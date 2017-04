Cronica neagră/ Captură grasă

Peste jumătate de milion de țigarete, 10 autoturisme, tehnică antispionaj, mii de articole pirotehnice, 110.000 de lei și 8.700 euro au fost indisponibilizați de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Vaslui și procurorii D.I.I.C.O.T., în urma a 35 de percheziții efectuate astăzi, la membrii a 5 grupări infracționale, specializate în contrabandă cu țigarete. 50 de mandate de aducere au fost puse în aplicare. La data de 9 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- B.T.Vaslui, au efectuat 35 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea a 5 grupări infracţionale organizate, specializate în contrabandă cu tutun. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2017, membrii grupărilor infracționale ar fi primit, deţinut, transportat şi ar fi vândut pe raza municipiului Bârlad ţigarete de contrabandă, provenite din Republica Moldova. Grupările ar fi fost structurate pe mai multe paliere, respectiv: depozitare, transport, distribuție, comercializare și sprijin. În urma percheziţiilor, au fost ridicate aproximativ 500.000 de țigarete, 110.000 lei, 8.700 euro, 1.450 de lei moldovenești, un detector antispionaj cu rolul de detectare a microfoanelor ascunse și 3.200 de cutii cu materiale pirotehnice deținute fără drept. De asemenea, 10 autoturisme au fost indisponibilizate, în vederea aplicării sechestrului asigurător. Polițiștii au pus în aplicare 50 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri. La acţiune au participat și polițiști ai Inspectoratului de Poliției Județean Vaslui, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Iași și Bacău, ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție și jandarmi.

REȚINUȚI PENTRU TULBURAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

Doi tineri, în vârstă de 25, respectiv 26 de ani, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați pentru infracțiunile de tulburarea ordinii și liniștii publice, ultraj contra bunelor moravuri și distrugere. Polițiști din cadrul Poliției municipiului Huși au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele a doi tineri – unul de 25 de ani din județul Teleorman și unul de 26 de ani, din municipiul Huși, bănuiți de comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, ultraj contra bunelor moravuri și distrugere. În fapt, în seara de 06 aprilie a.c., cei doi tineri, în timp ce se aflau pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Huși, au provocat scandal, au adresat injurii și amenințări și au distrus un contor de gaz, tulburând ordinea și liniștea publică. Acestea aspecte au fost sesizate prin intermediul apelului de urgență 112. La sosirea echipajelor de poliție și jandarmerie, cei doi tineri s-au retras în locuință și au continuat să se manifeste agresiv. Tinerii au fost prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

SĂRBĂTOAREA FLORIILOR, ÎN SIGURANȚĂ

În week-endul Floriilor de cult Ortodox, polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui se vor afla în stradă, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi prevenirea producerii oricăror evenimente negative. În perioada 7-9 aprilie a.c., poliţiştii vasluieni vor acţiona suplimentar față de dispozitivul curent de ordine şi siguranţă publică, având ca prioritate prevenirea şi descurajarea oricăror evenimente care ar putea afecta liniştea cetăţenilor şi intervenția rapidă atunci când sunt sesizaţi cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Astfel, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, vor fi asigurate patrule de siguranţă publică, pedestre şi auto. În fiecare zi, polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele drumuri naționale și europene pentru prevenirea accidentelor grave și fluidizarea traficului pe căile de acces din zona lăcașurilor de cult, în zonele în care se vor organiza manifestări religioase și cultural artistice de amploare. Pentru prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri vor acționa cu aparate radar pe raza întregului județ. De asemenea, polițiștii vor acționa pentru prevenirea și descurajarea evaziunii ficale în domeniul achiziției și comercializării produselor alimentare. În caz de nevoie, apelaţi cu încredere 112 – Apelul Unic de Urgenţă!

STOP VIOLENŢEI INTRAFAMILIALE

Ziua de 06.04.2017, a fost dedicată prevenirii violenţei în mediul familial. Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui ( de ordine publică, investigaţii criminale, de prevenire a criminalităţii şi criminalistică ) au desfăşurat activităţi de informarea populaţiei cu privire la măsurile pe care trebuie să le cunoască şi să le adopte pentru prevenirea acestui tip de violență. Polițiștii au discutat cu elevi de la unităţi de învăţământ din tot judeţul, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, precum şi cu grupuri ţintă din mai multe categorii sociale şi profesionale. Le-au adus la cunoştinţă existenţa numărului de telefon 0800.500.333 (call-center național pentru victimele violenței în familie). De asemenea, poliţiştii au prelucrat aspecte legislative privind violența în familie, promovarea și obținerea ordinului de protecție, în scopul înlăturării stării de pericol pentru orice persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei. Menționăm faptul că în anul 2016 au fost înregistrate la subunitățile Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui 129 ordine de protecție. Cine emite ordinul de protecţie ? Ordinul de protecţie se emite de către instanţa de judecată, respectiv judecătoria de pe raza teritorială in care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima violenţei domestice. Cine poate solicita ordinul de protecţie? Poate solicita instituirea ordinului de protecție orice persoană a cărei viaţă, integritate fizica sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei. Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal. De asemenea, cererea poate fi introdusă in numele victimei şi de procuror sau de reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii in materia protecţiei victimelor violenţei in familie (ex.: asistentul social comunitar din cadrul primăriei comunei de pe raza unde domiciliază victima) sau de reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, acreditați conform legii, cu acordul victimei. La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se poate acorda asistenţă sau reprezentare prin avocat. Cum se întocmeşte cererea privind emiterea ordinului de protecţie? Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa care face parte integrantă din Legea nr.25/2012. Pentru a obține un astfel de ordin de protecție, victima trebuie să completeze o cerere de emitere a ordinului de protecţie, care va fi judecată în regim de urgenţă. Instanța poate emite ordinul de protective în aceeași zi, iar hotărârea judecătoreasca constituie titlu executoriu. Aceasta se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se afla locuinţa victimei şi a agresorului. Ordinul de protecţie are caracter provizoriu, fără a putea depăşi 6 luni de la emiterea sa, după acest termen putându-se solicita instituirea unui nou ordin de protecţie. Prin ordinul de protecţie instanţa de judecată poate institui una sau mai multe măsuri, obligații sau interdicţii: evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei si, după caz, a copiilor, în locuința familiei; limitarea dreptului de folosință pentru agresor numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajata încât agresorul sa nu vina in contact cu victima; obligarea agresorului la păstrarea unei distante minime determinate față de victima, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de munca sau unitatea de învățământ a persoanei protejate; interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventează sau le vizitează periodic; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima; obligarea agresorului de a preda politiei armele deținute; încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora. Instanța poate dispune și obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, in special in scopul dezintoxicării. Cum se pune în aplicare ordinul de protecţie emis? Ordinul de protecție se pune în executare de îndată de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei. Pentru punerea în executare a ordinului de protecție, polițistul poate intra în locuința familiei și în orice anexa a acesteia, cu consimțământul persoanei protejate sau, în lipsa, al altui membru al familiei. Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul in care se respecta hotărârea și să sesizeze organul de urmărire penală in caz de sustragere de la executare. Cum se acţionează ulterior expirării ordinului de protecţie pentru continuarea asigurării protecţiei victimei? Persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecție, daca exista indicii ca, in lipsa masurilor de protecție, viata, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse in pericol.

Pentru cei care doresc să devină detectivi particulari

În baza art. 7 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular şi Hotărârii Guvernului României nr.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Hagi Chiriac nr.1, organizează: EXAMEN pentru dobândirea calităţii de detectiv particular. Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 5 din Legea 329/2003. Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la sediul I.P.J. Vaslui următoarele acte: cerere de participare la examen; avizul de principiu eliberat de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J.Vaslui; fişa medicală pentru atestarea calităţii de detectiv particular; avizul psihologic ; copii ale documentelor de studii, conform Legii nr.329/200, în vederea certificării conform cu originalul ; curriculum vitae ; declaraţie notarială din care să rezulte că nu desfăşoară activităţi care să implice autoritatea publică a statului ; actul de identitate al candidatului (original şi copie xerox); certificat de naştere şi certificat de căsătorie , după caz (original şi copie xerox); dovada achitării la casieria I.P.J.Vaslui a tarifului în cuantum de 139,28 lei, pentru susţinerea examenului.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Constituţia României- ediţie 2003; Codul Penal – Legea de aplicare nr. 187/2012; Codul de procedură penală –Legea de aplicare nr. 255/2013; Codul Civil- Legea de aplicare nr. 71/2011; Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, modificată şi completată prin Legea 353/2004; HG 1666/ 07.10.2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 329/ 2003 privind exerciatrea profesiei de detective particular ; Legea nr.182/ 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă 16 din 09 martie 2005 şi Legea 268/2007; H.G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată; Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,modificată şi completată prin Ordinanţa de urgenţă nr. 38/2009 ; Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată ; Legea 193/2000 privind clauzele abuzive încheiate între profesionişti şi consumatori; Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. Dosarele se depun la Serviciul de Investigaţii Criminale în perioada 18-26.04.2017 . Reprezentanţii mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi particularti care doresc să participe la examen îşi vor comunica intenţia, în scris, până la data de 26 aprilie 2017. Examenul de atestare se va susţine la sediul I.P.J. Vaslui în ziua de 28.04.2017, ora 10.00.

PROBE DE EXAMEN :

– probă scrisă ( test grilă cuprinzând un număr de 18 întrebări )

– interviu ( pentru candidaţii declaraţi “ admis” la proba scrisă)

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul de Investigaţii Criminale – telefon 0235/303.159.

Pescari moldoveni depistaţi pe malul românesc al râului Prut, în timp ce pescuiau cu unelte interzise de lege

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Oancea au depistat la malul românesc al râului Prut, doi cetăţeni din Republica Moldova, care desfăşurau activităţi de pescuit dintr-o barcă pneumatică, cu ajutorul a două plase monofilamant, unelte interzise de lege. În data de 05 aprilie a.c, în jurul orei 15.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Oancea, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere pe râul Prut cu ambarcaţiunea din dotare au observat o barcă pneumatică în care se aflau doi bărbaţi, care pescuiau în apele teritoriale româneşti, cu ajutorul a două plase monofilamant, ambele cu lungimea de 70 m, lăţimea de 1,5 m, diametrul ochiului de plasă 4,5×4,5 cm. Conform prevederilor legale în vigoare, lucrătorii noştri au procedat la legitimarea persoanelor din ambarcațiune. Întrucât cei doi bărbaţi nu aveau asupra lor documente de identitate au fost conduşi la sediul sectorului, pentru continuarea cercetărilor. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că aceştia sunt cetăţenii din Republica Moldova, Gheorghe C. şi Alexandru C., în vârstă de 46, respectiv 66 de ani. Cu privire la cele constatate, persoanele în cauză au declarat faptul că au venit spre malul românesc al râului Prut cu scopul de a pescui, folosindu-se de barca şi de cele două plase monofilament, fără a avea autorizaţiile necesare. În cauză poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecerea frauduloasă a frontierei de stat, pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit, pescuit prin orice metode al reproducatorilor, în perioada de prohibiţie şi utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament. Conform Acordului de readmisie încheiat între Republica Moldova şi România, cei doi bărbaţi au fost predaţi autorităţilor de graniţă ale statului vecin.

Doi brăileni cercetaţi pentru braconaj piscicol

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi au depistat, pe timpul deplasării cu ambarcaţiunea tip Class, dinspre Baza de Reparaţii Nave Brăila spre sediul sectorului, doi bărbaţi care desfăşurau activităţi de pescuit comercial cu ajutorul unei plase în lungime de 300 metri, cu care reuşise să captureze 5 kilograme de peşte din specia cegă. În data de 05 aprilie a.c., in jurul orei 15.40, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi, pe timpul deplasării dinspre Baza de Reparaţii Nave Brăila spre sediul sectorului, cu ambarcaţiunea tip Class, au depistat la kilometrul fluvial 164, malul stang al fluviului Dunărea, pe brăilenii Gabriel C. în vârstă de 40 de ani şi Aurelian B. în vârstă de 30 de ani, care se aflau într-o barcă de fibră. În imediata apropiere a acestora, poliţiştii de frontieră au descoperit o plasă din fir textil, despre care Gabriel C. a declarat că îi aparţine. În urma verificării plasei a fost descoperită capturată cantitatea de 5 kilograme de peşte din specia cegă, care a fost redată mediului natural, în prezenţa unui specialist de la Institutul de cercetări piscicole Galaţi. Poliţiştii de frontieră gălăţeni au luat măsura confiscării plasei de pescuit cu o lungime de 300 metri, în valoare de 4.800 lei, iar pe numele celor două persoane efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de pescuitul, deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturaţi pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepţia celor proveniţi din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin documente şi marcaje justificative legale, pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie şi deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial.

Autoturism radiat din circulaţie, oprit la frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut au depistat, pe sensul de ieşire din ţară, un autoturism marca Volkswagen Crafter, care figura radiat din circulaţie din anul 2016 de către autorităţile belgiene. În data de 05 aprilie 2017, ora 15.50, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, cetăţeanul din Republica Moldova, Alexandr S., în vârstă de 36 de ani, conducând un autotursim marca Volkswagen Crafter, înmatriculat în Belgia. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor autoturismului, lucrătorii noştri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au stabilit că autoturismul figurează radiat din circulaţie de către autorităţile belgiene. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Ţigarete de contrabandă, ascunse într-un imobil părăsit

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi au depistat trei tineri care au încercat să introducă ilegal în România ţigarete de contrabandă, pe care ulterior trebuiau să le ascundă în curtea unui imobil părăsit. Doi dintre tinerii implicaţi în activitatea infracţională au mai fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră, la începutul lunii martie 2016, în timp ce transportau pe biciclete două genţi voluminoase ce conţineau 19.460 ţigarete de contrabandă. În data de 06 martie a.c., acţionând în baza unor informaţii, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi au declanşat o acţiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu ţigări. Astfel, în cadrul acţiunii au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Frăsuleni, o persoană de sex masculin, care ducea în spate un colet voluminos. Persoana a fost somată verbal de către poliţiştii de frontieră, dar aceasta a fugit spre sat, abandonând coletul. În imediata apropiere a locului în care a fost observat bărbatul, poliţiştii de frontieră au descoperit, la malul românesc al râului Prut, două colete voluminoase, iar în curtea unui imobil părăsit din zonă alte două colete. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au stabilit că în activitatea infracţională au fost implicaţi trei cetăţeni români cu vârste cuprinse între 17 şi 20 ani, toţi domiciliaţi pe raza judeţului Iaşi. Doi dintre cei trei tineri au mai fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră, la începutul lunii martie 2016 în timp ce transportau pe biciclete două genţi voluminoase ce conţineau 19.460 ţigarete de contrabandă. Persoanele în cauză au declarat că au fost contactate de un cetăţean moldovean, a cărui identitate nu o cunosc, care le-a propus ca în schimbul sumei de 1.400 lei să treacă ţigaretele peste râul Prut şi să le transporte până la imobilul părăsit, de unde urmau să fie preluate de cel care i-a contactat. În urma inventarierii conţinutului celor patru colete, a rezultat cantitatea de 96.000 ţigarete, diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova. Ţigaretele, în valoare de 50.940 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, poliţiştii de frontieră efectuând acum cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. Cercetările continuă împreună cu autorităţile de frontieră din Republica Moldova în vederea stabilirii întregii arii infracţionale şi depistării tuturor persoanelor implicate.

A fugit de poliţişti pentru a ascunde ţigările de contrabandă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au descoperit ascunse în autoturismul unui cetăţean român, 2.000 ţigarete de contrabandă în valoare totală de 928 lei. În data de 06 martie a.c., în jurul orei 19.10, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, aflaţi în executarea unei acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în municipiul Dorohoi, au efectuat semnale regulamentare de oprire a unui autoturism Audi A 4, înmatriculat în România, condus de o persoană de sex masculin. Şoferul autoturismului nu a oprit la semnalele regulamentare ale echipajului, motiv pentru care poliţiştii de frontieră au procedat la urmărirea autoturismului în cauză, acesta fiind oprit imediat, în aceeaşi localitate. Bărbatul aflat la volan, cetăţeanul român Ovidiu H., în vârstă de 38 de ani, a declarat că nu a oprit la semnalul poliţiştilor deoarece cunoştea că deţine în autoturism bunuri provenite din activităţi de contrabandă. Autoturismul a fost condus la sediul sectorului, iar în urma controlului au fost descoperite în interior 2.000 ţigarete diferite mărci, în valoare de 928 lei. Persoana a declarat că a achiziţionat bunurile de la persoane necunoscute din localitatea Siret, judeţul Suceava, contra sumei de 600 lei. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.