Cronica neagră

Un tânăr, în vârstă de 21 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni cu violență a fost reținut de polițiști. Pe numele lui, unitatea de parchet a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Bârlad și Postului de Poliție Perieni au efectuat cercetări față de un tânăr de 21 de ani, din comuna Perieni, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni cu violență. În luna decembrie 2016, în timp ce se afla la un bal organizat pe raza comunei Perieni, tânărul a provocat scandal și a lovit un bărbat de 45 de ani, din aceeași localitate. În luna februarie a.c., acesta s-a întâlnit pe drumul sătesc din comuna Perieni cu un consătean în vârstă de 19 ani, iar în urma unui conflict spontan l-a lovit pe acesta. O lună mai târziu, între cei doi a avut loc un alt conflict tot pe drumul public, tânărul de 21 de ani lovindu-l din nou pe tânărul de 19 ani.

De asemenea, în luna martie a.c., tânărul a provocat scandal în timp ce se afla pe raza comunei Perieni. În acest timp a adresat amenințări administratorului unui local din comună, a distrus un geam de la o mașină și a lovit un alt bărbat, tulburând ordinea și liniștea publică. Polițiștii au probat activitatea infracțională a acestuia și l-au reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Tânărul a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive. Față de acesta a fost dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII – RECOMANDĂRI CELOR CARE PETREC TIMP ÎN MEDIUL ON-LINE

În cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii polițiștii au organizat întâlniri cu elevii unităților de învățământ din județ pe tema „Siguranţei în mediul on-line”. Poliţiştii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au desfășurat activități preventive cu elevi din cadrul unităților de învățământ din județ și au discutat cu aceștia pe tema siguranței comunicării pe internet. Lumea virtuală, asemenea celei reale, prezintă o serie de riscuri. Atunci când vorbim de utilizarea Internetului de către copii şi tineri o parte dintre acestea se referă la: hărţuire şi ameninţare, furt de date personale, expunere la materiale ilegale sau cu conţinut „dăunător”, pornografie sau ademenire a minorilor către diverse comportamente riscante. Încrederea se poate dezvolta rapid în mediul online, sub masca anonimatului pe care Internetul îl oferă. Agresorii on-line caută copiii prin intermediul internetului şi dezvoltă cu aceştia relaţii on-line – apropierea de victimă prin atenţie sporită, bunătate, schimburi de muzică, cunoaşterea hobby-urilor copilului, empatizarea cu eventuale probleme ale acestuia. Se poate ajunge până la prezentarea unor clipuri sau imagini pornografice copilului, în speranţa de a-l face mai uşor să accepte astfel de „acte”. Unii agresori întreprind demersuri de a se întâlni cu copii racolaţi prin acest mod. Ademenirea online poate apărea prin intermediul oricărui mijloc de comunicare online, nu doar prin reţele sociale – camere de chat, programe de instant messaging, etc. Orice situație de abuz asupra minorilor, petrecută în mediul online, trebuie sesizată Poliției, fie în mod direct, la cea mai apropiată unitate, fie prin intermediul Internetului, pe site-ul www.efrauda.ro.

RECOMANDĂRI PĂRINŢI

Supravegheaţi activitatea copilului dumneavoastră pe Internet; Folosiţi Internetul împreună cu copiii, căutaţi cu ei informaţii care să-i intereseze; Aşezaţi computerul conectat la Internet într-o zonă deschisă, de unde puteţi uşor supraveghea copilul, de preferat în camera de zi; Folosiţi anumite mecanisme de control parental şi instalaţi instrumente de filtrare a Internetului, ca măsuri suplimentare de supraveghere; Arătaţi copilului cum să folosească setările de siguranţă; Învaţaţi copiii să nu dea niciodată date personale sau poze celor cu care corespondează pe Internet; Explicaţiile copiiilor că nu este bine să nu stabilească, fără acceptul dvs., întâlniri cu persoane pe care le cunosc doar de pe Internet. Discutaţi despre riscurile la care se pot expune; Încurajaţi-vă copii să vă spună dacă cineva din mediul online îi face să se simtă inconfortabil ori le provoacă teamă; Învăţaţi-vă copilul ce înseamnă autoprotecţia pe Internet. Dacă un site încurajează copiii să transmită numele pentru a personaliza conţinutul acelui program, ajutaţi-l să-şi găsească un nume fictiv; Încurajaţi-vă copilul să aibă o atitudine responsabilă, cuviincioasă inclusiv pe Internet, să nu transmită vulgarităţi, ameninţări sau injurii; În cazul în care sesizaţi schimbări negative în comportamentul copiilor, discutaţi cu aceştia şi încercaţi să aflaţi cauzele care au generat aceste modificări. Discutaţi cu cadrele didactice şi apelaţi la specialişti care vă pot oferi sprijin în gestionarea situaţiei; Pentru faptele abuzive din online, răspunderea e în offline, adică în mediul real; Internetul poate crea dependență! Nu lăsați copiii să petreacă ore în șir în fața ecranului, stabiliți de comun acord un program de utilizare a calculatorului și oferiți-le alternative de petrecere a timpului liber! Nu folosiți dispozitivele electronice ca alternativă la lipsa de disponibilitate de a petrece timp cu copiii dumneavoastră! Internetul nu poate înlocui afecțiunea, conversația și educația pe care le pot oferi numai parinții în timpul petrecut impreună cu copiii. Daca acest timp este pierdut, riscurile utilizării greșite a Internetului devin din ce în ce mai mari.

RECOMANDĂRI PENTRU COPII

Nu oferi persoanelor întâlnite pe Internet informaţii personale despre tine sau familia ta; Nu spune parola de la e-mail-ul tău altor persoane în afara părinţilor; dacă le comunici această parolă prietenilor sau altor persoane, acestea pot trimite mesaje jignitoare în numele tău sau pot intra pe site-uri interzise; Dacă vrei să te întâlneşti cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe Internet, anunţă-ţi părinţii anterior; oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe Internet şi astfel poţi deveni victima traficului de persoane şi a altor întâmplări tragice; Evită să postezi pe Internet fotografii care te surprind în ipostaze indecente; acestea sunt personale şi nu trebuie să ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe Internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, pentru a vă face rău, ţie sau celor apropiaţi; în plus, odată ce asemenea fotografii vor fi făcute publice, nu vei mai putea decât foarte greu să ștergi din amintirea ta trauma rușinii si umilinței la care ai fost expus. Gandește-te foarte bine înainte de a te expune într-un mod indecent dacă vrei să îți păstrezi sau să îți pierzi demnitatea de ființă umană! Nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet este adevărat! Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la viața reală și te îndeamnă să săvârșești fapte ce îți pot pune viața în pericol sau îi pot afecta pe cei din jur; Nu te teme de cei care te amenință pe Internet, ca să te determine să faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, doar te păcălesc pe tine că ar avea vreo putere si doar dacă-i crezi au putere! În realitate, singura lor putere este anonimatul. În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii sau polițiștii, medicii sau psihologii, agresorul tău se va dovedi mai neajutorat decât tine, pentru că el se știe vinovat. Dacă te amenință că are acces la informații confidențiale ca să îți arate că e bine informat, nu uita că în realitate are acces numai la informații care se găsesc foarte ușor pe Internet și nu dovedesc nimic. Așa că, nu ezita să anunți un adult în care ai încredere că ești victima unei agresiuni sub orice formă pe Internet și vei fi protejat! Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe Internet, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea persoană. Nu eşti obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă neplăcere sau teamă.

Înscrieri la şcolile de pompieri

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui urmează să selecţioneze candidaţi pentru următoarele instituţii de învăţământ militare: Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti ( durată 4 ani)- 50 de locuri şi Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova ( 2 ani) – 225 de locuri. Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic ( aptitudinea / inaptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi o evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale). e) să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în anul participării la concurs; f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani; j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; k) să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concurs; l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; m) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; o) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; p) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învătământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/ calificativ purtarea elevului. În vederea înscrierii, candidaţii se vor adresa Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui, situat în Palatul Prefecturii din municipiul Vaslui str. Ştefan cel Mare, 79, etajul III, de luni până joi între orele 09.00-16.00 şi vineri, între orele 09.00-12.30. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul unităţii www.isuvaslui.ro şi la numărul de telefon 0235.311.212, interior 29.071 şi 29.075.

Paşaport românesc fals, descoperit la P.T.F. Oancea

Poliţiştii de frontieră gălăţeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea au depistat un cetăţean din Republica Moldova, care a prezentat la controlul de frontieră un paşaport românesc fals. În data de 04 aprilie a.c., în jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 26 ani, pasager într-un microbuz înmatriculat în Bulgaria. La controlul de frontieră, tânărul a prezentat un paşaport cu însemnele autorităţilor din România, moment în care poliţistul de frontieră a încercat să facă identificarea persoanei după metoda portretului vorbit. Acesta s-a adresat bărbatului, care nu a reacţionat la auzul numelui trecut în documentul de călătorie. Ulterior, tânărul moldovean a prezentat un alt paşaport valabil emis de autorităţile din Republica Moldova, pe numele Sergiu C., în baza căruia a intrat legal în România. Efectuându-se verificări amănunţite, s-a constatat că paşaportul românesc este falsificat prin înlocuirea fotografiei şi a datelor din fila informatizată. Tânărul a declarat că dorind să ajungă în Germania, nu i s-a permis intrarea în Ungaria, având interdicţie de intrare în Spaţiul Schengen. A luat decizia de a rămâne în municipiul Timişoara de unde a luat legătura telefonic cu o persoană care se afla în Germania care i-a promis că, în schimbul sumei de 20 euro, îi va procura un document de călătorie, în baza căruia avea posibilitatea de a ajunge pe teritoriul Germaniei. După ce a intrat în posesia paşaportului românesc, tânărul moldovean a arătat documentul unei alte persoane care i-a spus că acesta este fals şi nu va putea trece frontiera, fapt pentru care a luat hotărârea de a se întoarce în Republica Moldova. Poliţiştii de frontieră efectuează în cauză cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, fals privind identitatea şi uz de fals.

Peste 50 de kilograme de peşte pescuite ilegal, descoperite de poliţiştii de frontieră brăileni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila au depistat, pe timpul desfăşurării unor acţiuni specifice de combatere a braconajului piscicol, şase persoane care desfăşuraseră activităţi de pescuit comercial, fără a deţine documente legale sau folosind unelte de pescuit interzise de lege. În data de 04 aprilie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila au desfăşurat mai multe acţiuni specifice de combatere a braconajului piscicol, ocazie cu care au depistat şase cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 18 şi 54 de ani, toţi domiciliaţi pe raza judeţului Brăila, care desfăşuraseră activităţi pescuit comercial în apele fluviului Dunărea, fără a deţine documentele necesare desfăşurării acestei activităţi, sau folosind unelte de pescuit interzise de lege. În urma acţiunilor, poliţiştii de frontieră brăileni au confiscat o cantitate totală de 34 kilograme de peşte din specia scrumbie şi 17,5 kilograme de peşte din specia şalău, în valoare totală de 1152 lei, care a fost predată unei unităţi de profil spre valorificare. În vederea continuării cercetărilor poliţiştii de frontieră au ridicat mai multe plase de pescuit de tip monofilament şi din aţă, trei bărci şi trei motoare pentru ambarcaţiuni, în valoare totală de 4.050 lei. Poliţiştii de frontieră brăileni efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de pescuitul comercial fără licenţă sau autorizaţie de pescuit, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a altor tipuri de unelte de pescuit comercial sau a uneltelor de plasă de tip monofilament.

Cetățean din Republica Moldova căutat de autorități, depistat la controlul de frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi predat autorităților competente un cetățean din Republica Moldova, pe numele căruia este emisă, de către autorităţile din România, o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare. În data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 04.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra în ţară, conducând un camion înmatriculat în Republica Moldova, cetăţeanul moldovean Nicolae T., în vârstă de 45 de ani. La controlul de frontieră, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele bărbatului este emisă de autorităţile române o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare pentru săvârşirea de infracţiuni contra proprietăţii pe teritoriul ţării noastre. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Vaslui, în vederea luării măsurilor ce se impun.