Cronica neagră/ morți pe șosele

Un bărbat de 29 de ani, din comuna Ciurea, județul Iași a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Pe 17 februarie, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a lui L. Marian, în vârstă de 29 de ani, din sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, acesta fiind bănuit de comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. În seara de 14 ianuarie a.c., în timp ce bărbatul se deplasa cu un autoturism pe D.J 248, pe raza localității Rebricea, din direcția Iași către Vaslui, a lovit cu mașina o femeie care se afla pe marginea părții carosabile. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locului faptei, fără a anunța organele de poliție despre eveniment. Cadrele medicale deplasate la locul accidentului au constatat decesul femeii. În urma probatoriului administrat de către poliţiştii rutieri, L. Marian a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat ulterior la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, respectiv Judecătoria Vaslui cu propunerea de arestare preventivă.

REŢINUŢI PENTRU PROXENETISM

Doi bărbaţi din municipiul Vaslui au fost reţinuţi de către poliţişti şi prezentaţi cu propunere de luare a unei măsuri preventive la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui. Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Vaslui au reuşit să probeze activitatea infracţională a doi bărbaţi din municipiul Vaslui, cercetaţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de proxenetism. În perioada decembrie 2016 – februarie 2017, T. Simion, de 67 de ani, din municipiul Vaslui şi C. Viorel, de 48 de ani, din comuna Poieneşti, au înlesnit practicarea prostituţiei de către două minore din judeţul Vaslui, în vârstă de 17, respectiv 15 ani. Cei doi bărbaţi căutau clienţi pentru cele două tinere, obţinând astfel diferite sume de bani. De asemenea, T. Simion şi C. Viorel au încercat să determine să practice prostituţia mai multe persoane de sex feminin cu situaţia materială precară. La data de 14.02.2017, poliţiştii de investigaţii criminale i-au reţinut pe cei doi bărbaţi pentru o perioadă de 24 de ore, iar în cursul acestei zile i-au prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cadrul legal: ART. 213

Proxenetismul (1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (3) Dacă faptele sunt săvârşite faţă de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. (4) Prin practicarea prostituţiei se înţelege întreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obţinerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.

DOI BĂRBAŢI CERCETAȚI PENAL PENTRU FURTURI, SUB CONTROL JUDICIAR

Doi bărbaţi, în vârstă de 61, respectiv 29 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt, respectiv furt calificat, au fost reţinuţi de către poliţişti. Pe numele acestora, unităţile de parchet competente au dispus măsura preventivă a controlului judiciar. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bârlad l-au reţinut pe bază de ordonanţă pe I. Toader, de 61 de ani, din municipiul Bârlad, persoană cercetată penal pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de furt. În cursul lunii ianuarie a.c., bărbatul a sustras, la diferite intervale de timp, produse alimentare de pe rafturile a trei societăţi comerciale. I. Toader a fost prezentat de către poliţişti la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Împotriva acestuia a fost dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Un alt bărbat, G. Daniel, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Vaslui, a fost reţinut de către poliţiştii de investigaţii criminale vasluieni, în urma unei acţiuni. Bărbatul se sustrăgea urmăririi penale, fiind cercetat în două dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, respectiv furt calificat. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că G. Daniel, la sfârşitul lunii ianuarie 2017, a acostat un tânăr pe care-l cunoştea. Sub pretextul că doreşte să îi vadă telefonul mobil, bărbatul i-a sustras acestuia aparatul în valoare de aproximativ 2100 lei şi a fugit din zonă. De asemenea, G. Daniel este bănuit că la începutul lunii ianuarie a.c., în timpul nopţii, a pătruns prin escaladare în curtea unei locuinţe din municipiul Vaslui, de unde a sustras un cazan de cupru în valoare de aproximativ 6000 lei. Ulterior, bărbatul l-a tăiat şi la valorificat la un centru de colectare a fierului vechi. În urma probatoriului administrat de către poliţişti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui a dispus împotriva bărbatului măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

Autoturism cu numere de înmatriculare expirate, descoperit la S.P.F. Bivolari

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari au depistat un bărbat din judeţul Iaşi care conducea un autoturism marca Mercedes, cu numere de înmatriculare provizorii expirate. În data de 14 februarie a.c., în jurul orei 11.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Probota, un autoturism marca Mercedes, cu numere de înmatriculare provizorii, condus de cetăţeanul român Alexandru B., în vârstă de 29 de ani, domiciliat pe raza judeţului Iaşi. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii de frontieră au constatat că numerele de înmatriculare provizorii ale autoturismului erau expirate. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii.

Autoturism neînmatriculat, descoperit de poliţiştii de frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un bărbat, cu cetățenie română și Republica Moldova, care conducea un autoturism radiat din circulaţie. În data de 14 februarie a.c., în jurul orei 12.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, Viorel P., cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 42 de ani, care conducea un autoturism marca Volkswagen, ce avea aplicate plăcuţe de înmatriculare româneşti. La controlul de frontieră, în urma verificărilor specifice efectuate, lucrătorii noştri au stabilit că autoturismul figurează ca fiind radiat din circulaţie. Cu privire la cele constatate Viorel P. a declarat că a solicitat radierea din circulatie a autoturismului deoarece intenţiona să se stabilească în Republica Moldova. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii.