Cronica neagră

Pe 14 noiembrie, pe raza municipiilor Vaslui și Bârlad au avut loc două accidente de circulație în urma cărora două persoane care se deplasau pe drumurile publice în calitate de pietoni au suferit vătămări corporale grave. În ziua de 13 noiembrie a.c., am fost sesizați despre producerea unui accident de circulație pe raza municipiului Vaslui soldat cu vătămarea corporală a unui pieton. Din primele cercetări efectuate la fața locului de către polițiștii Biroului Rutier Vaslui au rezultat următoarele: B. Nicoleta, de 35 de ani, din municipiul Vaslui se deplasa cu autoturismul pe strada Andrei Saguna și a pătruns pe strada Traian. În intersecția semaforizată, nu a acordat prioritate de trecere și a accidentat o femeie de 64 de ani, din municipiul Vaslui care s-a angajat regulamentar în traversarea străzii, pe culoarea verde a semaforului. Victima a fost transportată la Spitalul Județean Vaslui, unde a fost diagnosticată cu ”fractură humerus”. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În aceeași zi, am fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la producerea unui alt accident de circulație pe raza municipiului Bârlad soldat cu vătămarea corporală a unui pieton. S. Gabriel, de 19 ani, din comuna Grivița, conducea autoturismul pe strada Palerma din municipiul Bârlad și a accidentat cu partea dreapta față un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din comuna Grivița. Acesta se deplasa în calitate de pieton pe partea carosabilă, tractând un cărucior, în același sens de mers. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman” Bârlad unde a fost diagnosticată cu ”fractură humerus drept și fractură șold stâng”. Persoanele implicate în accident au fost testate alcoolscopic rezultatele fiind negative. În cauză au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă. Poliţia Rutieră atrage atenţia tuturor participanţilor la trafic, indiferent de calitatea pe care o au, de conducător auto sau de pieton, cu privire la necesitatea respectării regulilor de circulaţie şi adoptarea unei conduite preventive, pentru reducerea evenimentelor rutiere nedorite. Poliţiştii recomandă pietonilor: Traversarea drumurilor publice să se facă numai prin locurile special amenajate şi semnalizate prin indicatoare sau marcaje şi numai pe culoarea verde a semaforului, iar în lipsa acestora pe la colţul străzilor şi numai după ce s-au asigurat temeinic. Acolo unde nu există amenajate trotuare sau poteci laterale, deplasarea se va realiza numai pe partea stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora. În intersecţiile fără marcaj pietonal, traversaţi pe la colţul străzii, numai după o temeinică asigurare! Evitaţi să traversaţi strada în fugă! Aşteptaţi mijloacele de transport în comun numai pe trotuare sau refugiile special amenajate şi nu pe partea carosabilă! După coborârea din mijloacele de transport în comun, nu traversaţi strada prin faţa sau prin spatele acestora. Traversarea se realizează numai după plecarea lor din staţie, prin locurile special amenajate!

CISTERNĂ CU G.P.L. RĂSTURNATĂ PE D.E. 581

În cursul serii trecute, în jurul orelor 2249, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al judeţului Vaslui a fost solicitat să intervină la un accident rutier, produs pe DE 581, în dreptul localității Valea-Grecului, în care a fost implicată o cisternă încărcată cu aproximativ 17 tone de G.P.L., înmatriculată în Republica Moldova. Imediat, la fața locului au fost direcționate forțe şi mijloace de intervenție din cadrul Secției de Pompieri Huşi, respectiv două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, cu 10 subofițeri. La locul accidentului s-au deplasat şi inspectorul şef, grupa operativă a inspectoratului şi comandantul Secției Huşi. Primele echipaje ajunse la fața locului, după realizarea recunoasterii, au constatat că şoferul autocisternei nu a suferit leziuni, că nu există scurgeri de combustibil, iar capul tractor s-a desprins de cisterna ce a fost proiectată în afara părții carosabile. Având în vedere că nu existau scurgeri de combustibil, circulația rutieră pe drumul european s-a desfăşurat alternativ, pe un singur sens de mers. În zorii zilei, în jurul orei 0430, la fața locului a ajuns o altă autocisternă din Republica Moldova, iar începând cu ora 0500 au fost demarate operațiunile specifice de transvazare a combustibilului. Pe timpul acestei operaţiuni, alimentarea pompelor s-a realizat de la un generator electric trifazat pus la dispoziție de către compania de electricitate. Din motive de securitate, circulația rutieră pe DE 581 a fost blocată pentru intervale scurte de timp, în momentele în care au fost efectuate diferite manevre pentru realizarea operațiunilor de transvazare. Pentru repunerea pe roți a cisternei, în vederea continuării operațiunilor de transvazare s-a folosit un utilaj ( macara de tonaj ridicat) solicitat în sprijin de la o firmă de construcţii. Pe întreg parcursul intervenţiei s-au asigurat măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, fiind constituite dispozitive de intervenție, pregătite să acționeze în caz de necesitate. Pentru gestionarea corespunzătoare a situației de urgență s-a cooperat cu Biroul Vamal Albița, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră, Inspectoratul Județean de Poliție şi reprezentanți ai companiei de electricitate, respectiv firmei de construcţii. Misiunea s-a terminat în jurul orei 13:00, reuşindu-se recuperarea întregii cantităţi de G.P.L. şi deblocarea traficului rutier.

ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ

850 kg de fructe și legume și 35 de kg de carne au fost confiscate în urma acțiunilor desfășurate de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, la sfârșitul săptămânii. De asemenea, echipele de control au constatat 33 de încălcări ale legislației și au aplicat sancțiuni contravenționale, în valoare de 15.500 de lei. În perioada 12 – 13 noiembrie ac., polițiștii vasluieni au acționat la nivelul județului pentru prevenirea și descoperirea activităţilor ilegale comise în pieţe, târguri, oboare şi în zona adiacentă acestora. Astfel, polițiști de ordine publică, de la transporturi, de la investigare a criminalității economice și polițiști rutieri au acționat, împreună cu reprezentanți ai A.N.S.V.S.A. și M.A.D.R, pentru verificarea activităților comerciale desfășurate cu produse agroalimentare. Pe parcursul celor două zile, echipele de control au efectuat 4 acţiuni pe raza județului în cadrul cărora au fost verificate 27 de societăţi comerciale şi 9 persoane fizice. În urma acestor activități au fost constatate încălcări a legislației privind comercializarea produselor agroalimentare fiind aplicate 33 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 15.500 de lei. De asemenea, echipele de control au confiscat 35 kg de carne şi produse din carne și 850 kg legume și fructe în valoare totală de peste 2000 de lei.

Aproximativ 5.000 de ţigarete confiscate de poliţiştii de frontieră gălăţeni

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iaşi împreună cu lucrătorii vamali au descoperit şi confiscat aproximativ 5.000 de ţigarete pe care două persoane intenţionau să le introducă ilegal în România. În data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 17.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, judeţul Galaţi, pentru efectuarea formalităţilor specifice, cetăţeanul bulgar Fedor G., în vârstă de 30 de ani, conducând un microbuz marca Mercedes, înmatriculat în Bulgaria. În urma efectuării controlului, echipa comună de control formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a descoperit, ascunse şi nedeclarate, în spaţiile laterale pentru bagaje ale mijlocului de transport, 2.800 de ţigarete marca Bond Blue de provenienţă R. Moldova. În data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 11.30, tot in PTF Oancea, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei Constantin S., în vârstă de 28 de ani, cu dublă cetăţenie română şi R. Moldova, conducând un microbuz marca Mercedes, înmatriculat în Bulgaria. Cu ocazia controlului de frontieră efectuat, echipa comună formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, disimulate în mai multe locuri în mijlocul de transport, 1.800 de ţigarete de diferite mărci de provenienţă R. Moldova. În ambele cazuri, a fost luată măsura confiscării ţigaretelor, în valoare totală de 1.043 lei, iar persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare totală de 10.000 lei.

La volanul unui autovehicul fără permis de conducere

Poliţiştii de frontieră brăileni au depistat un cetăţean român care s-a prezentat cu altă identitate, sperând că poliţiştii de frontieră nu vor descoperi că acesta nu posedă permis de conducere. La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila au oprit în trafic, pe o stradă din municipiul Brăila, un autoturism marca Ford Escort condus de o persoană de sex masculin. Deoarece persoana în cauză nu a putut prezenta documentele de identitate şi nici permisul de conducere, poliţiştii de frontieră brăileni au efectuat verificări specifice. Extinzând verificările, poliţiştii de frontieră au concluzionat că persoana în cauză este cetăţeanul român George R., în vârstă de 19 ani şi nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Lucrătorii noştri efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care nu posedă permis de conducere.

Depistaţi la controlul de frontieră cu numere false de înmatriculare

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la doi bărbaţi depistaţi la controlul de frontieră conducând autovehicule cu numere false de înmatriculare. În ziua de 13 noiembrie a.c., în jurul orei 21.30, la P.T.F. Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, cetăţeanul român Serghei V., în vârstă de 38 de ani, conducând un autoturism marca Mercedes E200, ce avea aplicate numere de înmatriculare olandeze. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora a rezultat că autoturismul nu figurează înmatriculat în Olanda, ci în Belgia. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziţionat autoturismul prin intermediul unei firme de profil din Belgia, în schimbul sumei de 9.100 euro şi nu avea cunoştinţă despre neregulile constatate. O oră şi jumătate mai târziu, în acelaşi punct de frontiera s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare Vasile V., cu cetăţenie română şi R. Moldova, în vârstă de 46 de ani, conducând un autovehicul marca Dacia MCV, înmatriculat în Germania. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că autoturimul marca Dacia MCV figurează radiat din circulaţie de autorităţile germane începând cu data de 11.10.2016, iar plăcuţele de înmatriculare aplicate pe acesta sunt atribuite unui alt autoturism. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziţionat autoturismul din Germania în schimbul sumei de 1.100 euro, în urmă cu câteva zile şi nu are cunoştinţă despre neregulile constatate. În cele două cazuri se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.