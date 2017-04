Cronica neagră/Femeie de 80 de ani decedată în incendiu

Written by:

Written on:

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Vaslui, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Codăești, au intervenit pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o casă din localitatea Pribești, comuna Codăești. În cursul nopţii de 19 aprilie, în jurul orei 01.56 un apel sosit în dispeceratul comun I.S.U. – S.A.J. anunţa faptul că în localitatea Pribești, din comuna Codăești, o casă este în flăcări iar în interiorul acesteia există posibilitatea să se afle proprietara locuinţei. Imediat, la locul incendiului a fost trimisă o autospecială de lucru cu apă şi spumă de mare capacitate, cu opt subofiţeri, şi o ambulanţă S.M.U.R.D. de Terapie Intensivă Medicală. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta atât în interiorul locuinței, cât și la acoperișul pe structură din lemn şi învelitoare din azbociment și țiglă al acesteia, pe o suprafață de aproximativ 50 m.p. Din nefericire, după lichidarea incendiului a fost găsit trupul carbonizat al proprietarei locuinței, o bătrână în vârstă de 80 de ani. În urma producerii incendiului, flăcările au distrus aproximativ 50 m.p. de acoperiș din plăci de azbociment și țiglă pe structură din lemn, 40 m.p. de planșeu din scândură, diverse bunuri și materiale combustibile existente în două dormitoare și într-o bucătărie (mobilier, aparatură electrocasnică, materiale textile, acte de identitate și proprietate, şi altele), pompierii militari reușind să salveze o cameră și anexele locuinței cu bunurile depozitate în acestea, precum și aproximativ 100 m.p de planșeu și acoperiș. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs de un coș de fum amplasat necorespunzător și neprotejat termic față de materialele combustibile.

POLIȚIȘTII SUNT LA DATORIE!

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui se află în misiune în sprijinul cetățenilor. În zonele afectate de zăpezi se intervine pentru asigurarea siguranței traficului rutier. În ultimele 24 de ore, polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au intervenit în sprijinul populației și al autorităților locale din zonele unde s-au înregistrat probleme din cauza fenomenelor meteo nefavorabile. În aceste zile, pentru siguranța traficului rutier și a comunității, Inspectoratul de Poliție la Județului Vaslui a acționat cu peste 100 de polițiști și cu 76 de autospeciale de poliție. Situația din teren este în continuare monitorizată și coordonată prin Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui fiind în permanentă legătură cu celelalte instituții reprezentate în Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției pentru Situații de Urgență. Angajații Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui rămân în continuare la datorie în sprijinul cetățenilor și al autorităților locale din județ, fiind pregătiți pentru gestionarea oricăror situații.

RECOMANDĂRI PENTRU CIRCULAȚIA ÎN CONDIȚII METEO SPECIFICE ANOTIMPULUI RECE

În contextul avertizărilor meteo din aceste zile, conducătorii auto sunt sfătuiţi de polițiști să adopte o conduită preventivă în trafic şi să respecte indicaţiile şi recomandările poliţiştilor rutieri. Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor. Adaptaţi permanent viteza la condiţiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei). Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi, sau 50 de km/h în afara lor, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă. Folosiţi corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare şi cel de climatizare şi dezaburire, pentru a vedea și a putea fi văzuţi în trafic. Reamintim că legislaţia rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităţilor şi în timpul zilei. Asiguraţi-vă o vizibilitate bună în habitaclul maşinii prin curăţarea parbrizului, geamurilor laterale şi a lunetei şi să aveţi în perfectă stare de funcţionare sistemul de climatizare şi ştergătoarele de parbriz. Păstraţi în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri în condiţii de siguranţă, atunci când condiţiile de deplasare sunt nefavorabile. Atunci când circulaţi pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă, sau polei, echipaţi autovehiculul cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone, montaţi pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate. Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, nefăcând referire la o anumită perioadă a anului. Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, cauciucurile trebuie să fie inscripţionate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripţia ,,all seasons”. Verificaţi periodic acumulatorul autovehiculului. Nu bruscaţi comenzile şi folosiţi cu preponderenţă frâna de motor. Nu în ultimul rând, rugăm conducătorii auto începători să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului în condiţii de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind experienţă redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. De asemenea, le reamintim că, dacă au mai puţin de un an de practică, viteza maximă admisă în afara localităţilor este cu 20 km/h mai mică. Când vă deplasaţi în coloană, evitaţi să depăşiţi. Această manevră nu vă scurtează semnificativ timpul de deplasare, însă vă poate pune viaţa în pericol. Totuşi, când depăşirea este absolut necesară, asiguraţi-vă temeinic înaintea efectuării acestei manevre şi semnalizaţi din timp intenţia dumneavoastră. În zilele cu ploi, lapoviţă, ninsoare şi temperaturi scăzute, fiţi mai atenţi la pietoni. Aceştia sunt mai puţin prudenţi, circulă zgribuliţi, se ascund sub umbrele, privesc mai puţin în jur şi se asigură mai puţin la traversare! Pietonilor le recomandăm să evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă. Totodată, pietonii trebuie să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acestora numai după ce sunt siguri că traversarea se poate face în condiţii de siguranţă, ţinând cont de faptul că în condiţii de carosabil umed sau alunecos, spaţiul de frânare al autovehiculelor creşte simţitor.