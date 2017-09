Cronica neagră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit în borseta unui cetățean moldovean o carte de identitate românească ce s-a dovedit a fi falsă, pentru care bărbatul a declarat că a plătit suma de 200 euro. În ziua de 24 septembrie a.c., în jurul orelor 05.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru a ieși din ţară, cetăţeanul din Republica Moldova Ion P., în vârstă de 38 de ani, conducând un autoturism marca Mercedes înmatriculat în Republica Moldova. În baza unei analize de risc, poliţiştii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra persoanei şi bagajulelor sale, în urma căruia a fost descoperită, în borseta lui Ion P., o carte de identitate cu însemnele autorităţilor româneşti. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate lucrătorii noştri au stabilit că documentul este fals total. Cu privire la cele constatate, Ion P. a declarat că a procurat documentul din Germania, de la un conaţional ale cărui date nu le cunoaşte, plătind suma de 200 de euro, deoarece depășise temenul legal de ședere și avea nevoie de un document de identitate pentru a rămâne și lucra legal în Germania. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

Depistat conducând un autotursim deşi avea permisul de conducere suspendat

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galați- rutier au depistat un cetățean român care conducea un autoturism, deşi avea dreptul de a conduce suspendat. În data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 15.45 s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Galați-rutier, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pentru a ieşi din ţară, cetăţeanul român Mihăiță A., în vârstă de 25 de ani, care conducea un vehicul marca Mercedes Benz, înmatriculat în Germania. În urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că persoana în cauză are permis de conducere suspendat din luna martie a anului trecut pentru săvârşirea unor abateri la regimul circulaţiei. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că nu avea cunoştinţă că dreptul de a conduce i-a fost suspendat. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

20 litri vodcă ascunși sub scaunul şoferului unui camion, descoperiți la controlul de frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galați- rutier, împreună cu inspectori vamali, au descoperit ascunși sub bancheta din cabina șoferului unui autocamion înmatriculat în Rusia, 20 litri vodcă. În data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 06.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Galați- rutier, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, conducând un autocamion marca Mercedes, înmatriculat în Rusia, cetăţeanul moldovean B.S., în vârstă de 25 ani. În baza analizei de risc, a fost efectuat un control amănunţit asupra mijlocului de transport, în urma căruia au fost descoperiți, ascunși sub bancheta din cabina șoferului autocamionului 20 litri vodcă (20 sticle x 1 litru), marca “Hlibnii Dar”, de proveniență Duty-Free. Conform prevederilor legale, au fost ridicate bunurile, în valoare de 600 lei în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei.

Documente false ascunse în husa unei tablete, descoperite la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi au descoperit într-un microbuz, în husa unei tablete, o carte de identitate şi un permis de conducere, ambele cu însemnele autorităţilor române, ce s-au dovedit a fi false. În data de 21 septembrie a.c., în jurul orei 14.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iaşi s-a prezentat pentru a intra în ţară, cetățeanul român Vladimir U., în vârstă de 31 de ani, conducând un microbuz care efectua o cursă pe relaţia Republica Moldova – Belgia. Existând suspiciuni că Vladimir U. ar putea transporta documente false sau falsificate, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport, în urma căruia au fost descoperite, în husa tabletei, prinsa in plafon si folosită pentru a viziona filme pe timpul călătoriei, o carte de identitate şi un permis de conducere, ambele cu însemnele autorităților române. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că documentele nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unora autentice. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că nu avea cunoştinţă despre existenţa documentelor, el preluând mijlocul de transport din municipiul Chişinău, deoarece şoferul care trebuia să efectueze cursa s-a îmbolnăvit. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii arii infracționale.

Mercedes Sprinter căptuşit cu ţigarete de contrabandă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au descoperit aproximativ 8.000 ţigarete de contrabandă, ascunse în lada de scule, trusa medicală, torpedou, sub scaunul din dreapta faţă a unui microbuz, dar şi în bagajele şi mânecile hainelor ocupanţilor mijlocului de transport. În data de 21 septembrie a.c, în jurul orei 09.30, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control în zona de competenţă, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi a oprit în trafic pentru control, pe raza localităţii de frontieră Dorohoi, județul Botoșani, un microbuz marca Merecedes Sprinter, înmatriculat în România, condus de cetăţeanul român Dumitru C., în vârstă de 48 de ani, în care se aflau ca pasageri cetăţenii români Adrian P., în vârstă de 35 de ani şi Gabriel A., în vârstă de 34 de ani. Deoarece poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la faptul că microbuzul este folosit pentru transportul unor bunuri accizabile, atât autovehiculul cât şi ocupanţii acestuia au fost conduşi la sediul sectorului, în vederea efectuării unui control amănunţit. În urma controlului efectuat, la care a fost folosit şi câinele poliţist NAFAXA, colegii noştri au descoperit ascunse în lada de scule, trusa medicală, torpedou, sub scaunul din dreapta faţă a microbuzului, în bagajele şi în mânecile hainelor pasagerilor, 7.480 ţigarete, diferite mărci, în valoare totală de 3.430 lei. Cei trei bărbaţi au declarat că au achiziţionat bunurile de la persoane necunoscute din piaţa municipiului Dorohoi pentru consumul propriu. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.