Cronica neagră

Un bărbat, în vârstă de 30 de ani, care a încercat să tâlhărească gestionara unui magazin din municipiul Vaslui a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Vaslui. Acesta a fost reținut și prezentat unității de parchet pentru dispunerea unei măsuri preventive. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Vaslui l-au reținut pentru 24 de ore pe C. Marian, de 30 de ani, din municipiul Vaslui, acesta fiind bănuit de comiterea tentativei la infracțiunea de tâlhărie, faptă săvârșită asupra gestionarei unui magazin din municipiul Vaslui, o femeie de 45 de ani. În fapt, în după-amiaza de 25 ianuarie a.c., bărbatul se afla în magazin și profitând de faptul că gestionara se afla singură, i-a solicitat, sub amenințare, banii din încasări. Femeia a ripostat și a început să strige după ajutor. În apărarea acesteia a intervenit un bărbat care a încercat să rețină bărbatul, însă, acesta a reușit să fugă de la locul faptei. În urma investigațiilor efectuate polițiștii au identificat bărbatul și au probat activitatea infracțională a acestuia. C. Marian a fost reținut, iar astăzi a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunerea de dispunere a unei măsuri privative. În acest caz, datorită faptului că femeia a reacționat și a solicitat ajutor, autorul a renunțat la comiterea faptei. Plecând de la acest caz, polițiștii adresează câteva recomandări pentru a preveni acest gen de fapte. Astfel, în situația în care sunteți agresați, strigați după ajutor, ripostați în măsura în care conștientizați că nu vă puneți viața în pericol, adoptați o atitudine hotărâtă astfel încât să descurajați agresorul, încercați să rețineți cât mai multe detalii despre agresor/agresori, anume: vârstă, îmbrăcămintea, statura, conformație fizică, semne particulare, apoi anunțați imediat organele de poliție. În cazul în care sunteți victima acestui tip de agresiune apelați cu toata încrederea la instituția POLIȚIEI.

DOSARE PENALE PENTRU CONTRABANDĂ CU ȚIGĂRI

Polițiștii desfășoară acțiuni pentru combaterea contrabandei cu ţigări și pentru identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care desfășoară operaţiuni comerciale cu încălcarea legislaţiei în vigoare. În ultimele zile, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bârlad și Poliției Locale Bârlad, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, au depistat în flagrant două persoane care comercializau fără drept țigarete de proveniență Republica Moldova. B. Viorel a fost depistat în flagrant în fața unui magazin de pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Bârlad. Bărbatul avea asupra sa, într-o sacoșă, 320 de țigarete marca Plugarul de proveniență Republica Moldova pe care intenționa să le valorifice. De asemenea, în zona Pieței Sfântul Ilie din municipiul Bârlad polițiștii au identificat-o pe B. Lucreția, de 39 de ani, din municipiul Bârlad. Acesta avea asupra ei și oferea spre vânzare 140 țigarete marca Plugarul de provenienta Republica Moldova. Țigaretele găsite asupra celor două persoane au fost ridicate în vederea cercetărilor, iar pe numele lor au fost întocmite dosare de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Pentru infracțiunea de contrabandă, Legea 86/2006 prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Sunt fapte asimilate infracţiunii de contrabandă și colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare, poliţiştii acţionând atât în vederea identificării celor cu preocupări infracţionale pe linia introducerii în ţară a ţigărilor de contrabandă cât şi a celor care transportă, depozitează sau comercializează astfel de produse.

O tonă de motorină transportată fără documente legale, depistată de poliţiştii de frontieră brăileni

Poliţişti de frontieră brăileni au oprit în trafic, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice, o autoutilitară cu care un brăilean transporta o tonă de motorină, fără documente legale. În data de 22 ianuarie a.c., poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice, au oprit pentru control, pe comunicaţia DJ 212, între localităţile de frontieră Gropeni şi Tichileşti din judeţul Brăila, o autoutilitară marca Mercedes Vito, condusă de brăileanul D.C., în vârstă de 45 ani. În urma controlului efectuat asupra autoutilitarei, s-a constatat faptul că D.C. transporta, în recipiente din material plastic şi tablă, un lichid având proprietăţile specifice motorinei, în cantitate totală de 1.000 de litri, fără a deţine documente legale. Poliţiştii de frontieră au luat măsura ridicării în vederea continuării cercetărilor a întregii cantităţi, în valoare de 4.900 de lei şi l-au sancţionat contravenţional pe D.C. cu amendă în valoare de 500 de lei.

La volan, cu permisul de conducere suspendat

Poliţiştii de frontieră vasluieni au depistat la controlul de frontieră un bărbat conducând o autoutilitară deşi avea acest drept suspendat. În data de 21 ianuarie a.c., în jurul orei 21.00, la P.T.F. Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieşi din ţară, conducând o autoutilitară marca Mercedes, înmatriculată în Germania, cetăţeanul român Dorin S., în vârstă de 36 de ani. Cu ocazia controlului de frontieră, lucrătorii noştri au constatat că Dorin S. are dreptul de a conduce suspendat începând cu data de 28.12.2016, urmare a faptului că este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier pe raza municipiului Câmpulung Muscel. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că nu avea cunoştinţă despre faptul că nu mai avea drept de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice din România. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat.

Document fals prezentat la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat un bărbat care a prezentat la controlul de frontieră un document fals pentru autoturismul pe care îl conducea. În ziua de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 12.30, în P.T.F. Albiţa s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetăţeanul român Ion S., în vârstă de 46 de ani, conducând un autoturism marca BMW, înmatriculat în Italia. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea sticker-ului care atesta efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru autoturismul în cauză, lucrătorii noştri au efectuat verificări suplimentare, în urma cărora au stabilit că documentul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals. Cu privire la cele constatate, Ion S. a declarat că nu este proprietarul autoturismului în cauză şi că nu are nu are cunoştinţă despre faptul că documentul prezentat la controlul de frontieră este fals. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

Autovehicul cu numere de înmatriculare expirate depistat la Sculeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un autovehicul marca Ford Transit Connect ce avea numerele de înmatriculare provizorii expirate. În data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 15.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor specifice, pe sensul de ieşire din ţară, cetăţeanul din Republica Moldova Eduard C., în vârstă de 21 ani, conducând un autovehicul marca Ford Transit Connect, ce avea aplicate placuțe de înmatriculare provizorii olandeze. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii de frontieră au constatat că numerele de înmatriculare provizorii ale autoturismului erau expirate. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, neînmatriculat sau neînregistrat.

VW „expirat” depistat în trafic de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat în trafic un autoturism marca VW Passat, care avea numerele de înmatriculare provizorii expirate. În data de 22 ianuarie a.c., în jurul orei 15.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Stânca au oprit în trafic, în localitatea de frontieră Ripiceni, un autoturism marca VW Passat, care avea numerele de înmatriculare provizorii expirate din 20 ianuarie 2017. La volanul autoturismului se afla cetăţeanul român Marian C., de 38 de ani, domiciliat în judeţul Botoşani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii de frontieră au constatat că numerele de înmatriculare provizorii ale autoturismului erau expirate. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Ţigări de contrabandă depistate în trafic la Dorohoi

Poliţiştii de frontieră au depistat în localitatea de frontieră Vârfu Câmpului un cetăţean ucrainean care transporta cu autoturismul proprietate personală 1960 ţigarete de contrabandă. În data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 20.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au oprit în localitatea de frontieră Vârfu Câmpului un autoturism marca Renault înmatriculat în Ucraina, condus de cetăţeanul ucrainean Illya B., în vârstă de 41 de ani. Poliţiştii de frontieră au observat că în interiorul autoturismului se află ţigări, motiv pentru care persoana şi autoturismul au fost conduse la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi. În urma controlului, în interiorul autoturismului şi în bagajele persoanei au fost descoperite 1960 ţigări diverse mărci, de provenienţă Duty-Free, în valoare totală de 891 lei. Bărbatul a declarat că a achiziţionat ţigările de la o persoană necunoscută din localitatea Siret, judeţul Suceava, cu scopul de a le comercializa. Poliţiştii efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „contrabandă”, cetăţeanul respectiv fiind implicat într-un eveniment similar în luna mai 2016.