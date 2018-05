Cugetări marca FC Botoşani: după o victorie tristă a urmat… o înfrângere mincinoasă

Săptămâna trecută a fost încărcată pentru FC Botoşani care a avut de disputat două partide importante, prima pe 9 mai în returul din semifinalele Cupei României, a doua sâmbătă 12 mai în etapa a IX a de play out la Dinamo Bucureşti. Din păcate, după înfrângerea severă cu 5-1 din tur de la Craiova, „mămăliga moldavă nu a explodat la Botoşani”. Fără să forţeze deloc, universitarii Băniei s-au calificat în finala competiţiei după ce au fost învinşi „la pas” cu 2-1 de către FC Botoşani. La finalul partidei cu CS Universitatea Craiova, Costel Enache, antrenorul echipei botoşănene, a declarat: „Am avut un parcurs incredibil, parcă destinul a vrut să ne chinuie. Din păcate e o victorie tristă, o victorie care mă bucură foarte mult și se datorează jocului și atitudinii jucătorilor. Cel mai important este că jucătorii au crezut că pot realiza o minune. Asta înseamnă că ei au încredere în potențialul lor, că pot face lucruri minunate și este o bază bună pentru a construi. Astăzi toată echipa a fost într-o sinergie incredibilă”. Iată şi artizanii victoriei de consolare care „au murit frumos” în cea mai mare performanţă din istoria fotbalului botoşănean: Cobrea – Plămadă (min.79 Tincu), Miron, Burcă, M. Roman (min.79 Serediuc), Achim, Rodriguez, Mușat, Moruțan, Axente (min.62 Axente), Golofca. Să mai consemnăm că golurile botoşănene au fost marcate de Mircea Axente în min.13 şi Bojan Golubovic în min.66, în timp ce golul Craiovei a fost înscris de Mitriţă în min.61. Iar pentru partida din campionat cu „haita câinilor roşii” tehnicianul Costel Enache a trimis în teren următorul „unsprezece”: Pap – Dumitraș, Burcă, Miron, Acsinte – Moruțan, Rodriguez – M. Roman, Vl. Achim, Golofca – Axente. Formulă care, cu tot cu schimbările de după pauză, nu a avut sorţi de izbândă pentru că dinamoviştii au câştigat cu 2-0 în urma golurilor marcate de Salomao în minutele 34 şi 53. Iar la terminarea partidei, Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani şi mare fan dinamovist din vremurile copilăriei, a concluzionat: „E păcat că am pierdut acest meci. Am făcut o primă repriză bună, am avut ocazii. Și în a doua repriză am avut posibilitatea să marcăm prin Golofca și apoi Roman. Moruțan a făcut un joc bun. Am căutat să jucăm, ne-am creat ocazii. Eu zic că scorul e mincinos. La primul gol a fost o greșeală a asistentului pentru că Popa era în ofsaid. Și la Miron se putea da penalty. Puteam să intrăm în joc. Nu am ce să le reproșez, au avut atitudine, nu s-a văzut oboseala. Meciul a fost plăcut ochiului dar scorul e mincinos”. Mincinos, nemincinos domn Cornel, cert e că, cu cinci etape înainte de finalul turneului play out, FC Botoşani a îngheţat pe locul 2 al clasamentului play out cu 32 de puncte, golaveraj 8-7, în timp ce pe primul loc se află Dinamo Bucureşti cu 41 de puncte, golaveraj 18-9. Dacă pe ultimul loc al clasamentului se află Juventus Bucureşti, cu ambele picioare în Liga a doua, pentru evitarea retrogradării se mai bat patru echipe, adică: FC Voluntari, Poli Timişoara, Concordia Chiajna şi Gaz Metan Mediaş. Iar în etapa a X a, miercuri 16 mai de la ora 18.30, se va juca FC Botoşani – Concordia Chiajna, după care urmează, duminică 20 mai de la ora 17.00, FC Voluntari – FC Botoşani. (Gabriel BALAŞA)