Cu teatrul de acasă în ruine, actorii botoşăneni au cucerit premii internaţionale în Ucraina

Written by:

Written on:

Cea de-a XII a ediţie a festivalului internaţional de teatru „Aplauzele de aur ale Bucovinei”, desfăşurat la Cernăuţi la finalul lunii octombrie, a fost un succes deplin pentru actorii Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani, singura trupă din România invitată la prestigiosul eveniment. După ce săptămâna trecută am publicat un reportaj despre impactul grandios pe care l-a avut trupa botoşăneană cu spectacolul „Bocitoarele vesele” după William Shakespeare în faţa a peste 800 de spectatori ce au umplut cocheta sală a Teatrului „Olga Kobîleanskaya”, acum a venit rândul culegerii roadelor de toamnă ale dramaturgiei botoşănene. Iar premiile, în număr de patru, sunt o confirmare clară a valorii teatrului botoşănean şi nu numai. Pentru că piesa dramatizată şi regizată de basarabeanul Alexandru Vasilache a primit din partea exigentului juriu ucrainean premiul pentru „Cel mai bun spectacol”, în contextul în care la festivalul menţionat au participat şi 11 trupe de teatru din Ucraina. Un alt premiu acordat a fost pentru „Cea mai bună regie”, alături de cel pentru „Cea mai bună scenografie” care a fost realizată de Mihai Pastramagiu, iar cel de-a patra distincţie a fost acordată pentru „Cea mai bună coregrafie” care, alături de ilustraţia muzicală, i-a aparţinut talentatei Victoria Bucun. Iar distribuţia botoşăneană care a făcut posibilă cucerirea celor patru trofee internaţionale este: Marius Rogojinschi (rolul Ieremia), Cezar Amitroaei (Macarie-Nicodim), Daniela Bucătaru (Dochia), Lidia Uja (Voichiţa-Arghir), Irina Mititelu (Oana), Gheorghe Frunză (Panait), Narcisa Vornicu (Axinia), Crenola Muncaciu (Ilinca), Silvia Răileanu (Tinca), Sorin Ciofu (Eftimie-Zaharia), Mirela Nistor (Paraschiva), Mihail Donțu (Mefodie), Gina Pătrașcu-Zamfirache (Ruxanda), Ioan Crețescu (Luca), Andreea Popovici (Raluca), Radu Dragoş (Sofronie), Lorena Petronela Chiribuță (Chira), Răzvan Amitroaei (Axinte), Alexandra Vicol (Safta), Volin Costin (Finoghen) şi Ioan Ciofu (Horia). La recunoaşterea deplină a teatrului botoşănean, ignorat acasă la Botoşani de o mână de consilieri locali şi parlamentari care îi obligă pe actori să joace de vreo patru ani într-o sală improprie, şi-a adus contribuţia şi presa în limba română din Regiunea Cernăuţi. Printre publicaţiile care au consemnat la superlativ prestaţia actorilor din Botoşani se numără şi ziarul „Monitorul de Hliboca”. Într-un generos reportaj intitulat „Bocitoarele vesele au distrat publicul cernăuţean”, simpaticul redactor şef Nicolae Şapcă consemnează la final de articol: „Salutându-l pe domnul Traian Apetrei, director al teatrului botoşănean, care îşi purta pe ici, pe colo emoţiile ascunse, având grijă de ultimele momente dinaintea începutului spectacolului, şi adresându-i întrebarea de serviciu a românului <<Ce mai faceţi domn director?>>, mi-a răspuns că <<Am venit să ne vindem marfa la Cernăuţi.>>. Şi trebuie să spun că noi, spectatorii, am cumpărat-o la cel mai bun preţ dăruindu-i aplauze de aur pe bun merit”. Musai trebuie menţionat că spectacolul de la Cernăuţi a fost doar un moment de glorie din actuala ediţie a Zilelor Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani 2017. Pentru că la jumătatea lunii octombrie teatrul botoşănean a fost prezent la Cahul, oraş din sud vestul Basarabiei, cu piesa „Conu Leonida faţă cu reacţiunea” de I.L. Caragiale, urmând ca la început de decembrie actorii botoşăneni să onoreze invitaţia Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, invitaţie prilejuită de împlinirea a opt ani de la înfiinţarea instituţiei basarabene condusă de publicistul şi scriitorul Petru Popa. La Soroca, teatrul botoşănean va prezenta spectacolul „Cerere în căsătorie” după dramaturgul rus Anton Pavlovici Cehov. În fotografii juriul ucrainean de la Cernăuţi şi cele patru trofee câştigat de teatrul din Botoşani. (Gabriel BALAŞA)