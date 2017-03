Cronica neagră/ Contrabandă

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au descoperit aproximativ 16.000 ţigarete de proveniență Republica Moldova și Duty Free, pe care patru persoane au încercat să le introducă ilegal pe piața neagră din România. În data de 10 martie a.c., în jurul orei 07.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetăţeanul din R. Moldova, P.N., în vârstă de 27 de ani, conducând un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în Lituania. Pentru valorificarea unor informaţii, poliţiştii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care echipa comună, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, ascunse în rezervorul autoturismului 8.000 țigarete marca Plugarul, de proveniență Republica Moldova. Cantitatea totală de țigarete, în valoare de 3.600 lei a fost ridicată în vederea confiscării, iar tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei. Pentru valorificarea unor informații deținute, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au organizat, în data de 10 martie a.c., pe raza municipiului Iași o misiune specifică pe linia combaterii traficului ilicit cu tutun. Astfel, în jurul orei 09.00, lucrătorii noștri au oprit în trafic pentru control un autoturism inscripţionat şi echipat TAXI, despre care dețineau informații că este folosit la transportul țigaretelor de contrabandă. În urma legitimării şoferului, poliţiştii de frontieră au stabilit că acesta este cetăţeanul român Ștefănuț Z., în vârstă de 36 ani, care era însoţit de Marius D., în vârstă de 29 ani și Simona C., în vârstă de 27 ani, toți domiciliaţi pe raza judeţului Iaşi. La controlul efectuat asupra autoturismului, au fost descoperite, trei sacoșe care conţineau ţigări de provenienţă Republica Moldova și Duty Free. Persoanele în cauză și autoturismul au fost duse la sediul Poliţiei de Frontieră pentru continuarea cercetărilor. În urma inventarierii conţinutului sacoșelor a rezultat cantitatea de 5.500 ţigarete diferite mărci. Cu privire la cele constatate Marius D. și Simona C. au declarat că țigaretele le aparțin, iar Ștefănuț Z. a declarat că el doar este taximetrist şi că nu are cunoştinţă despre provenienţa ţigaretelor. Ţigările în valoare de 2.500 lei şi autoturismul în valoare de 13.650 lei au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă. În data de 08 martie a.c., în jurul orei 22.20, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, judeţul Botoşani, pe timpul executării unei acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Dealu Mare, judeţul Botoşani, un autoturism marca Volkswagen Passat, înmatriculat în România, condus de cetăţeanul român Andreea A., în vârstă de 24 de ani. Poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la faptul că în interiorul autoturismului se află bunuri accizabile, motiv pentru care persoana şi mijlocul de transport au fost duse la sediul sectorului pentru verificări. În urma controlului au fost descoperite în interiorul autoturismului și în spătarele scaunelor 2.200 ţigarete, diverse mărci, în valoare de 1.100 lei. Persoanele au declarat că au achiziţionat bunurile de la persoane necunoscute din localitatea Siret, judeţul Suceava, pentru consum propriu. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.