.765 lei. Pentru că şi-au jurat să fie alături la bine şi la greu şi soţia Lacrima CIORBEA era prezentă pe lista ruşinii… cu sume chiar mai consistente: 263.916 lei (185.995 lei ^ 77.921 lei) la bugetul de stat şi 106.798 lei (66.123 lei ^ 40.675 lei) la Sănătate. Rezultă un total al doamnei de 341.837 lei. Când a apărut informaţia că familia Ciorbea are datorii la stat de 572.479 lei (la data de 30 martie 2016), masculul a sărit de cur în sus şi a început să explice că a plătit 1,6 milioane lei la stat în ultimii 10 ani, “pe lângă suma de aproximativ 6.000.000 lei, rate bancare,” de parcă ar fi trebuit să-i plătim noi ratele. Tot atunci, Victor Ciorbea a spus că “atât eu cât şi soţia mea, facem eforturi deosebite pentru achitarea restului rămas de plată către bugetul de stat“. Recent s-au afişat datoriile la data de 30 septembrie 2017… hai să vedem ce eforturi deosebite a făcut acest individ plus soţia. Conform site-ului ANAF, datoriile lui Victor CIORBEA se prezintă aşa: 110.180 lei (60.503 lei si 49.677 lei) la bugetul se stat, 121.854 lei (56.623 lei si 65.231 lei) la sănătate. Lacrima CIORBEA se menţine capul familiei (la datorii fiscale) cu următoarele sume: 277.635 lei (179.655 lei si 97.980 lei) și 138.938 lei (73.707 lei si 65.231 lei). Altfel spus, restanţele Avocatului Poporului au crescut într-un an şi jumătate cu aproape 15%, până la 232.034 lei, iar ale doamnei cu 21,86%, până la 416.573 lei. Per total, datornicii Ciorbea au de achitat la cele două bugete suma de 648.337 lei, în creştere cu 13,25% faţă de cea înregistrată la 30 martie 2016 (572.479 lei).