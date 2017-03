Cronica neagră/Contrabandişti după gratii

Doi bărbaţi din municipiul Bârlad, cercetaţi în mai multe dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, au fost reţinuţi de către poliţişti. La data de 27.02.2017, poliţiştii l-au identificat pe raza municipiului Bârlad pe D. Costel, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Bârlad, în timp ce încerca să comercializeze mai multe pachete cu ţigarete, care aveau aplicate timbre de acciză din Republica Moldova. Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alineatul 3 din Legea 86/2006. Având în vedere că D. Costel este cercetat pentru comiterea aceluiaşi tip de infracţiune în alte 6 dosare penale, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Vaslui au dispus prin ordonanţă reţinerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore. În cursul acestei zile, bărbatul va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Pe numele unui alt bărbat din municipiul Bârlad, B. Iulian, de 34 de ani, unitatea de parchet competentă a dispus la sfârşitul săptămânii trecute măsura controlului judiciar. Acesta este cercetat de către poliţişti în 6 dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. Bărbatul a fost depistat în mai multe rânduri de polițiști, pe raza municipiului Bârlad, în timp ce deținea spre comercializare sau comercializa diferite cantități de țigarete cu timbru de accizare Republica Moldova. În toate cazurile în care au fost constatate infracţiunile respective ţigaretele au fost ridicate în vederea confiscării, iar pe numele celor depistaţi poliţiştii au întocmit dosare penale.Reamintim faptul că pentru infracțiunea de contrabandă, Legea 86/2006 prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Sunt fapte asimilate infracţiunii de contrabandă și colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare, poliţiştii acţionând atât în vederea identificării celor cu preocupări infracţionale pe linia introducerii în ţară a ţigărilor de contrabandă cât şi a celor care transportă, depozitează sau comercializează astfel de produse.

ARESTAT PREVENTIV PENTRU VIOL

Polițiștii au reținut un bărbat în vârstă de 52 de ani, din comuna Bălteni, acesta fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol, faptă săvârșită asupra unei femei de 61 de ani, din aceeaşi localitate. Instanţa a emis pe numele bărbatului mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. La data de 01.03.2017 am fost sesizaţi de către o femeie în vârstă de 61 de ani, din comuna Bălteni, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de viol. Polițiștii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Vaslui au efectuat cercetări cu privire la fapta sesizată și au dispus efectuarea unei constatări medico-legale la Serviciul de Medicină Legală Vaslui. Polițiștii au stabilit faptul că în seara de 27.02.2017, în timp ce se afla la domiciliul său, femeia i-a permis accesul în locuinţă lui R. Cezar, în vârstă de 52 de ani, din acceaşi localitate şi pe care îl cunoştea. Acesta, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a început să lovească victima şi a supus-o la un act sexual, împotriva voinţei acesteia. R. Cezar a fost reţinut de poliţişti pentru o perioadă de 24 ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, iar ulterior a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, respectiv la Judecătoria Vaslui. În baza probatoriului administrat, pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ţigări de contrabandă ascunse într-un autoturism, descoperite la frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca, împreună cu lucrători vamali, au descoperit, ascunse şi nedeclarate, într-un spațiu special amenajat între bancheta din spate şi rezervorul unui autoturism, 3400 ţigarete de contrabandă. În data de 28 februarie a.c., în jurul orei 13.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul român Marian C., în vârstă de 28 de ani, conducând un autoturism marca Dacia, înmatriculat în România. Pentru valorificarea unor informaţii, poliţiştii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care echipa comună, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali, a descoperit ascunsă şi nedeclarată, într-un spațiu special amenajat între bancheta din spate şi rezervorul autoturismului, cantitatea totală de 3.400 ţigarete marca Plugarul, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform reglementărilor legale în vigoare, a fost luată măsura indisponibilizării ţigaretelor, în valoare de aproximativ 400 lei precum şi a autoturismului, în valoare de 1.000 lei, în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei.

Un document fals, trei infracţiuni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat un bărbat din R. Moldova care a prezentat la controlul de frontieră un permis de conducere fals. În ziua de 1 martie a.c., în jurul orei 01.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a ieşi din ţară, cetăţeanul din Republica Moldova Eduard Z., în vârstă de 36 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un microbuz şi o remorcă, ambele înmatriculate în Republica Moldova. La controlul de frontieră, pe lângă documentele de identitate, bărbatul a prezentat și un permis de conducere cu însemnele autorităţilor din R. Moldova. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au stabilit că permisul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals. În legătură cu cele constatate, Eduard Z. a declarat că a obţinut documentul prezentat la controlul de frontieră de la un conaţional, contra sumei de 100 Euro. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals, instigare la fals material în înscrisuri oficiale şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv.

Document fals prezentat la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat un bărbat care a prezentat la controlul de frontieră un document fals pentru autovehiculul pe care îl conducea. În ziua de 28 februarie a.c., în jurul orei 19.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui s-a prezentat la controlul de frontieră, pentru a ieşi din ţară, Ion B., cu cetăţenie română şi Republica Moldova, în vârstă de 35 de ani, conducând un microbuz marca Mercedes Benz, înmatriculat în România. Cu ocazia controlului, bărbatul a prezentat pentru autovehicul un certificat de inspecţia tehnică periodică cu valabilitate 2 ani, deşi pentru categoria de vehicule respectivă, inspecţia tehnică este valabilă doar un an. Colegii noştri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au stabilit că inspecţia tehnică periodică pentru autovehiculul marca Mercedes Benz este expirată din data de 15.04.2016, documentul prezentat la control fiind fals. Cu privire la cele constatate, Ion B. a declarat că nu are cunoştinţă despre faptul că certificatul ITP este fals. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

Aproximativ 5.000 de ţigarete de contrabandă, confiscate de poliţiştii de frontieră gălăţeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti au descoperit, ascunse în portbagajul și în torpedoul unui autoturism, condus de un cetăţean român, dar şi în bagajele acestuia, aproximativ 5.000 de ţigarete de contrabandă. În data de 1 martie a.c., ora 9.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti, județul Galați, pe timpul desfăşurării unei acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu ţigări, au oprit în trafic, pe raza localităţii de frontieră Vlădeşti, un autoturism marca Kia Ceed, condus de gălăţeanul D.G., în vârstă de 43 ani. În urma controlului efectuat asupra autoturismului, poliţiştii de frontieră au descoperit în portbagajul, torpedoul şi în bagajele personale ale bărbatului 4.960 de ţigarete, de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova, în valoare de 2.480 de lei. Cu privire la cele constatate bărbatul a declarat că a achiziţionat ţigaretele pentru consumul propriu. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

Un gălăţean s-a ales cu lucrare penală pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat

Poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti au depistat în trafic un cetăţean român, care conducea un autoturism neînmatriculat. În data de 1 martie a.c., ora 15.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti au oprit în trafic, pentru control, în localitatea de frontieră Ijdileni, un autoturism marca Fiat Punto, cu numere de înmatriculare provizorii, condus de gălăţeanul V.L., în vârstă de 24 de ani. În urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că numerele de înmatriculare provizorii ale maşinii erau expirate din anul 2013. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pe numele tânărului pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Autoturism radiat din circulaţie, descoperit de poliţiştii de frontieră gălăţeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi au depistat în trafic, un cetăţean român ce avea permisul de conducere suspendat și care conducea un autoturism radiat din circulaţie și cu asigurarea falsă. În data de 1 martie a.c., în jurul orei 22.00, pe timpul executării unei misiuni specifice, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi au oprit în trafic pentru control, pe o arteră din municipiul Galaţi, un autoturism marca BMW, cu numere de înmatriculare olandeze, condus de gălăţeanul P.D., în vârstă de 26 de ani. În urma verificărilor specifice efectuate, lucrătorii noştri au constatat că autoturismul figurează ca fiind radiat din circulaţie, de către autorităţile din Olanda din septembrie 2016. Totodată, polițiștii de frontieră au mai stabilit că asigurarea tip carte verde a mașinii este falsificată, iar bărbatul are permisul de conducere suspendat. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărui drept de conducere a fost suspendat şi uz de fals.