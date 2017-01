Cronica neagră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi predat autorităților competente, un tanăr cu cetăţenie romană şi R. Moldova, urmărit internaţional, pe numele căruia era emisă o alertă de punere in aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţile din Italia şi Romania. In data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, județul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra in ţară, pasager intr-un microbuz inmatriculat in R. Moldova, Igor C., cu cetăţenie romană şi R. Moldova, in varstă de 27 de ani. La controlul de frontieră, lucrătorii noştri au constatat că pe numele tanărului era emisă o alertă de punere in aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare, emis de autorităţile din Italia şi Romania. Acesta avea de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru săvarşirea de infracţiuni contra proprietăţii private, săvarşite pe teritoriul Italiei. Persoana in cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Vaslui, in vederea luării măsurilor ce se impun.

MANDATE EUROPENE DE ARESTARE, PUSE ÎN APLICARE DE POLIȚIȘTI

Polițiștii au pus în executare două mandate europene de arestare emise pe numele a doi bărbați, în vârstă de 27 și 44 de ani, pentru infracțiuni contra patrimoniului. În această săptămână, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale și Postului de Poliție Dragomirești au depistat un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din comuna Dragomirești, care era urmărit internaţional. Acesta a fost identificat de polițiști la o locuință din comuna Dragomirești. În luna octombrie 2015, bărbatul a fost condamnat de Judecătoria Bacău la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probațiune Vaslui. Acesta fusese condamnat pentru comiterea infracțiunilor de furt și violare de domiciliu, fapte comise în anul 2011 pe raza județului Bacău. Întrucât bărbatul nu a respectat obligația de a se prezenta la Serviciul de Probațiune Vaslui, în luna octombrie 2016, Judecătoria Bacău a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării de 3 ani închisoare și executarea acesteia. În luna decembrie 2016, bărbatul a fost dat în urmărire internațională. De asemenea, un bărbat de 27 de ani, cu dublă cetățenie, română și moldovenească a fost depistat de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Albița în timp ce intra în România. Pe numele bărbatului, autorităţile din Italia au emis mandat european de arestare fiind condamnat la 2 ani, 5 luni și 25 de zile pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt. Bărbatul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui care l-au prezentat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, pe numele lui fiind emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Cel în cauză urmează a fi prezentat magistraților Curții de Apel Iași, pentru demararea procedurilor în vederea predării către autoritățile judiciare din Italia.

Ţigări de contrabandă, in valoare de aproximativ 10.000 lei, confiscate de poliţiştii de frontieră ieşeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au descoperit şi confiscat peste 1.000 pachete de ţigări de contrabandă, in valoare de aproximativ 10.000 lei. Pe 09 ianuarie a.c., in jurul orei 12.40, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice de supraveghere şi control in zona de competenţă, au oprit in trafic, pe raza localităţii de frontieră Voineşti, un autoturism marca Opel Zafira, inmatriculat in Romania, in care se aflau cetăţenii romani Cristinel T. şi Dumitru L., in varstă de 32, respectiv 48 ani, ambii cu domiciliul pe raza judeţului Iaşi. La controlul efectuat asupra autoturismului, lucrătorii noştri au observat trei saci din polietilenă de culoare neagră care conţineau pachete cu ţigări. In vederea efectuării unui control amănunţit, autoturismul şi persoanele au fost conduse la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. Astfel, in maşină au fost descoperite in cei trei saci 1.060 pachete de ţigări diferite mărci cu timbre de acciză Republica Moldova, iar asupra bărbaţilor au fost descoperite diferite sume de bani. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvarșirii infracțiunii de “contrabandă”, iar cantitatea țigări, in valoare de 9.699 lei şi autoturismul in valoare de 16.875 lei, au fost ridicate in vederea continuării cercetărilor.