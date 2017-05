Cronica neagră cu focuri de armă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari au reţinut doi cetăţeni români, care au încercat să introducă ilegal în România, peste râul Prut, folosind lansete și frânghii, aproximativ 3.500 pachete cu ţigări de contrabandă, ce urmau să ajungă pe piaţa neagră din România. Pentru reținerea contrabandiștilor, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, fiind trase focuri de armă în plan vertical, conform prevederilor legale. În data de 10 mai a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari, județul Iași, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice în zona de competență, au observat pe direcția localității de frontieră Zaboloteni, la malul românesc al râului Prut, două persoane de sex masculin, care trăgeau, cu ajutorul unei lansete mai multe colete voluminoase. Poliţiștii de frontieră au procedat la monitorizarea persoanelor, iar în momentul în care acestea au adus coletele la mal și au încercat să le transporte, lucrătorii noștri au efectuat somațiile verbale regulamentare pentru oprirea persoanelor. Profitând de întuneric şi vegetaţie, cei în cauză au încercat să fugă, moment în care poliţiştii de frontieră au folosit armamentul din dotare, trăgând două focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea reglementările legale în vigoare. Polițiștii de frontieră i-au reţinut pe cei doi bărbați, iar pe timpul cercetărilor efectuate au stabilit că cei în cauză sunt cetățenii români Andrei C. și Constantin M., în vârstă de 29, respectiv 40 ani, domiciliaţi in judeţul Iaşi, care au trecut coletele peste râul Prut cu ajutorul unei lansete și le-au tras cu o frânghie dinspre luciul de apă înspre mal. În urma inventarierii conținutului coletelor, a rezultat cantitatea de 3.389 pachete cu ţigări, diferite mărci, cu timbru de acciză Republica Moldova, în valoare de aproximativ 30.772 lei. Poliţiştii de frontieră au dispus confiscarea ţigărilor şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de introducerea în/sau scoaterea din țară prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.

REȚINUT PENTRU SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR DE VIOLARE DE DOMICILIU, DISTRUGERE ȘI AMENINȚARE

Un bărbat în vârstă de 48 de ani este cercetat de polițiști pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și amenințare. Acesta a fost reținut și prezentat unității de parchet pentru dispunerea unei măsuri preventive. Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Huși au reținut pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 48 de ani, din comuna Pădureni, bănuit de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și amenințare. În seara de 11 mai a.c., bărbatul s-a deplasat la locuința unei femei din comuna Pădureni, rudă cu acesta, a distrus poarta de acces și a pătruns în curtea acesteia. Bărbatul a stropit cu o substanță inflamabilă covorul din fața locuinței și i-a dat foc, totodată adresând amenințări cu acte de violență la adresa femeii. Ulterior, bărbatul a părăsit zona respectivă și a amenințat că va incendia și alte locuințe. Polițiștii deplasați la fața locului au depistat bărbatul în curtea locuinței sale în timp ce împrăștia o substanță inflamabilă cu intenția de a incendia locul respectiv. Bărbatul a fost imobilizat de polițiști și condus la sediul Poliției municipiului Huși pentru audieri. Ulterior a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

Aproximativ 3.000 de ţigarete descoperite de poliţiştii de frontieră gălăţeni

Poliţiştii de frontieră gălăţeni au descoperit, ascunse în trusa de scule, cotiera banchetei spate şi sub capitonajul portbagajului unui autovehicul, aproximativ 3.000 de ţigarete de contrabandă, pe care o femeie cu dublă cetăţenie a încercat să le introducă ilegal în ţară. Pe 12 mai a.c., în jurul orei 08.00, poliţişti de frontieră din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice pe linia combaterii traficului ilicit cu ţigări, au oprit în trafic, la intrarea în municipiului Galaţi, un autoturism marca BMW, condus de cetăţeanul din R. Moldova Valeriu P., în vârstă de 37 de ani, însoţit de Veronica C., în vârstă de 29 de ani, cu dublă cetăţenie română şi Republica Moldova, despre care existau informaţii că desfăşoară activităţi în sfera contrabandei cu ţigări. Pentru continuarea cercetărilor, autoturismul şi cele două persoane au fost duse la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi. În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, în trusa de scule, cotiera banchetei spate şi sub capitonajul portbagajului, 2.720 de ţigarete de contrabandă, de diferite marci, Veronica C. declarând că ţigările respective îi aparţin şi că avea intenţia să le comercializeze în vederea obţinerii unui profit. Conform prevederilor legale a fost luată măsura ridicării ţigaretelor, în valoare de 1.632 lei în vederea confiscării, iar pe numele femeii, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

Două falsuri în două situaţii trase la indigo

În Punctul de Trecere a Frontierei Albița, echipa comună de control a descoperit, ascunse în două colete, două cărţi de identitate false, în autocare cu destinaţia Italia. În ziua de 11 mai a.c., în jurul orei 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru a intra în ţară cetăţeanul român Andrei N., în vârstă de 39 de ani, conducând un autocar marca Setra, înmatriculat în România, cursă ocazională pe ruta R. Moldova-Italia. Câteva ore mai târziu, în acelaşi punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru a intra în ţară, pasager într–un autocar marca Setra, înmatriculat în România, cetăţeanul român Vladimir N., în vârstă de 38 de ani. La controlul de frontieră echipa comună de control formată din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit ascunse în două colete neînsoţite, aflate în spaţiul special destinat transportului de bagaje din cele două mijloace de transport, două cărţi de identitate cu însemnele autorităţilor româneşti, pe numele a doi cetăţeni născuţi în R. Moldova. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea cărţilor de identitate depistate cu ocazia controlului de frontieră, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că documentele în cauză nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unor documente autentice, acestea fiind false. Cu privire la cele constatate, cei doi bărbaţi au declarat că sunt angajaţi ai unor firme de transport care efectuează curse ocazionale pe ruta R. Moldova –Italia şi retur, ocupaţia lor fiind cea de a strânge coletele din R.Moldova pentru a fi transmise destinatarilor din Italia. Aceştia au mai declarat că nu aveau cunoştinţă despre faptul că în acele colete se află documente de identitate şi că nu cunosc persoanele care au transmis coletele şi nici pe destinatari. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cele două cauze sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale.

Substanţe anabolizante ascunse între documente, descoperite la P.T.F. Albiţa

În P.T.F. Albiţa, echipa comună de control formată din inspectori vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit, ascunse într-o mapă cu documente a unui cetățean român, 10 fiole de substanţă inclusă în lista substanţelor interzise prevazută în Legea 104/2008. În ziua de 11 mai a.c., în jurul orei 13.00, în Punctul de Trecre a Frontierei Albița, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în ţară, cetățeanul român Ruslan B., în vârstă de 39 de ani, pasager într-un autoturism înmatriculat în România. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care, echipa comună de control formată din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit ascunse, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, într-o mapă cu documente aparţinând lui Ruslan B., 10 fiole de Stromboject aqua, substanţă incusă pe lista substanţelor interzise prevazută în Legea 104/2008. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii substanţelor anabolizante descoperite şi sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare totală de 33.000 lei.

ACŢIUNI DE AMPLOARE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII

Zilele acestea, polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui vor intensifica activitățile de prevenire și combatere a activităților ilicite, pe raza județului. Activitățile, desfășurate ca urmare a dispoziției șefului Poliției Române, urmăresc asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. În perioada 12-14 mai a.c., pe raza județului Vaslui, polițiști din structurile de ordine publică, poliţie rutieră, investigaţii criminale, investigare a fraudelor, poliţie transporturi, criminalitate organizată, acţiuni speciale, precum şi arme, explozivi şi substanţe periculoase acționează, în sistem integrat, pentru prevenirea faptelor ilegale și impunerea legii. Astfel, poliţiştii rutieri, sprijiniți de polițiști de ordine publică, acţionează pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente de circulaţie, respectiv: nerespectarea regimului legal de viteză, consumul de băuturi alcoolice de către conducătorii auto, nerespectarea normelor rutiere de către conducătorii de vehicule cu tracțiune animală și bicicliști. Poliţiştii specializaţi în investigaţii criminale previn şi combat faptele antisociale, cu precădere faptele comise cu violență, acționând și pentru prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii, iar poliţiştii de investigare a fraudelor acţionează pentru combaterea evaziunii fiscale și a altor infracțiuni specifice de natură economico-financiară. Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise în stradă, în baruri ori discoteci, în pieţe agroalimentare şi târguri, poliţiştii instituie filtre şi efectuează controale. Poliţiştii de la transporturi sunt prezenţi în staţiile de cale ferată, unde, împreună cu structurile de control abilitate, acţionează pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de natură judiciară, a comerţului ilegal şi altor fapte penale. Activităţile vizează şi prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere regimului armelor, munițiilor, a fondului cinegetic și substanțelor periculoase. Poliția Română este permanent la datorie, pentru protejarea vieţii, integrităţii corporale şi a patrimoniului cetățenilor, precum şi pentru un trafic rutier în siguranță.