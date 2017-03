Cronica neagră

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări penale în cazul a doi bărbaţi care, în calitate de conducători auto, au încălcat normele privind circulaţia pe drumurile publice. La data 04.03.2017, Poliţia Municipiului Vaslui a fost sesizată prin apel la 112 despre faptul că pe strada Ştefan cel Mare din localitate a avut loc un accident de circulaţie. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii rutieri, stabilind următoarele: În timp ce T. Jănică, de 52 de ani, din municipiul Huşi, conducea un autovehicul pe strada Decebal din municipiul Vaslui, la intrarea într-un sens giratoriu nu a acordat prioritate de trecere unei biciclete, condusă de un bărbat de 60 de ani, din municipiul Vaslui. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, care a fost internat la Spitalul Judeţean Vaslui cu diagnosticul ,,fractură os zigomatic, arcadă zigomatică dreapta fără deplasare, traumatism cranio cerebral”. Cei doi bărbaţi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultând faptul că biciclistul se afla sub influenţa alcoolului (0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat). În cazul conducătorului auto, rezultatul a fost negativ. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În noaptea de 04/05.03.2017, în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu pentru supravegherea şi controlul traficului rutier pe strada Ştefan cel Mare, din municipiul Vaslui, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au observat un autoturism al cărui conducător efectua manevra de mers înapoi, cu roţile din spate ale autovehiculului pe trotuar. S-a efectuat semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto a ignorat semnalul şi a plecat în viteză. Poliţiştii au plecat în urmărirea autoturismului şi au identificat, la scurt timp, autovehiculul staţionat într-o parcare, iar în apropierea acestuia, conducătorul auto: C. Gheorghiţă, din municipiul Vaslui, în vârstă de 21 de ani. În momentul legitimării, conducătorul auto a devenit recalcitrant şi a adresat injurii şi cuvinte jignitoare la adresa poliţiştilor. Deoarece tânărul emana halenă alcoolică, poliţiştii l-au condus la o unitate medicală, pentru prelevarea mostrelor biologice. Întrucât C. Gheorghiţă a refuzat acest lucru, poliţiştii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuzul conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei, faptă prevăzută şi sancţionată de articolul 337 din Codul Penal. De asemenea, tânărul a fost sancţionat contravenţional conform Legii 61/1991, republicată.

Depistat la volan, deşi nu avea permis de conducere

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat în localitatea de frontieră Bucecea un cetăţean român care conducea un autoturism, deşi nu deţine permis de conducere. În data de 4 martie a.c., în jurul orei 01.00, poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Bucecea, judeţul Botoşani, un autoturism marca Volkswagen Passat, înmatriculat în România. La volanul autoturismului a fost identificat Florin A., de 24 de ani, domiciliat în judeţul Suceava. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că pe numele bărbatului nu era eliberat niciun permis de conducere de către autorităţile române. Poliţiştii efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere.

Autoturisme „blindate” cu ţigări de contrabandă depistate la frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au descoperit, ascunse în trei autoturisme conduse de cetăţeni români, 7.580 ţigarete de contrabandă, în valoare totală de 3600 lei. În data de 4 martie a.c., în jurul orei 18.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut, județul Botoșani, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul român Cristian P., în vârstă de 33 de ani, la volanul unui autoturism marca Toyota, înmatriculat în România. Pentru valorificarea unor informaţii, poliţiştii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care echipa comună, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, ascunse şi nedeclarate, în aripile spate ale autovehiculului, 1.200 țigarete, diferite mărci, cu timbru de acciză R. Moldova. Conform reglementărilor legale în vigoare, a fost luată măsura indisponibilizării ţigaretelor, în valoare de aproximativ 675 lei în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei. În data de 4 martie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, județul Botoșani, pe timpul executării unei acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Horlăceni, judeţul Botoşani, un autoturism marca Volskwagen Passat, înmatriculat în România, condus de cetăţeanul român Victor L., în vârstă de 47 de ani. În data de 5 martie a.c., în jurul orei 01.30, poliţiştii de frontieră din cadrul aceluiași sector au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Lunca, judeţul Botoşani, un autoturism marca Ford Focus, înmatriculat în România, condus de cetăţeanul român Mihaela L., în vârstă de 48 de ani. Poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la faptul că în interiorul celor două autoturisme se află ascunse bunuri accizabile, motiv pentru care persoanele și mijloacele de transport au fost duse la sediul sectorului pentru verificări. În urma controlului, au fost descoperite ascunse sub banchetele dreapta faţă ale mașinilor, cantitatea totală de 6.380 ţigarete diverse mărci, în valoare de 2.898 lei. Persoanele au declarat că au achiziţionat bunurile de la persoane necunoscute din localitatea Siret, judeţul Suceava, pentru consum propriu. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

Ţigarete de contrabandă, descoperite la controlul de frontieră

În Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, echipele comune de control au descoperit 5.740 ţigarete cu timbru de acciză Republica Moldova, pe care trei bărbaţi au încercat să le introducă în ţară, ascunse pe corp și în bancheta din spate a unui autoturism. În ziua de 4 martie a.c., în jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, conducând un autoturism marca Fiat, înmatriculat în Bulgaria, Vasile M., cu cetăţenie română şi R. Moldova, în vârstă de 61de ani. În data de 5 martie a.c., în jurul orei 07.00, în acelaşi punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, pasager într-un autoturism marca Dacia Logan, înmatriculat în România, cetăţeanul român Ştefan M., în vârstă de 39 de ani. Acționând în baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismelor şi persoanelor, ocazie cu care, echipele comune de control formate din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră au descoperit ascunse pe corpul celor două persoane şi în hainele acestora, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, 1.500 ţigarete, de diferite mărci, cu timbru de Republica Moldova şi de provenienţă dutty-free. Tot în data de 5 martie a.c., în jurul orei 23.30, în acelaşi punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetăţeanul român Eugeniu P., în vârstă de 32 de ani, conducând un autoturism marca Ford, înmatriculat în Republica Moldova. Polițiștii de frontieră au procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care, echipa comună de control, formată din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră, a descoperit ascunse în bancheta din spate a autoturismului, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, 4.240 ţigarete, cu timbru de R. Moldova. Conform prevederilor legale, în toate cele trei cazuri, a fost luată măsura ridicării ţigărilor, în valoare de 1.293 lei şi sancţionarea contravenţională a celor trei bărbaţi cu amenzi în valoare totală de 18.000 lei.

Autovehicul radiat din circulaţie de autoritățile din Olanda, descoperit în P.T.F. Albiţa

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat un bărbat care conducea un autovehicul radiat din circulaţie de autorităţile olandeze. În ziua de 3 martie a.c., în jurul orei 22.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, Gheorghe F., cu cetăţenie română şi R. Moldova, conducând un autovehicul marca Mercedes, pe care avea aplicate plăcuţe de înmatriculare provizorii olandeze. Existând suspiciuni cu privire la valabilitatea numerelor de înmatriculare, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că autovehiculul marca Mercedes a fost radiat din circulaţie de autorităţile din Olanda începând cu data de 01.02.2017. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziţionat autovehiculul din Olanda, plătind suma de 4.000 euro şi că nu avea cunoştinţă despre faptul că autovehiculul nu mai avea drept de circulaţie. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat .

Ţigări nedeclarate, descoperite la P.T.F. Galaţi-port

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galaţi-port a descoperit, ascunse şi nedeclarate, în cabina comandantului unei nave, aproximativ 4.000 de ţigarete. În data de 5 martie a.c., în jurul orelor 09.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi-port, pentru efectuarea formalităţilor necesare controlului de frontieră, pe sensul de intrare în ţară, o nava sub pavilion Federația Sfântul Kitts și Nevis, având un echipaj format din 13 marinari, călătorind pe ruta Rostov on Don – Galaţi. În urma controlului efectuat, echipa comună formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, ascunse şi nedeclarate, într-un dulap aflat în cabina cetăţeanului din Azerbaidjan S.N., în vârstă de 46 de ani, comandantul navei, 3.780 de ţigarete de diferite mărci, de provenienţă Duty-free. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura ridicării ţigaretelor în valoare totală de 2.268 lei în vederea confiscării, iar comandantul navei a fost sancţionat contravenţional, cu amendă în valoare de 10.000 lei.

Doi gălăţeni cercetaţi pentru activităţi de braconaj

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi au depistat doi gălăţeni care pescuiau cu o plasa monofilament, interzisă la deținere, pe lacul Brateş, din județul Galați, fără a avea documente legale. În data de 4 martie a.c., ora 09.30, poliţistii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice de combatere a braconajului piscicol, au depistat pe Lacul Brateş, o ambarcațiune în care se aflau gălăţenii D. M. în vârstă de 48 de ani şi M. U. în vârstă de 42 de ani, care desfăşurau activităţi de pescuit. În urma controlului efectuat asupra ambarcațiunii, polițiștii de frontieră au descoperit o plasă monofilament, în lungime de 260 de metri şi cantitatea de 12 kg peşte, diverse specii, pentru care cei doi bărbați nu au putut prezenta documente de provenienţa sau autorizaţie pentru pescuit. Plasa de pescuit şi barca au fost ridicate în vederea continuării cercetarilor, iar peştele a fost predat Direcţiei Sanitar Veterinare Galaţi. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit şi producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor din plasă de tip monofilament.

Material lemnos fără documente legale, confiscat de poliţiştii de frontieră brăileni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila au depistat trei cetăţeni români, care transportau cu două atelaje hipo, cantitatea de 5 metri steri de material lemnos, fără să deţină documente legale. La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila, au depistat pe malul stâng al fluviului Dunărea, în timp ce patrulau cu o ambarcațiune tip Onix, trei cetățeni brăileni, cu vârste cuprinse între 24 și 48 de ani, care transportau cu două atelaje hipo, cantitatea de 5 metri steri material lemnos, esenţă frasin, lemn ce fusese tăiat de pe malul drept al Dunării și adus cu ajutorul unei bărci din tablă. Bărbaţii nu au putut prezenta documente justificative pentru lemnul transportat, precizând faptul că l-au tăiat de pe malul Dunării, fără aprobarea autorităților competente. Materialul lemnos, în valoare de 620 de lei, a fost predat Ocolului Silvic Lacul Sărat, iar pe numele celor trei persoane, poliţiştii de frontieră brăileni efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.