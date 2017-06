Cu vameși prost crescuți stăm de pază la fruntariile Europei

Written by:

Written on:

Cică Europa nu vrea ca România să facă parte din Schengen. O fi așa. Or fi și motive pentru ca unele țări civilizate, bine organizate și disciplinate să se opună cooptării României în spațiul Schengen.

Albița este cel mai folosit punct de trecere a frontierei Uniunii Europene pe. Ce se poate spune despre Albița? Aici a venit caravana „Din dragoste pentru cătușe” și a săltat zeci de vameși-găinari. Am spus găinari pentru că adevărații vameși contrabandiști au scăpat. Aceștia sunt protejați de șefi cu rang înalt. Afacerile ilegale sunt dirijate de oameni cu funcții mari. ~n rest vorbim de găinării. Capturile de tipul 100-200 țigarete reprezintă dovada că au activitate vameșii de la Albița. O captură mai mare înseamnă pierdere controlată pentru contrabandiștii conduși din umbră de oameni cu funcții de mare răspundere din România și Moldova. Dintotdeauna contrabanda a adus profituri uriașe „șmecherilor” vremii. Așadar, afacerile continuă nestingherite. Cam asta-i realitatea la granița Uniunii Europene. ~n aceste condiții, cu toate investițiile privind informatizarea pentru securizarea frontierei de est a UE, România nu e pregătită să facă parte din spațiul Schengen. Contrabanda adevărată e-n floare, așa că oficialii români pot emite pretenții, dar acestea nu-s motivate.

Mai grav de atât, la Albița lucrează și vreo câțiva vameși care au rămas repetenți la prima etapă din viață: cei 7 ani de acasă. Pe lângă studiile făcute pe la X și 0, din fața calculatorului personal, unii vameși sunt mai prost crescuți decât prevede legea. Un specimen din ăsta o tot ține în glume de prost gust arătând că el e „șmecher”. Dacă nu știe îi spunem că șmecher înseamnă cu totul altceva, nu să dai dovadă că ești prost crescut. Recent, îmi spunea un cetățean că individul în cauză se uita ca „proasta-n târg”, vorba moldoveanului, în portbagajul mașinii omului și întreba ce caută acolo o cârpă, întreba de ce omul n-a dat cu aspiratorul prin mașină și tot așa mai departe. Vameșul în cauză, un individ de cea mai joasă speță, cu 7 ani de acasă făcuți pe la cârciuma din satul Cocârlați din Deal, s-a văzut îmbrăcat în haina statului și crede că-i un fel de supraom. Nu-i dăm numele pentru că nici hârtia de ziar nu suportă asemenea umilință, dar faptul în sine trebuia menționat public pentru a se ști unul dintre motivele pentru care România are o carte de vizită foarte proastă și nu e acceptată la masa intelectualilor Europei. Cu așa vameși prost crescuți vreți în Schengen, domnilor de la Direcția Generală a Vămilor? Așteptăm răspuns pe adresa ziarului. (B.A.U.)