Cronica neagră

Patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni de furt, respectiv furt calificat, au fost reţinuţi de către poliţişti. Doi dintre aceștia au fost arestați preventiv, iar pe numele celorlalți doi a fost dispusă măsura controlului judiciar. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bârlad au reţinut pe bază de ordonanţă patru bărbați din municipiul Bârlad, care ar fi comis mai multe infracțiuni de furt și furt calificat pe raza municipiului Bârlad, în perioada mai – august 2017. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au identificat şi probat activitatea infracţională a celor patru, bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor respective: un bărbat de 28 de ani, unul de 18 ani şi doi în vârstă de 17 ani, toţi din municipiul Bârlad. Aceştia sunt cercetaţi într-un dosar complex, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi furt calificat (din locuinţe, societăţi comerciale şi autoturisme). Dintre bunurile sustrase, amintim: obiecte electronice şi electrocasnice, produse alimentare, băuturi alcoolice, obiecte de îmbrăcăminte, bani şi altele. Urmează ca prejudiciul cauzat prin comiterea furturilor să fie stabilit cu exactitate. În seara de 07.09.2017 cei patru reţinuţi au fost prezentaţi cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad. Faţă de cei doi tineri de 17 ani a fost dispusă măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. Pe numele celorlalţi doi bărbaţi, în vârstă de 18, respectiv 28 de ani, urmare a probatoriului administrat de către organele de cercetare penală, Judecătoria Bârlad a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiuni pentru siguranţa traficului rutier

Pe 5 septembrie, în cadrul unei acțiuni organizate pe raza municipiului Vaslui, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 29000 lei. Conducătorii auto au fost sancționați contravențional în conformitate cu prevederile O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au desfăşurat ieri, pe raza municipiui Vaslui o acţiune în scopul prevenirii evenimentelor rutiere, pentru conştientizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile la care se expun ca urmare a încălcării regulilor de circulaţie și, mai ales, în vederea creșterii încrederii populației și a asigurării vizibilității elementului polițienesc. În cadrul acțiunii polițiștii au controlat peste 250 de autovehicule, fiind aplicate 117 sancţiuni contravenţionale. Dintre acestea, 38 sancțiuni au fost aplicate pentru nepurtarea centurii de siguranță, 15 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice și 13 sancțiuni pentru opriri/staționări neregulamentare. De asemenea, au fost sancționați contravențional 2 bicicliști și 3 pietoni pentru abateri la regimul circulației. Totodată, polițiștii au aplicat 3 sancțiuni contravenționale la prevederile Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. A fost reţinut un permis de conducere și 6 certificate de înmatriculare. Astfel de acțiuni vor fi continuate de polițiști pentru prevenirea producerii unor evenimente negative pe şosele, prin temperarea elanului unor şoferi care, din inconştienţă ori teribilism, apasă peste măsură pedala de acceleraţie. Pentru un trafic rutier mai sigur, pentru a evita victimizarea prin accidente de circulaţie, participanţii la trafic trebuie să respecte cu stricteţe semnificaţia indicatoarelor rutiere şi normele de circulaţie. Doar astfel puteţi proteja viaţa dvs., a celor dragi şi vieţile celorlalţi participaţi la trafic!! Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum şi de trafic! Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare! Folosiţi corect luminile pe timp de noapte sau ploaie abundentă! Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule! Folosiţi centura de siguranţă – vă poate salva viaţa în caz de accident. Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice. Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Planificaţi-vă în aşa fel călătoriile, încât să nu parcurgeţi într-o zi mai mult de 300 de kilometri. Este chiar indicat să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele! Acordaţi un plus de atenţie conducerii prin intersecţiile nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau a altor autovehicule, vitezei cu care rulaţi, pentru a putea în orice moment manevra şi opri în deplină siguranţă autoturismul, dacă situaţia o impune!

REȚINUT PENTRU COMITEREA MAI MULTOR INFRACȚIUNI

Un bărbat de 23 de ani, din comuna Bălăbănești, județul Galați, a fost reținut de polițiștii rutieri pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosinţă, conducerea unui autovehicul fără a deţine permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Bărbatul de 23 de ani a sustras un autoturism dintr-un parc auto de pe raza localității Bădeana pe care l-a condus pe Drumul European 581. La efectuarea unui viraj, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autovehiculul oprindu-se într-un şanţ de pe marginea părții carosabile. Imediat după avarierea autoturismului, șoferul a coborât de la volan și a fugit. Un martor la eveniment a sesizat polițiștii prin apelul de urgență 112. La scurt timp după sesizare, în urma cercetărilor efectuate de către polițiști, bărbatul a fost depistat și s-a constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,47mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii Biroului Rutier Bârlad au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosinţă, conducerea unui autovehicul fără a deţine permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe Lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea arestării preventive.

Jandarmii la datorie

În data de 11.09.2017, cu ocazia deschiderii noului an școlar sesiunea 2017-2018, Inspectoratul de Jandarmi Județean, va asigura măsurile de ordine publică specifice în zona instituțiilor de învățământ. Pentru ca activitățile să se desfăşoare în condiţii de siguranță, jandarmii vor acţiona împreună cu lucrători din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, dar şi Poliţia Locală, pentru asigurarea unui climat de normalitate în zona instituţiilor de învăţământ, în ceea ce priveşte ordinea şi siguranţa publică. Au fost stabilite, unităţile de învăţământ preuniversitar la care fiecare structură urmează să desfăşoare activităţi specifice de asigurare a ordinii şi siguranţei publice. Astfel, pentru prevenirea unor situaţii de risc, patrulele de ordine publică vor fi prezente pe timpul afluirii şi defluirii elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, precum şi pe timpul desfăşurării festivităţilor de deschidere a anului şcolar. Patrulele de ordine publică din zona instituţiilor de învăţământ vor acţiona atât auto cât şi pedestru, intervenţia acestora putând fi solicitată și la numărul de urgenţă „112”. Vor fi desfăşurate acţiuni de prevenire atât în instituţiile de învăţământ din mediul urban cât şi în cele din mediul rural pentru prevenirea victimizării minorilor, identificarea factorilor generatori de criminalitate, a dezvoltării spiritului civic şi a unui comportament prosocial. În scopul combaterii fenomenului infracțional și contravențional, jandarmii, potrivit competențelor, nu vor ezita să aplice ferm prevederile actelor normative în vigoare împotriva persoanelor care săvârșesc fapte antisociale atât în interior cât și în zonele de proximitate ale instituțiilor de învățământ.

Trei tineri din R. Moldova au încercat să intre ilegal în Romania, trecând Prutul înot

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Berezeni au depistat, în zona de responsabilitate, trei minori, cetăţeni R. Moldova, care au trecut înot Prutul în România cu intenţia de a ajunge în municipiul Bucureşti. În data de 05 septembrie a.c., în jurul orei 09.30, în baza unei informaţii de la o persoană de sprijin, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Berezeni au depistat la malul râului Prut, pe direcţia localităţii de frontieră Bumbăta, județul Vaslui, trei tineri care nu îşi justificau prezenţa în zonă. Deoarece cele trei persoane de sex masculin nu aveau documente de identitate asupra lor, acestea au fost duse la sediul instituției pentru cercetări. În urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetăţeni din R. Moldova, minori, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani. Persoanele în cauză au trecut râul Prut înot, pe direcţia localităţii Leova, Republica Moldova, cu intenţia de a ajunge la Bucureşti. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. În baza Acordului de Readmisie încheiat între România şi Republica Moldova, cei trei minori au fost predaţi autorităţilor de frontieră ale statului vecin pentru continuarea cercetărilor.

Ansamblu de vehicule condus de un șofer care nu avea permis de conducere

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat în trafic un tânăr care conducea un ansamblu de vehicule, format dintr-un tractor și semiremorca neînregistrată, deşi nu a obţinut niciodată dreptul de a conduce. În data de 05 septembrie a.c., în jurul orei 12.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au oprit pentru control, pe raza localităţii de frontieră Baranca, judeţul Botoşani, un ansamblu de vehicule, format dintr-un tractor și o semiremorcă tip platformă neînregistrată. Ansamblul auto era condus de cetățeanul român Dorel O., în vârstă de 25 ani, domiciliat pe raza județului Botoșani, care transporta material lemnos. Cu ocazia efectuării controlului, conducătorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere, motivând că l-a uitat acasă, fapt pentru care polițiștii de frontieră au efectuat verificări specifice, în urma cărora au stabilit că tânărul nu a obținut niciodată dreptul de a conduce. În cauză, lucrătorii noștri efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere și tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate.

Reclamagiu care mușcă

În data de 27.08.2017, în jurul orelor 20.11, echipajul de intervenție schimbul II, de pe raza municipiului Vaslui, s-a deplasat la un apel 112 pe strada Metalurgiei, unde numitul S.M. venit în concediu din Olanda, a sesizat faptul că la o casă de lângă bloc este tulburată ordinea și liniștea publică prin muzică la intensitate mare. Ajunși la fața locului, echipajul de intervenție l-a identificat pe numitul R.C, persoana care asculta muzică la intensitate mare, acestuia i s-a pus în vedere să dea muzica mai încet, totodată aducându-i-se la cunoștință prevederile legii 61/1991, privind normele de conviețuire socială. La fața locului a venit și apelantul S.M, care fiind sub influiența băuturilor alcoolice a solicitat echipajului de jandarmi să ia măsuri de sancționare față de numitul R. C, că altfel va lua el. Jandarmii au trecut la legitimarea persoanelor, moment în care numitul S.M, a devenit agresiv verbal atât cu persoanele de față cît și cu patrula de jandarmi, motiv pentru care i s-a pus în vedere să se liniștească altfel se vor lua măsuri legale împotriva sa.În continuare, S.M le-a adresat injurii și amenințări subofițerilor jandarmi. Din acest motiv, aceștia au procedat la încătușarea sa, moment în care acesta a mușcat de mâini și lovit cu picioarele lucrătorii jandarmi. Cel în cauză a fost condus la sediul poliției municipiului Vaslui unde a continuat să aducă injurii și amenințări jandarmilor din cadrul patrulei de intervenție. A fost înștiințat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui cu privire la infracțiunea de ultraj sesizată de către subofițerii jandarmi, care a dispus ca lucrătorii de poliție din cadrul B.I.C. Vaslui să efectueze cercetări, urmând ca dosarul de cercetare penală să fie înaintat cu propunerea de declinare a competenței Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui.