Cunoasterea politicii de coeziune intr-un mod inedit

Asociatia EuroDEMOS continua sa informeze iesenii privind impactul politicii de coeziune a Uniunii Europene in Iasi si avantajele pentru Romania ca stat membru al Uniunii Europene.

Practic, in cadrul campaniei publice de constientizare organizeaza activitati de tip punct de informare in diferite zone din Municipiul Iasi. Astfel, promotorii proiectului ofera informatii iesenilor referitoare la proiecte realizate in Iasi cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul de Co eziune si Fondul Social European. Dintre proiectele realizate in Iasi si promovate in cadrul actiunilor mentionam: Pasajul Octav Bancila, Pasajul Mihai Eminescu, proiectul zona Lapusneanu – Piata Unirii, proiecte de schimbare a liniilor de tramvai sau achizitia de mijloace de transport in comun, reabilitarea manastirii Golia.

Primele puncte de informare au fost organizate in acest weekend in Iasi in Parcul Voievozilor si in Piata Unirii.

Echipa EuroDEMOS a organizat si flashmoburi pentru a atrage atentia cetatenilor asupra punctelor de informare. Cei peste 50 de copii si tineri participanti au avut costumatii special create pentru aceste evenimente, pelerine si tinute in culorile drapelului Uniunii Europene. Acestia au defilat cu drapelele statelor membre UE si au impartit baloane si calendare iesenilor. Cetatenii au fost invitati sa se informeze privind politica de coeziune si proiectele realizate in Iasi cu fonduri europene. Participantii la activitate au primit materiale informative, iar opiniile lor au fost notate de promotori.

Activitatile de tip punct de informare sunt organizate in proiectul ”Cunoasterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identitatii europene”, proiect implementat de Asociatia EuroDEMOS cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.