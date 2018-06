Cu teme false toți semianalfabeții vânează puterea

Written by:

Se apropie alegerile europarlamentare și prezidențiale și tot mai mulți ciocoflenderi au dat startul crosului pentru ciolan.

Ba se vorbește de iubita lui Dragnea că-i cu nu știu câți ani mai tânără decât el, ba se reia tema redefinirii familiei, ba se scot de la naftalină dosare false, ba se vorbește de șefa de la DNA care-i în fruntea unei păduri cu multe uscături, ba se profețește sfârșitul PSD, partidul care a obținut cele mai multe voturi la toate alegerile de când s-a înființat și până acum, acestea sunt câteva teme false cu care vor semianalfabeții din fruntea unor partide și partidulețe să ia puterea. N-ar fi un subiect interesant, pentru că șansele lor sunt aproape zero, dar toate aceste subiecte spală pe creier poporul. Cine vorbește de situația drumurilor din România? Ministrul transporturilor. Opoziția din parlament și alții care apar înaintea tuturor alegerilor n-au treabă cu probleme sociale și economice, n-au treabă că România nu are autostrăzi, ei au treabă cu legea fundamentală în stat care ar trebui modificată, după opinia lor sau contrazic Curtea Constituțională care, vrea cineva sau nu să recunoască, bună sau rea, e totuși cea mai înaltă instanță din România. Toți acești semianalfabeți atacă teme false ca să iasă în evidență. Pentru prima și ultima dată trebuie spus cu subiect și predicat că familia nu are nevoie de multe definiții, ci vine de mii de ani, de la facerea lumii. Acum că sunt persoane cu diferite afecțiuni medicale care se comportă anormal în societate este adevărat. La fel cum sunt criminali, bețivi, pedofili tot așa sunt persoane cu multe alte afecțiuni medicale. Asta nu e o temă importantă pentru poporul român acum. Astfel de excepții au fost dintotdeauna. De aici și până la a face din asta o temă de campanie electorală, cum face un partiduleț care și-a luat numele pompos de noua dreaptă e cale destul de lungă. Mai e partidul tehnocratului politician sărac întreținut de nevastă care, la fel, atacă teme false, iar când a fost la putere a făcut „rahatul praștie” cum spune românul.

