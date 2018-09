Cupa Maxim a intrat în topul competiţiilor de tenis de masă din România

Botoșaniul a fost la începutul lunii septembrie capitala tenisului de masă din România. Peste 150 de concurenți din Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău și din Republica Moldova s-au prezentat în zilele de 1 şi 2 septembrie la startul Cupei Maxim, competiție care a ajuns la a V-a ediție.

Interesul pentru Cupa Maxim a fost unul foarte mare. Peste 400 de jucători de tenis au vrut să participe dar până la urmă au fost acceptați 152, cei mai bine poziționați în clasamentul național. Pentru a crește numărul de participanți ar fi trebuit ca această competiție să se desfășoare pe parcursul a două-trei zile. Omul de afaceri Maricel Maxim, patronul firmei Maxim Special Construct SRL, a rămas impresionat de interesul pentru această competiție și spune că e posibil ca la următoarele ediții să se organizeze pe parcursul a două-trei zile. „Cupa Maxim a devenit o competiție internațională de anul acesta. La startul concursului s-au prezentat 14 sportivi din Republica Moldova. În total au fost 152 de participanți la ediția din acest an a Cupei Maxim. Solicitările au fost undeva la 400. Au fost acceptați concurenții care aveau cel mai bun punctaj în clasamentul național iar nivelul competiției a fost unul foarte ridicat. Toți concurenții sunt foarte motivați. Am vorbit cu mai mulți concurenți și au spus că la Botoșani au avut condiții foarte bune. Mi-aș fi dorit să avem o competiție cu mai mulți participanți dar tehnic nu se putea. Trebuia să organizez compeiția în două. Nu am solicitat sprijinul autorităților. Eu am sponsorizat și organizat această competiție, împreună cu câțiva colegi care se ocupă de partea tehnică. Sunt la ediția a V-a și îmi doresc să merg încă 50 de ani. Nivelul a crescut de la an la an și se pare că devine o poveste de succes. Toți spun că este o competiție mare, una dintre cele mai mari din țară”, ne-a spus Maricel Maxim. Concurenții clasați pe primele locuri au primit cupe, diplome și medalii. De asemenea, ei au acumulat puncte care contează în clasamentul național. (Răzvan SAUCIUC)