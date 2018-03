CSM Poli Iaşi va debuta în play off la CFR Cluj

Written by:

Written on:

După o calificare absolut norocoasă, echipa din Dealul Copoului va juca în acest an în turneul play off alături de alte cinci formaţii, considerate cele mai bune din fotbalul românesc. Iată programul reprogramat al primei etape, cu precizarea că toate cele trei partide vor începe la ora 20.45: CFR Cluj – CSM Poli Iaşi (vineri 9 martie), CS Universitatea Craiova – Astra Giurgiu (sâmbătă 10 martie) şi FCSB – Viitorul Constanţa (duminică 11 martie). Pentru etapa a doua sunt programate partidele: Viitorul Constanţa – CS Universitatea Craiova (vineri 16 martie, ora 20.45), CSM Poli Iaşi – Astra Giurgiu (duminică 18 martie, ora 18.00) şi CFR Cluj – FCSB (duminică 18 martie, ora 20.45). Înaintea turneului play off, după înjumătăţirea punctajului iniţial, clasamentul se prezintă astfel: 1. CFR Cluj 28 puncte, 2. FCSB 26 puncte, 3. CS Universitatea Craiova 26 puncte, 4. Astra Giurgiu 22 puncte, 5. Viitorul Constanţa 22 puncte, 6. CSM Poli Iaşi 20 puncte. (G.B.)