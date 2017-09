Cronica neagră

Written by:

Written on:

O femeie de 41 de ani a ajuns în spital, după ce autoturismul în care se afla a fost implicat într-un accident rutier. Pe 3 septembrie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe Drumul Național 24 A , în afara localității Gura Văii, comuna Stănilești, a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din municipiul Vaslui, se afla la volanul unui autoturism și se deplasa pe direcția Huși – Stănilești. În apropierea localității Gura Văii, conducătorul auto nu a păstrat distanța corespunzătoare față de un alt autoturism, condus de o femeie de 53 de ani, din Huși, ce se deplasa în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat rănirea pasagerei dreapta din autoturismul care nu a păstrat distanța corespunzătoare. Victima a fost transportată la spitalul municipiul Huși pentru a primi îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest iar rezultatul a fost negativ. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, poliţiştii rutieri urmând a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul.

ACCIDENTE RUTIERE

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care au avut loc două evenimente rutiere în care au fost implicați căruțași. Șase persoane au suferit vătămări corporale în urma acestor evenimente. În data de 02 septembrie a.c. , pe raza județului Vaslui au avut loc două evenimente rutiere în care au fost implicate vehicule cu tracțiune animală. În data de 02 septembrie a.c. , un tânăr de 18 ani, din localitatea Budu Cantemir, comuna Stănilești, se deplasa cu o șaretă pe un drum săteasc, din localitatea Chersăcosu. În dreptul școlii din localitatea, a acroșat un autoturism parcat pe partea dreaptă, a intrat pe contrasens, după care s-a răsturnat. În atelajul cu tracţiune animală se mai aflau 4 minori, cu vârste cuprinse între 6 luni și 16 ani, rude cu cel care conducea șareta. Toate cele cinci persoane care se aflau în șaretă au fost transportate la spital din municipiul Huși. În urma investigațiilor efectuate, 3 dintre victime au fost transferate la Spitalul de Pediatrie din Iași, tânărul de 18 ani a fost transferat la Spitalul Județean Vaslui, iar o minoră în vârstă de 4 ani a rămas internată la spitalul din municipiul Huși. Atât conducătorul autoturismului acroșat, cât și căruţaşul au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tot în cursul aceleași zile, polițiștii au fost sesizați de producerea unui alt eveniment rutier ce a avut loc pe raza localității Măscurei, comuna Pogana unde a fost implicat tot un vehicul cu tracțiune animală. Un tânăr de 18 ani, conducea căruța pe un drum satesc din satul Măscurei, având direcția de deplasare Măscurei – Bogești. Datorită neatenției în conducere, a surprins și accidentat o femeie în vârstă de 89 de ani, ce se deplasa pe mijlocul drumului,neregulamentar. După accident, femeia a fost transportată la Spitalul de Urgență din municipiul Bârlad. În urma investigațiilor medicale, victima a rămas internată. Căruțașul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. De cele mai multe ori evenimentele în care au fost implicaţi cei care conduc vehicule cu tracţiune animală au fost comise din vina căruţaşilor care nu au respectat normele rutiere. Totodată, au avut loc şi datorită neatenţiei în conducere atunci când se deplasează pe terenuri cu denivelări sau în pantă, pentru că nu stăpânesc animalele care tractează aceste vehicule şi nu le cunosc reacţiile. Atât conducătorii cât şi pasagerii acestor vehicule trebuie să fie conştienţi că posibilitatea căderii în timpul mersului este foarte mare şi urmările pot fi dramatice deoarece căruţele nu sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă. Vă reamintim faptul că legislaţia rutieră reglementează normele rutiere obligatorii pentru conducătorii vehiculelor cu tracţiune animală astfel încât, prin prezenţa acestora pe drumurile publice, să nu fie periclitată siguranţa circulaţiei. Conducătorii acestui tip de vehicule sunt obligaţi să conducă animalele astfel încât să nu constituie un pericol pentru ei şi ceilalţi participanţi la traficul rutier, implicit aceasta presupune a nu se folosi pentru tracţiune pe drumurile publice animale care au comportamentul agresiv atunci când în apropierea lor circulă alte autovehicule! Pentru apărarea vieţii şi integrităţii corporale a celor care folosesc vehicule cu tracţiune animală şi a tuturor participanţilor la trafic, poliţiştii atrag atenţia din nou privind necesitatea respectării cu stricteţe a normelor rutiere specifice căruţelor!

Ţigări în valoare de peste 220.000 lei confiscate la frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au descoperit şi confiscat 20.000 pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova, în valoare de peste 220.000 lei, marfă ce urma să ajungă pe piaţa neagră de desfacere din zonă; În urma acțiunii, au fost depistați patru cetățeni români care au trecut țigările cu o barcă pneumatică peste râul Prut și care, în prezent, sunt cercetați sub control judiciar. În data de 26 august a.c., acţionând în baza unor informaţii, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani au organizat o acţiune specifică pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu ţigări. Astfel, lucrătorii noștri au observat pe direcţia localităţii de frontieră Păltiniş, judeţul Botoşani, pe malul râului Prut, un microbuz care staționa și patru persoane care nu îşi justificau prezenţa în zonă. Polițiștii de frontieră au procedat la monitorizarea persoanelor şi a autovehiculului, iar în jurul orelor 12.00 au observat cum persoanele în cauză au trecut cu ajutorul unei bărci pneumatice peste râul Prut mai multe cutii din carton, pe care le-au încărcat în microbuz. După punerea microbuzului în mișcare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru interceptarea acestuia și a persoanelor în cauză. În urma interceptării mijlocului de transport, un Mercedes Benz Sprinter, înmatriculat în România, poliţiştii de frontieră au descoperit în interiorul acestuia mai multe colete cu ţigări. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că țigările au fost introduse în țară de către patru cetățeni români, cu vârste cuprinse între 18 și 42 de ani, toți domiciliați pe raza judeţului Botoşani. Aceștia urmau să transporte coletele cu ţigări de la malul râului Prut către comuna Păltiniş, județul Botoșani. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 20.000 pachete cu ţigări marca Ritm, de proveniență Republica Moldova. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 220.000 lei a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar microbuzul marca Mercedes Benz Sprinter în valoare de 22.500 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani pentru săvârşirea infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat și introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Pentru cele patru persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 zile.

Ţigări de contrabandă ascunse în rezervoarele a două autoturisme

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni împreună cu lucrătorii vamali au descoperit ascunse, în rezervoarele a două autoturisme, peste 17.000 de ţigarete, pe care doi cetățeni din R. Moldova încercau să le introducă ilegal în țară. Pe 4 septembrie , în jurul orei 08.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-au prezentat pe sensul de intrare în țară, pentru efectuarea formalităţilor de control, cetăţenii din R. Moldova, Nicolai C. și Andrei S., în vârstă de 25, respectiv 23 de ani. Nicolai C. conducea un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în Bulgaria iar Andre S. un autoturism marca Ford, înmatriculat în Lituania. Pentru valorificarea unor informaţii, poliţiştii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unor controale amănunţite asupra celor două autoturisme, ocazie cu care a fost descoperită în rezervoarele mijloacelor de transport, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, cantitatea de 17.180 ţigarete, marca Ritm, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform prevederilor legale, țigaretele, în valoare totală de 1.185 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 10.000 lei.