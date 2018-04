Dați-le banii oamenilor, afaceriștilor de la Comcereal!

Băieții deștepți de la Comcereal se bat în conferințe de presă iar proprietarii de terenuri așteaptă de ani la rând arenda.

Spun că-s afaceriști, mari întreprinzători în agricultura județului Vaslui și a Moldovei, șmecheri ai capitalismului de tip românesc, „manevranți” ai Justiției române care-i destul de ciudată și se cred mai presus de legi. De partea cealaltă sunt proprietarii de terenuri agricole din județul Vaslui și din alte zone ale Moldovei care tot așteaptă de ani la rând să-și primească drepturile care li se cuvin pentru terenurile de pe care scot profituri acești „șmecheri”. O femeie stabilită acum în Timișoara trimite la redacție o scrisoare în care arată că de trei ani Comcereal sau cum s-o mai fi numind firma care lucrează suprafețe întinse de terenuri în județul Vaslui nu-i mai plătește și nimeni nu mai răspunde la telefon. Femeia are suprafețe mari de teren pe raza județului Vaslui. Undeva prin zona comunei Tanacu are aproape 30 hectare, alături de mai mulți moștenitori, terenul a fost lucrat mereu, cineva încasează subvenții ilegal, iar proprietarii au doar titlul și cam atât. Nu primesc vreun leu cu gaură de pe urma acestei proprietăți. „Ce se mai aude cu Porumboiu? De trei ani terenul meu este lucrat dar n-am mai primit arenda. Eu plătesc impozit pe teren dar ăștia care-l folosesc nu dau vreun leu”, spune femeia în scrisoarea adresată instanței. Interesant este că nu se vede și nu se aude la instituțiile statului. ~n urmă cu vreo doi ani câțiva proprietari de terenuri din zona Oltenești, județul Vaslui, au vrut să protesteze la primărie. Alți proprietari de terenuri din zona Miclești au refuzat să mai semneze prelungirea contractelor de arendă și au primit arenda, după ce au semnat contractele noi. Apoi iar au fost uitați. Subiectul Comcereal este iar la ordinea zilei. Unii vorbesc de insolvență, alții de furturi, dar cert este că singurii care pierd sunt proprietarii de terenuri. Fostul „bos” Adrian Porumboiu tot spune de o bucată de vreme că nu mai are treabă cu această companie. A fost contrazis până nu demult de Registrul Comerțului care avea în evidență acționarii de la Comcereal. Printre acționari figura societatea comercială Racova la care era acționar și Adrian Porumboiu. El ridica din umeri și arunca foc și pară peste cei care încercau să spună adevărul cules din date oficiale. Recent, același Porumboiu a avut încă o ieșire publică, interesantă doar prin prisma problemelor pe care le întâmpină proprietarii de terenuri. ~n replică, au ieșit public și cei despre care Adrian Porumboiu spunea că-s proprietarii companiei Comcereal. Primul a vorbit la Vaslui că pe aici probabil îl mai ascultă cineva, iar ceilalți au vorbit la București crezând că sunt ascultați. Grav este că toți „guriștii” au uitat voit să spună când își vor plăti datoriile către proprietarii de terenuri. De ce i-ar interesa pe stăpânii de drept ai terenurilor despre combinațiile lui Porumboiu sau despre cei de la Trans Oil ori cum s-o mai fi chemând? Oamenii își vor drepturilor lor și atât. Restul e poveste de presă. Citiți o anchetă incendiară în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 25 aprilie 2018.