Cronica neagră

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări față de un tânăr de 17 ani, care a fost implicat într-un accident de circulație după ce a sustras un autovehicul și l-a condus pe drumurile publice, fără a deține permis de conducere. Mai mult, acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. În noaptea de 30/31 octombrie a.c., la ora 01.22, am fost sesizaţi prin apel de urgență cu privire la faptul că pe raza satului Glodeni, a avut loc un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. La locul producerii evenimentului s-au deplasat poliţişti rutieri, care, în urma primelor cercetări, au stabilit următoarele: Un tânăr în vârstă de 17 ani, din comuna Vulturești, deși nu deținea permis de conducere a sustras autoturismul unui vecin și l-a condus pe raza localităților învecinate. La un moment dat, pe drumul comunal din satul Glodeni, într-o curbă la dreapta, tânărul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat cu mașina în afara părții carosabile.Din accident a rezultat vătămarea corporală a tânărului. Acesta a fost transportat la spital unde a fost diagnosticat cu ”traumatism picior stâng posibil fractură”. Tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, vătămare corporală din culpă și furt.

Lexus de peste 250.000 lei semnalat ca fiind furat din Italia, descoperit de polițiștii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut au descoperit la controlul de frontieră un cetățean moldovean care conducea un autoturism marca Lexus, ce figura ca fiind furat din Italia. În data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 08.40, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut – I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei cetăţeanul moldovean Mihail C., în vârstă de 34 de ani, la volanul unui autoturism marca Lexus, înmatriculat în Ucraina. La controlul de frontieră, în urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că seria de şasiu este aplicată peste cea originală. În urma verificării seriei originale, poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul în cauză figurează în bazele de date ca fiind căutat de autorităţile din Italia, acesta fiind declarat furat din 30 septembrie 2017. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a primit 250 de euro de la un cetățean ucrainean pentru a aduce autoturismul din România în Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu avea cunoştinţă despre faptul că mijlocul de transport este declarat furat de către autorităţile din Italia. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 257.600 lei, a fost indisponibilizat la sediul PF până la finalizarea cercetărilor.

Cetăţeni turci cu cărţi de identitate false, depistaţi la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la doi cetăţeni turci care au prezentat la controlul de frontieră două cărţi de identitate cu însemnele autorităţilor din Luxemburg false. În data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 16.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – I.T.P.F. Iași s-au prezentat, pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, doi cetăţeni turci, în vârstă de 20 şi 15 ani, care au prezentat pe lângă pasapoartele personale două cărţi de identitate cu însemnele autorităţilor din Luxemburg. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea cărţilor de identitate, colegii noştri au efectuat verificari specifice, ocazie cu care au constatat că acestea sunt false. În legătură cu cele constatate, în prezenţa unui traducător autorizat de limbă turcă, cei doi tineri au declarat că în luna septembrie s-au hotărât să călătorescă în scop turistic în Ucraina şi Republica Moldova. În timp ce se aflau într-un taxi, în municipiul Chişinău, şoferul i-a auzit vorbind despre faptul că vor să meargă şi în România, dar nu posedă vize necesare călătoriei legale, fapt pentru care taximetristul le-a propus ca, în schimbul sumei de 1700 de lei moldoveneşti, să le procure documentele necesare trecerii frontierei. În data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 11.00 s-au întâlnit cu şoferul care le-a dat cărţile de identitate cu însemnele autorităţilor din Luxemburg şi care i-a condus la autogara din Chişinău pentru a pleca spre Bucureşti. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

Ţigări de contrabandă ascunse în plafonul unui autoturism

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni împreună cu lucrătorii vamali au descoperit ascunse, într-un loc special amenajat în plafonul unui autoturism, aproximativ 10.000 de ţigarete. Pe 31 octombrie , în jurul orei 11.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetăţeanul român Radu T., în vârstă de 26 de ani, conducând un autoturism marca Ford, înmatriculat în Bulgaria. Pentru valorificarea unor informaţii poliţiştii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra autovehiculului, ocazie cu care au fost descoperite, într-un loc special amenajat în plafonul mijlocului de transport, 9.740 ţigarete, marca Plugarul, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform prevederilor legale, țigaretele, în valoare totală de 4.426 lei, şi autoturismul, în valoare totală de 9.100 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 7.000 lei.