Cronica neagră/ A murit în flăcări

Un bărbat de 64 de ani, şi-a pierdut viaţa într-un incendiu produs la un apartament din municipiul Bârlad. Pe 6 noiembrie, în jurul orei 11.12, un locatar al blocului D11 de pe strada Vasile Pârvan din municipiul Bârlad, anunța în dispeceratul comun I.S.U. – S.A.J., că dintr-un apartament situat la etajul IV al blocului iese mult fum, iar în interiorul acestuia este posibil să se afle şi proprietarul apartamentului. La fața locului s-au deplasat două autospeciale, dintre care una de lucru cu apă şi spumă şi una de prim ajutor medical, cu nouă subofițeri, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bârlad. Ajunşi la fața locului, pompierii militari au pătruns în interiorul apartamentului inundat cu fum, unde, în dormitorul acestuia l-au găsit pe proprietarul apartamentului, aflat în stop cardio-respirator. Acesta a fost evacuat imediat iar paramedicii care încadrează ambulanţa SMURD au început manevrele specifice de resuscitare, acestea fiind continuate ulterior de către echipajul medical cu medic de la Stația de Ambulanța Bârlad. În cele din urmă personalul medical a fost nevoit să declare decesul bărbatului, în vârstă de 64 ani. În urma incendiului, au fost distruse bunurile din dormitor: o canapea, un scaun şi diferite textile. Incendiul, ce se manifesta mocnit la sosirea pompierilor, a fost produs cel mai probabil de lăsarea nesupravegheată a unei lumânări.

REȚINUT PENTRU INFRACȚIUNI CU VIOLENȚĂ

Polițiști din cadrul Poliției municipiului Bârlad au reținut un bărbat de 36 de ani, cercetat pentru comiterea a patru infracțiuni. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bârlad au probat activitatea infracțională a lui L.Sterică, de 36 de ani, din municipiul Bârlad, bănuit de comiterea a trei infracțiuni de loviri sau alte violențe și o infracțiune de tulburare a ordinii și liniștii publice. Polițiștii au stabilit faptul că, în noaptea de 29/30 octombrie a.c., pe fondul consumului de băuturi alcoolice, între L. Sterică și alți trei bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 32 de ani, din municipiul Bârlad a izbucnit un conflict spontan. În timpul conflictului L. Sterică a provocat scandal public și i-a lovit pe cei trei bărbați cu cuțitul. Faptele s-au petrecut pe strada Traian din municipiul Bârlad. Celor trei persoane agresate le-au fost acordate îngrijiri medicale la Spitalul municipal de Urgență Bârlad, una dintre ele rămânând internată cu diagnosticul „plaga tăiată palmara mâna stângă și traumatism cranio-facial”. Polițiștii de investigații criminale l-au reținut pe L. Sterică pentru o perioadă de 24 de ore, iar în ziua de 4 noiembrie a.c. l-au prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de luare a unei măsuri preventive. Împotriva acestuia a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile.

Contrabandist reţinut cu focuri de armă

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au confiscat 3.500 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, in valoare de aproximativ 31.815 lei, pe care două persoane incercau să le introducă ilegal in ţară. * Pentru reţinerea celor in cauză, care nu s-au supus somaţiilor legale, poliţiştii de frontieră au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare, fiind trase două focuri de armă in plan vertical. In data de 04 noiembrie, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, judeţul Botoşani, acţionand in baza unor informaţii, au declanşat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări in zona de competenţă. Astfel, in jurul orei 17.50 lucrătorii noştri au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Dersca, două persoane care transportau colete voluminoase, dinspre linia de frontieră spre interiorul ţării. Imediat, s-a procedat la somarea prin voce a persoanelor in cauză dar deoarece acestea nu s-au supus, lucrătorii noştri au executat două focuri de armă in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Astfel, a fost reţinut cetăţeanul roman Gică C., in varstă de 30 de ani, cu domicilul pe raza judeţului Suceava. In imediata apropiere a locului in care a fost reţinut bărbatul, poliţiştii de frontieră au descoperit două colete, invelite in folie de culoare neagră, ce conţineau cantitatea de 3.500 pachete cu ţigări, marca Kent, cu timbru de acciză Ucraina. La cercetări, persoana in cauză a declarat că urma să transporte ţigările de la frontieră, in schimbul sumei de 100 euro, pentru o persoană a cărei identitate nu o cunoaşte. A fost luată măsura ridicării ţigaretelor, in valoare totală de 31.815 lei, in vederea confiscării. In cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvarşirii infracţiunilor de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vanzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvarşirii acesteia şi trecere frauduloasă a frontierei de stat. Poliţiştii de frontieră continuă cercetările in vederea identificării tuturor persoanelor implicate in activitatea infracţională, fiind informate şi autorităţile din R. Ucraina, pentru cercetarea in comun a evenimentului.

Ţigări ascunse în toba de eşapament a unui autoturism, descoperite la frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit aproximativ 2.000 de ţigarete pe care un cetăţean din Republica Moldova intenţiona să le introducă ilegal în România, ascunse într-un loc special amenajat în toba de eşapament a autoturismului pe care îl conducea. În data de 04 noiembrie, în jurul orei 16.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul din Republica Moldova Vasile T., în vârstă de 37 ani, conducând un autoturism marca Volskwagen, înmatriculat în Lituania. Pentru valorificarea unor informaţii deţinute, poliţiştii de frontieră au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport. În urma controlului efectuat, echipa comună, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali, a descoperit, ascunse şi nedeclarate, într-un loc special amenajat în toba de eşapament a autoturismului, 2.000 de ţigarete marca Rothmans, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform prevederilor legale a fost luată măsura ridicării ţigaretelor, în valoare de 900 lei, şi a autoturismului, în valoare de 7.235 lei, în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare totală de 5.000 lei.