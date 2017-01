Cronica neagră

Polițiști din cadrul Poliției municipiului Bârlad au reținut patru persoane cu vârste de 17, 23, 29 și respectiv 36 de ani, în sarcina cărora au fost probate mai multe infracțiuni comise cu violență. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bârlad au efectuat cercetări în legătură cu activitatea infracțională a trei persoane – H. Mihai, de 36 de ani, H. Mădălin, de 17 ani şi C. Robert, de 23 de ani, domiciliați în municipiul Bârlad, bănuite de comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. Polițiștii au stabilit faptul că în ziua de 12 decembrie a.c., între H. Mihai, H. Mădălin, C. Robert și un alt bărbat, de 29 de ani, din aceeași localitate, a izbucnit un conflict spontan. În urma conflictului, H. Mihai, H. Mădălin și C. Robert l-au agresat și amenințat pe bărbatul de 29 de ani și au provocat scandal public. Fapta s-a petrecut pe raza municipiul Bârlad. În ziua de 26 ianuarie a.c., polițiștii i-au reținut pe H. Mihai, H. Mădălin și C. Robert pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior aceștia au fost prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de luare a unei măsuri preventive. De asemenea, în ziua de 26 ianuarie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Bârlad l-au reținut pentru 24 de ore pe C. Ionuţ, de 29 de ani, din municipiul Bârlad. Acesta este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi complicitate la infracțiunea de tâlhărie, fapte comise în perioada 2014 – 2015. În fapt, în luna august 2014, C. Ionuț împreună cu un alt bărbat, de 28 de ani, au pătruns fără drept într-un garaj de pe raza municipiului Bârlad și au sustras bunuri (două biciclete, un cort şi un set de lanţuri auto), în valoare de 1.000 de lei. Bunurile sustrase au fost valorificate, iar banii au fost împărţiţi între cei doi. În luna martie a anului 2015, C. Costel împreună cu un alt tânăr, de 21 de ani, din municipiul Bârlad, au participat în calitate de complici la comiterea unei infracțiuni de tâlhărie, faptă comisă de Vlăduț D., de 21 de ani, asupra unei femei în vârstă de 83 de ani, din localitate. În timp ce D. Vlăduț i-a sustras poșeta femeii, ceilați doi bărbați au asigurat locul faptei. În poșetă victima avea suma de 300 lei, bani pe care bărbații i-au împărțit între ei. C. Ionuț urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

ACȚIUNI PENTRU COMBATEREA CONTRABANDEI CU ȚIGĂRI

Peste 157 000 de țigarete au fost ridicate de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, în urma acțiunilor desfășurate în anul 2016. De asemenea, polițiștii au efectuat cercetări în 113 dosare penale și au aplicat peste 65 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 51.000 de lei. Anul trecut, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au continuat activitățile de investigare a activităţilor ilegale desfăşurate în domeniul introducerii în ţară, producţiei, transportului, depozitării, distribuţiei şi comercializării de tutun şi ţigarete contrafăcute sau nefiscalizate. Astfel, polițiștii de la economic au derulat, în acest domeniu, 22 de acţiuni şi au verificat peste 300 de agenţi economici. În urma acțiunilor, au fost înregistrate 113 dosare penale, fiind constatate 114 de infracţiuni. Ca urmare a administrării probatoriului, 3 persoane au fost reținute, o persoană a fost arestată preventiv, iar faţă de alte 2 de persoane s-au luat alte măsuri preventive. De asemenea, au fost ridicate în vederea confiscării 157024 de ţigarete și au fost indisponibilizate 2 mijloace de transport. Totodată au fost aplicate 65 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 51180 de lei. În urma activităților desfășurate, s-a reușit recuperarea unui prejudiciu în valoare de peste 60646 de lei.