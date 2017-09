Cronica neagră/A intrat cu mopedul într-un camion

Written by:

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări în cazul unui accident de circulaţie, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 62 de ani, a decedat. Victima conducea un moped și nu poseda permis de conducere. Pe 13 septembrie, la ora 10.35, polițiștii au fost sesizaţi prin apel la 112 cu privire la faptul că în afara localității Grivița a avut loc un accident de circulaţie.În urma evenimentului a decedat un bărbat în vârstă de 62 de ani, cu domiciliul în comuna Drăgușeni, județul Galați. În urma cercetărilor efectuate de către poliţiştii rutieri s-a stabilit faptul că victima se deplasa cu un moped pe D.N 24 D din direcția Galați către Bârlad. La un moment dat, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un camion condus regulamentar de un bărbat, de 46 de ani, din județul Cluj. În urma impactului a rezultat decesul bărbatului din județul Galați. Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta nu deținea permis de conducere. Conducătorul camionului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și ucidere din culpă.

Campania de prevenire a victimizării minorilor Școala în siguranță

Prevenirea victimizării copiilor reprezintă o prioritate a activității Poliției Române, fiind un deziderat absolut obligatoriu în contextul unei societăți democratice. Astfel, orice demers educativ – preventiv, mai cu seamă unul de informare a publicului larg cu privire la necesitatea adoptării măsurilor elementare de auto-protecție, precum și a cunoașterii elementelor de competență și atribuții ale instituției statului care îl deservește este menit să asigure un climat social propice dezvoltării unui comportament adecvat. Având în vedere faptul că minorii, prin particularităţile psihocomportamentale şi de vârstă specifice, au posibilităţi reduse de apărare, capacitate redusă de anticipare a unor acte comportamentale ale altora, în special ale adulţilor, un grad mai înalt de credulitate şi capacitate redusă de înţelegere a efectelor, a consecinţelor propriilor acţiuni sau ale altor persoane, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui derulează în luna septembrie a.c. campania de prevenire a victimizării minorilor „Școala în Siguranță”. Scopul campaniei îl reprezintă informarea elevilor aflați la debutul anului școlar, în vederea reducerii riscului de victimizare și de implicare în fapte antisociale. Mulţi tineri pot fi ţinuţi departe de faptele penale dacă părinţii şi alte persoane care se ocupă de educarea copilului ştiu despre ce este vorba şi acţionează rapid şi eficient pentru a-i opri să alunece pe o pantă greşită. În acest sens vă reamintim câteva sfaturi utile, care sperăm că vă vor ajuta să vă feriţi copiii de criminalitate: explicaţi clar copiilor şi adolescenţilor că furturile, indiferent cât de nesemnificative sunt, nu vor fi probe de curaj ci fapte culpabile; spuneţi clar că, în cazul săvârşirii unor furturi, nu va fi vătămat niciun magazin sau cumpărător, ci hoţul însuşi va trebui să plătească pentru faptele sale; vorbiţi cu copiii şi adolescenţii despre valoarea proprietăţii personale şi publice. Distrugerile nu aduc prejudicii doar celor care le fac, ci şi comunităţii; explicaţi copiilor şi adolescenţilor ce fel de pedepse pot primi ca urmare a comiterii acestor fapte; vorbiţi cu copilul dumneavoastră despre cine îi sunt prietenii şi cunoştinţele sale; întrebaţi apoi unde şi cum îşi petrece timpul liber în afara casei; luaţi seama de câţi bani dispune copilul dumneavoastră; testaţi felul cum cheltuie banii de buzunar sau economiile, iar în caz că aveţi îndoieli staţi de vorbă cu el. Prima zi de școală a decurs fără probleme pentru că polițiștii au fost lângă copii, dascăli, părinți, iar cei mici au respectat sfaturile oamenilor legii și: au mers spre școală doar prin zone circulate; au stat de vorbă doar cu persoane cunoscute; au evitat să aibă asupra lor obiecte de valoare. Vă mulțumim că ați respectat sfaturile polițiștilor!

4.000 de ţigarete de contrabandă, confiscate de poliţiştii de frontieră gălăţeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti au descoperit, într-un autoturism condus de un cetăţean român, 4.000 de ţigarete de contrabandă, pe care acesta a declarat ca le-a achiziţionat pentru consumul propriu. În data de 12 septembrie a.c., ora 19.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti- I.T.P.F. Iaşi, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice, au oprit în trafic, pentru control, pe raza localităţii de frontieră Vlădeşti, un autoturism marca Ford Focus, condus de gălăţeanul V.B., în vârstă de 40 ani. În urma controlului efectuat asupra autoturismului, poliţiştii de frontieră au descoperit pe scaunul din dreapta al autoturismului, într-o sacoşă din rafie 4.000 de ţigarete, marca Ashima Luxury Blue, de provenienţă Duty-free, în valoare de 2.400 de lei. Cu privire la cele constatate bărbatul a declarat că a achiziţionat ţigaretele pentru consumul propriu de la un cetățean ale cărui date de identificare nu le cunoaște. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

Falsuri depistate la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la doi bărbați, ambii cu dublă cetățenie, română și moldoveneasca, care au prezentat la controlul de frontieră documente false pentru autoturismele pe care le conduceau. În data de 12 septembrie a.c., în jurul orei 13.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa- I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, Vasile P., cu cetățenie română și moldoveneasca, în vârstă de 37 de ani, conducând un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în România. În data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 07.00, în același punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, Simion C., cu cetățenie română și moldoveneasca, în vârstă de 45 de ani, conducând un autoturism marca Toyota Land Cruiser, înmatriculat în România. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor care atestau efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru autoturismele în cauză, lucrătorii noştri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unora autentice, fiind false. În legătură cu cele constatate, cei doi bărbați au declarat că nu au cunoştinţă despre faptul că documentele prezentate la controlul de frontieră sunt false sau falsificate. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări, în ambele cauze, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals .

Documente false descoperite la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi au descoperit în portofelul unui cetățean moldovean, o carte de identitate românească şi un permis de conducere românesc, ambele dovedindu-se a fi false, pentru care bărbatul a declarat că a plătit suma de 200 euro. În data de 12 septembrie a.c., ora 15.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iaşi s-a prezentat pentru a intra în ţară, cetățeanul moldovean Vadim D., în vârstă de 21 de ani, pasager într-un microbuz care efectua o cursă pe relaţia Republica Moldova – Franţa. Existând suspiciuni că Vadim D. ar putea deţine documente false sau falsificate, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunțit asupra bărbatului, în urma căruia au fost descoperite, în portofelul acestuia, o carte de identitate şi un permis de conducere, ambele cu însemnele autorităților române. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că documentele nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unora autentice. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a procurat documentele de la un cetățean ale cărui date nu le cunoaște, plătind suma de 200 euro. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii arii infracționale.

Depistaţi conducând deşi erau sub influenţa băuturilor alcoolice

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Dorohoi şi Darabani au depistat, pe timpul desfăşurării unor misiuni specifice în zona de competenţă, doi bărbaţi care conduceau autoturisme deşi erau sub influenţa băuturilor alcoolice, iar unul dintre ei nici nu avea dreptul de a conduce. În data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 00.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au oprit pentru control, în localitatea Fundu Herții, un autoturism marca Audi, înmatriculat în Marea Britanie, condus de cetăţeanul român Cristian F., în vârstă de 36 de ani, domiciliat pe raza judeţului Botoșani. La controlul efectuat de polițistul de frontieră, persoana în cauză nu a putut prezenta permisul de conducere, fapt pentru care s-a procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora s-a stabilit că bărbatul nu a obţinut niciodată dreptul de a conduce. Deoarece pe timpul controlului de frontieră, lucrătorii noştri au observat că bărbatul emana o puternică halenă alcoolică, au solicitat prezenţa la faţa locului a unui echipaj din cadrul Poliției Rutiere Dorohoi. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. În data de 12 septembrie a.c., în jurul orei 23.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani au efectuat semnale regulamentare de oprire, în localitatea Oroftiana, judeţul Botoşani, a unui autoturism marca Volkswagen Golf, înmatriculat în România. În urma legitimării conducătorului auto polițiștii de frontieră au constatat că acesta este cetăţeanul român Gabriel R., în vârstă de 37 de ani, domiciliat pe raza judeţului Botoșani. Pe timpul controlului de frontieră, lucrătorii noştri au observat că Gabriel R. emana halenă alcoolică, fapt pentru care l-au condus la sediul Poliției Rutiere Dorohoi, unde în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cele două cazuri bărbaţii au fost conduşi la Spitalul Municipal Dorohoi pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, iar în cazul conducătorului autoturismului marca Audi şi pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu posedă permis de conducere.