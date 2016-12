Cronica neagră/Persoană dispărută

Written by:

APELAŢI 112 DACĂ VEDEŢI ACEASTĂ PERSOANĂ spun oamenii legii. Poliţiștii din Vaslui caută o femeie, de 58 ani, care a plecat de acasă în ziua de 19 decembrie a.c. și nu a revenit. Cei care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea femeii sunt rugați să sune la numărul unic de urgenţă – 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie. La data de 23 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bârlad au fost sesizaţi despre faptul că Maria Cojocaru, de 58 de ani, din satul Recea, comuna Iana, a plecat de acasă şi nu a revenit. Femeia a plecat în municipiul București la data de 19 decembrie a.c. și a comunicat telefonic cu fiica sa în ziua de 20 decembrie, afirmând ca va reveni în municipiul Bârlad. Femeia are 1,65 m înălțime, păr grizonat, ochi căprui. La data dispariției, purta pantaloni de culoare neagră și o geacă din fâș, lungă, de culoare neagră. Aceasta are ca semn particular o cicatrice în lungime de 3 cm la palma stângă. În prezent, poliţiştii de investigaţii criminale desfășoară activităţi specifice în vederea depistării persoanei dispărute, faţă de care a fost solicitată şi măsura urmării naţionale. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea ei sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă – 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliție.

Incendii si activitati preventive

Pe 22-23 decembrie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui şi Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență au desfăşurat 19 misiuni, astfel: 8 misiuni ale echipajelor S.M.U.R.D. pentru acordarea primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de urgenţă; patru incendii produse în gospodăriile populației; o misiune pentru deblocare acces în apartament; şase misiuni de recunoaştere în teren, de instruire şi educaţie preventivă a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Incendii

Joi, 22 decembrie, la ora 12.49, un echipaj de pompieri de la Detaşamentul Vaslui a intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la o bucătărie de vară, din localitatea Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos. Pentru localizarea şi lichidarea acestuia s-a deplasat la faţa locului un echipaj de stingere, cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, care a acţionat în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună. Flăcările au distrus bunurile materiale din podul bucătăriei de vară, cauza probabilă a incendiului fiind efectul termic de la un coş de fum neprotejat corespunzător față de elementele combustibile ale acoperişului. Joi, 22 decembrie, la ora 18.29, Secţia de Pompieri Huşi a fost solicitată să intervină, în municipiul Huşi, pe str. Petru Tomescu, nr. 5, pentru stingerea unui incendiu produs la podul unei case. La fața locului s-au deplasat un ofițer şi şase subofiteri, cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă. Flăcările au distrus aproximativ şase metri liniari căpriori, patru metri liniari grindă şi circa patru metri pătrați acoperiş pe structură din lemn şi învelitoare din tablă. Din primele cercetări, se pare că împrejurarea determinantă a fost utilizarea unui coş de fum neprotejat corespunzător față de elementele combustibile ale acoperişului.

Vineri, 23 decembrie, la ora 02.11, pompierii militari din cadrul Detaşamentul Bârlad au intervenit, cu două autospeciale de stingere şi nouă subofițeri, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o casă din municipiul Bârlad, strada Merilor, nr. 1. Au ars circa şase metri pătrați acoperis pe astereală din lemn şi învelitoare din tablă, reuşindu-se salvarea întregii locuințe. Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic de la un coş de fum neprotejat corespunzător față de elementele combustibile ale acoperişului. Vineri, 23 decembrie, la ora 02.27, un echipaj de pompieri de la Secția Huşi a intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la un depozit de furaje, din localitatea Gugeşti, comuna Boțeşti. Pentru localizarea şi lichidarea acestuia s-au deplasat la faţa locului şase subofițeri, cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, care au acţionat în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună. Flăcările au distrus circa cinci tone de lucernă şi paie, zece metri liniari gard din scândură şi 0,5 metri cubi lemn de foc. Din primele cercetări, se pare că împrejurarea determinantă a fost fumatul în locuri nepermise. Din fericire, în urma incendiilor produse la locuințe nu s-au înregistrat victime. Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, vă reamintim câteva măsuri elementare ce trebuie respectate la utilizarea coşurilor de fum: verificare, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii; coşurile de fum trebuie curăţate periodic pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare; coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de materialele combustibile ale planşeului sau acoperişului ( grinzi, astereală de lemn şi alte asemenea);

Deblocare uşă apartament

Pe 22 decembrie, în jurul orei 14.38, Detaşamentul de Pompieri Bârlad a intervenit, pe strada Republicii nr 277, Bl. 15 din municipiul Bârlad, cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, pentru deblocarea ușii unui apartament. Militarii au pătruns în interiorul apartamentului, iar personalul medical S.A.J., prezent la fața locului, a constatat decesul proprietarului în vârstă de 93 de ani.

Asistență medicală

Echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt ” al judeţului Vaslui au intervenit în cursul zilei de 22 decembrie, la 8 solicitări ( 7 EPA şi 1 TIM).

OBIECTE PIROTEHNICE CONFISCATE DE POLIȚIȘTII

În această perioadă, polițiștii vasluieni desfășoară activităţi specifice în zona pieţelor, târgurilor sau centrelor comerciale pentru identificarea persoanele fizice neautorizate care comercializează ambulant articole pirotehnice, precum și pentru constatarea oricăror fapte care contravin legislației în domeniul articolelor pirotehnice. În urma activităților desfășurate în cadrul acțiunii „Foc de Artificii”, polițiștii au întocmit dosare penale persoanelor care nu au respectat prevederile legale care reglementează operațiunile cu articolele pirotehnice. T. Ionel, în vârstă de 51 ani, din municipiul Bârlad a fost depistat de polițiștii Biroului de Ordine Publică Bârlad, în fața unui magazin aflat pe strada Republicii, în timp ce comercializa fără drept petarde. Asupra acestuia au fost găsite 50 cutii cu 2.860 petarde, bunuri care au fost ridicate în vederea cercetărilor. Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni. În Piața Sfântul Ilie, din municipiul Bârlad, polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică Bârlad și Poliției Locale Bârlad l-au depistat pe C. Ionuț, de 21 ani, domiciliat în comuna Banca, care deținea fără drept 1.400 petarde, obiecte pirotehnice interzise a fi deţinute şi comercializate de către persoane fizice neautorizate. Tânărul este cercetat pentru operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, în conformitate cu prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Reamintim faptul că prin acţiunea „FOC DE ARTIFICII”, Poliţia Română urmăreşte prevenirea, identificarea şi combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2016/2017. Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile şi periculoase. Folosirea lor necesită control şi supraveghere, dar şi responsabilitate sporită în ceea ce ţine de respectarea condiţiilor esenţiale de securitate. Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

SĂRBĂTORI ÎN SIGURANŢĂ!

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Vaslui derulează la acest sfârşit de an activităţi specifice de prevenire şi informare a populaţiei cu privire la măsurile pe care trebuie să le cunoască şi să le adopte pentru prevenirea infracţiunilor sau a comportamentelor neadecvate specifice sărbătorilor de iarnă. Nu mai avem mult timp şi vine Crăciunul, urmat mai apoi de trecerea dintre ani. Foarte mulţi dintre noi vom pleca pentru câteva zile fie la rude, fie în diverse staţiuni, în ţară sau în străinătate pentru a ne deconecta sau pentru a vizita persoane dragi. Trebuie să acordăm, înainte de a pleca în călătorie, o importanţă deosebită asigurării locuinţei pentru a nu avea surprize neplăcute atunci când ne întoarcem acasă. Spărgătorii de apartamente nu au vacanţă şi vor profita din plin atunci când ştiu că sunteţi plecat de la domiciliu şi nu v-aţi luat minime măsuri de protecţie a locuinţei. Pentru a reduce riscul de a deveni victima spărgătorilor de locuinţe şi pentru protecţia casei dumneavoastră atunci când sunteţi plecat în vacanţă, Poliţia vă recomandă: în cazul absenţelor de la domiciliu, discutaţi acest lucru cu persoanele de mare încredere. Rugaţi vecinii apropiaţi să vă supravegheze locuinţa sau să acţioneze în aşa fel încât să nu se simtă lipsa dumneavoastră; nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să se certifice absenţa dumneavoastră; o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune poate deruta eventualii musafiri nepoftiţi atunci când părăsiţi locuinţa. Stabiliţi cu vecinii să sesizeze poliţia imediat la numărul de urgenţă 112 ori de câte ori observă persoane suspecte în apropierea locuinţei dumneavoastră.

ACȚIUNI PENTRU SIGURANȚA COMUNITĂȚII

La sfârșitul sâptămânii trecute, poliţiştii au acţionat suplimentar pentru prevenirea faptelor antisociale care ar putea să tulbure liniştea şi siguranţa cetăţenilor. Peste 290 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate în doar 3 zile. În perioada 16 – 18 decembrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au acţionat, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente din teren, pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice. Poliţiştii de ordine publică, de la rutieră, de investigaţii criminale, de la investigarea criminalităţii economice, din cadrul formaţiunilor de arme, explozivi şi substanţe periculoase şi luptători de intervenţie rapidă au desfăşurat 22 de acţiuni și controale. Poliţiştii au constatat 23 de infracţiuni (judiciare, la regimul circulaţiei, la Legea 46/2008- Codul Silvic sau de altă natură). În urma activităților desfășurate pe linie de ordine publică, au fost aplicate 155 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 77 pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică fapte prevăzute de Legea 61/1991 și 20 de sancţiuni prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite. Siguranţa rutieră şi salvarea de vieţi sunt, de asemenea, priorităţi ale Poliţiei Române. Astfel, poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi, în urma cărora au constatat 7 infracțiuni, dintre care 4 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, polițiștii au aplicat peste 140 de sancţiuni contravenționale, ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Din totalul acestora, 6 au fost aplicate pentru consum de alcool şi 50 pentru încălcarea regimului legal de viteză. Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 15 permise de conducere (6 pentru consum de alcool și 5 pentru nerespectarea regimului legal de viteză).