Cronica neagră

În ultimele zile, polițiștii au identificat în trafic cinci persoane care au încălcat normele legale privind circulația pe drumurile publice. În cauză, au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii de infracțiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, fapte prevăzute de Codul Penal. În această săptămână, polițiștii Biroului Rutier Bârlad au fost sesizați despre producerea unui accident de circulație soldat cu pagube materiale petrecut pe strada Vasile Lupu, din municipiul Bârlad. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că persoana care a condus autoturismului implicat în eveniment se numește M. Ionel, de 40 de ani, din comuna Zorleni. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0, 69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice. Polițiști din cadrul Biroului Rutier Huși, pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu au observat pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Huși, o femeie care se afla lângă un autoturism și obstrucționa traficul rutier pe ambele sensuri de mers. Femeia a fost identificată ca fiind T. Maricela, de 43 de ani, domiciliată în comuna Arsura. S-a procedat la testarea acesteia cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că a condus autoturismul din localitatea Arsura pana în municipiul Huși, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Persoana în cauză a fost condusă la Spitalul Municipal Huși unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele femeii s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii Postului de Poliție Solești au întocmit dosar penal pe numele lui A. Constantin, de 26 de ani, din municipiul Iași. Tânărul a condus un autoturism cu numere provizorii pe D.C. 9 Solești, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autovehiculul a derapat și a părăsit partea carosabilă, suferind avarii. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că valabilitatea autorizației provizorii de circulație a autoturismului era expirată. Mai mult, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Deoarece tânărul emana halenă alcoolică, i-a fost solicitată de către polițiști testarea cu aparatul alcooltest însă acesta a refuzat. A. Constantin a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Lui A. Constantin i-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice. Polițiști din cadrul Biroului Rutier Bârlad și Biroului Ordine Publică Bârlad, pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea regulamentară a unui conducător auto care se deplasa cu autovehiculul pe strada Vasile Lupu din municipiul Bârlad și nu avea montată în partea din față plăcuța cu numărul de înmatriculare. Conducătorul autoturismului a fost identificat ca fiind B. Florin, de 22 de ani, din comuna Zorleni. Deoarece acesta prezenta halenă alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. B. Florin a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii Biroului Rutier Bârlad și Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Bârlad, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, au oprit pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bârlad un autoturism care prezenta defecțiuni la sistemul de iluminare. Conducătorul auto a fost identificat ca fiind P. Mihnea, de 18 ani, din municipiul Bârlad. În urma verificărilor efectuate în baza de date privind deținătorii de permise auto s-a stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, s-a stabilit faptul că mașina avea expirată autorizația provizorie de circulație din luna noiembrie 2016. Tânărului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Ţigări de contrabandă ascunse în podeaua dublată a unui microbuz

Echipa comună de control din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa a descoperit 2.020 pachete de ţigări, cu timbru de acciză R. Moldova, ascunse într-un spațiu special amenajat prin dublarea podelei unui microbuz, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră. În ziua de 18 ianuarie a.c., în jurul orei 02.30, la P.T.F. Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetăţeanul român Maxim T., în vârstă de 37 de ani, domiciliat pe raza judeţului Vaslui, conducând un microbuz marca Mercedes Sprinter, înmatriculat în România. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care, echipa comună de control a descoperit, ascunse şi nedeclarate, într-un spațiu special amenajat prin dublarea podelei microbuzului, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, 2.020 pachete ţigări, de diferite mărci, cu timbru de acciză R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii ţigaretelor, în valoare totală de 9.090 lei, şi a microbuzului, în valoare de 76.500 lei, în vederea confiscării şi sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 10.000 lei.

Certificat de înmatriculare fals, depistat la Albiţa

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat un cetăţean din Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontieră un certificat de înmatriculare fals pentru autovehiculul pe care îl conducea. În data de 18 ianuarie a.c., în jurul orei 05.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, pentru efectuarea formalităţilor necesare ieşirii din ţară, cetăţeanul din R. Moldova, Ivan C., în vârstă de 35 de ani, care conducea un microbuz marca Mercedes, model Sprinter, înmatriculat în R. Moldova. La controlul de frontieră, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de înmatriculare prezentat la control pentru microbuzul în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că documentul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unui document autentic, acesta fiind fals total. Cu privire la cele constatate, Ivan C. a declarat că are doar calitatea de şofer a microbuzului în cauză şi că nu are cunoştinţă despre faptul că certificatul de înmatriculare prezentat la control este fals sau falsificat. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

Autoturism fără asigurare şi cu ITP expirat, depistat de poliţiştii de frontieră gălăţeni

În urma unei acţiuni specifice desfăşurate în zona de competență, poliţiştii de frontieră gălăţeni au depistat un cetăţean român la volanul unui autoturism care nu avea asigurare, iar inspecţia tehnică periodică era expirată. În data de 17 ianuarie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi au oprit în trafic, pe o arteră la intrarea în municipiul Galaţi, un autoturism marca Opel, înmatriculat în Olanda, condus de gălăţeanul M. I., în vârstă de 23 de ani. În urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul în cauză nu are asigurare, iar inspecţia tehnică periodică este expirată din luna octombrie 2015. Tânărul a declarat că a achiziţionat autoturismul printr-o înţelegere verbală, proprietarul asigurându-l că documentele sunt autentice. Poliţiştii de frontieră efectuează în cauză cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.