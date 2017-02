Cronica neagră

Poliţiştii de frontieră gălăţeni au depistat și confiscat bunuri, în valoare de peste 40.000 de lei, pe care un bărbat le transporta fără să dețină documente justificative. La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti, pe timpul executării unei acţiuni pe linia combaterii evaziunii fiscale şi a fraudelor vamale, au oprit pe comunicaţia DN 26, pe raza localităţii de frontieră Ijdileni, județul Galați, un autoturism marca Opel înmatriculat în România, condus de gălăţeanul I. P. în vârstă de 45 de ani. În urma controlului specific efectuat asupra autoturismului, polițiștii de frontieră au descoperit mai mulţi saci de culoare neagră, ce conţineau articole de îmbrăcăminte (geci și tricouri) şi ochelari, având inscripţionate însemne ale unor mărci cunoscute. Bărbatul nu avea documente de provenienţă şi transport pentru articolele descoperite, motiv pentru care a fost condus la sediul sectorului pentru cercetări. Acesta a declarat că a achiziționat bunurile de la o persoană a cărei identitate nu o cunoaște, din judeţul Galaţi, cu scopul de le comercializa în vederea obținerii unui profit. Poliţiştii de frontieră l-au sancţionat contravenţional pe I. P. cu amendă în valoare de 500 de lei şi au ridicat bunurile, în valoare totală de aproximativ 41.500 lei, în vederea confiscării.

Permis de conducere fals, depistat la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat un bărbat din R. Moldova care a prezentat la controlul de frontieră un permis de conducere fals. În data de 4 februarie a.c., în jurul orei 09.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, jud. Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra în ţară, cetăţeanul din Republica Moldova Serghei O., în vârstă de 45 de ani, conducând un autoturism marca Renault, înmatriculat în R. Moldova. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au stabilit că documentul în cauză nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals. În legătură cu cele constatate, Serghei O. a declarat că și-a pierdut permisul de conducere, eliberat de autorităţile moldoveneşti și a obținut documentul prezentat la controlul de frontieră de la un conaţional, în schimbul a 1.500 lei moldoveneşti. Totodată, bărbatul a mai declarat că nu știa că documentul prezentat la controlul de frontieră este fals. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale.

Ansamblu de vehicule condus de un şofer cu permis necorespunzător

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa cercetează un bărbat din R. Moldova care conducea un ansamblu de vehicule, deşi permisul de conducere deţinut nu îi dădea acest drept. În data de 4 februarie a.c., în jurul orei 11.30 s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pentru a ieşi din ţară, cetăţeanul din R. Moldova Gheorghe D., în vârstă de 61 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format din microbuz şi remorcă, înmatriculate în Bulgaria, respectiv în R. Moldova. În urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că bărbatul are permis de conducere valabil doar pentru categoria „B”, iar pentru a putea conduce ansamblul de vehicule în cauză îi este necesară categoria „BE”. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv.

La volan sub influenţa alcoolului

Poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Țuțora– I.T.P.F. Iaşi au depistat în trafic, un bărbat care conducea un autoturism, deşi consumase băuturi alcoolice. În data de 5 februarie a.c., în jurul orei 00.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Țuțora, jud. Iași au oprit pe DJ 249E (Țuțora-Tomești), un autoturism marca Opel Astra, înmatriculat în România, condus de cetăţeanul român Constantin C., în vârstă de 23 de ani. Cu ocazia controlului, polițiștii de frontieră au constatat că bărbatul emană o puternică halenă alcoolică, fapt pentru care a fost condus la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere Iaşi, pentru efectuarea testului alcoolscopic. În urma testării, a rezultat că bărbatul are o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, bărbatul a fost condus la Spitalul Sfântul Spiridon Iași, pentru recoltarea de probe biologice. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La volan fără permis de conducere

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bivolari– I.T.P.F. Iaşi au depistat un tânăr care conducea un autoturism, deși nu obținuse niciodată acest drept. În ziua de 4 februarie a.c., în jurul orei 22.00, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari au oprit pe DN 24C, pe raza localității de frontieră Trifești, un autoturism marca Ford Focus, înmatriculat în România, condus de Daniel T., în vârstă de 23 de ani, cu domiciliul pe raza județului Iași. La controlul de frontieră, Daniel T. nu a putut prezenta permisul de conducere, fapt pentru care lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul nu deţine permis de conducere. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

SUSPECT DE COMITEREA UNEI TÂHĂRII, REŢINUT DE POLIŢIŞTI

Un minor în vârstă de 14 ani, din municipiul Vaslui, a fost victima unei tâlhării. Poliţiştii au reuşit să reţină suspectul şi să recupereze bunul, pe care i l-a înapoiat. La data de 05.02.2017, polițiști din cadrul Poliției municipiului Vaslui și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui, aflându-se în serviciul de patrulare pe strada Ștefan cel Mare, din Vaslui au observat o altercaţie între două persoane de sex masculin. Poliţiştii au intervenit şi au stabilit următoarele: Un minor în vârstă de 14 ani, din municipiul Vaslui a fost acostat de către N. Bogdan, de 29 de ani, din localitate, care i-a solicitat să îi arate telefonul mobil pentru a face schimb de aparate. Tânărul a scos telefonul din buzunar, moment în care N. Bogdan i l-a smuls din mână și a fugit. Pentru a-şi asigura scăparea, bărbatul a lovit victima în zona feţei, moment în care a fost observat şi imobilizat de către oamenii legii. N. Bogdan a fost condus pentru cercetări la sediul Poliţiei municipiului Vaslui şi a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie. Telefonul mobil a fost predat persoanei vătămate. N. Bogdan a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, respectiv Judecătoria Vaslui cu propunerea de luare a unei măsuri privative de libertate.