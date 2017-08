Cronica neagră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi au depistat doi cetăţeni români, angajaţi ai unei societăţi agricole, care transportau cu tractoarele pe care lucrau, cantitatea totală de 360 de litri de motorină, sustrasă din rezervorul tamburilor unui dispozitiv de irigaţii, aparţinând societăţii respective, cu intenţia de a o valorifica. Pe 28 august, în jurul orei 00.15, operatorul care deservea sistemul de supraveghere cu termoviziune din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi a observat, pe direcţia localităţii de frontieră Şiviţa, în apropierea digului de protecţie al râului Prut, două tractoare şi două persoane care nu își justificau prezenţă în zonă. Imediat, un echipaj din cadrul sectorului s-a deplasat la faţa locului și a oprit cele două tractoare, la volanul acestora aflându-se doi bărbaţi, ambii în vârstă de 39 de ani, angajaţi ai unei societăţi agricole care deţine terenuri agricole şi culturi în zona de frontieră. În urma verificărilor efectuate asupra mijloacelor de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit mai multe recipiente din material plastic ce conţineau cantitatea totală de 360 de litri lichid, având consistenţa şi mirosul specific motorinei. Fiindu-le solicitate detalii, cele două persoane au declarat că au sustras cantitatea de combustibil dintr-un rezervor al tamburilor unui dispozitiv de irigaţii, aflat în funcţiune, ce aparţine societăţii la care sunt angajaţi, cu intenţia de a o valorifica. Cantitate de 360 litri de combustibil, în valoare de aproximativ 2.100 lei a fost predată administratorului firmei, iar cele două persoane sunt cercetate de către poliţiştii de frontieră gălăţeni sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

Lucrări penale pentru braconaj piscicol, întocmite de poliţiştii de frontieră brăileni şi gălăţeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Brăila şi Galaţi au depistat, pe timpul desfăşurării unor acţiuni specifice pe linia combaterii braconajului piscicol, trei bărbaţi care desfășurau activități de pescuit comercial cu plase monofilament și fără a deţine autorizaţie în acest sens. În data de 25 august a.c. în jurul orei 06.30, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila l-au depistat, în zona braţului Măcin al fluviului Dunărea, pe tulceanul Costel B., în vârstă de 59 ani, care pescuia dintr-o barcă din tablă, cu motor Yamaha de 5 CP, cu ajutorul a patru plase de pescuit tip monofilament, cu care capturase aproximativ 20 kilograme de peşte, din diferite specii. În data de 27 august a.c. în jurul orei 07.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi i-au depistat pe gălăţenii Ionuţ N. şi Paul V., care pescuiau în lacul Brateş, cu ajutorul unor unelte de pescuit din aţă pescărească, fără a deţine autorizaţie sau licenţă pentru pescuit comercial, având capturată cantitatea de 10 kg peşte din diferite specii.

În ambele cazuri, peşte, în valoare totală de 180 lei, a fost predat unor unităţi de profil spre valorificare, uneltele de pescuit din aţă pescărească în valoare de 500 de lei, barca din tablă în valoare de 1.000 lei şi motorul în valoare de 1.500 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar poliţiştii de frontieră brăileni şi gălăţeni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit şi deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a altor tipuri de unelte de pescuit comercial.

„ALEGE UN ALT FINAL!” – CAMPANIE DE PREVENIRE A INFRACȚIUNILOR DE TÂLHĂRIE –

„Alege un alt final” este o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor care are drept scop prevenirea actelor de agresiune, în special a infracţiunilor de tâlhărie, grupul ţintă fiind reprezentat de populaţia municipiului Vaslui. În vizorul organizatorilor vor fi însă categoriile aflate în situaţie de risc (potenţială victimă/potenţial infractor). Campania „ALEGE UN ALT FINAL!”, este o campanie de informare a cetățenilor vasluieni, derulată la nivel local de către Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui și care se va desfășura în perioada august-noiembrie 2017. Prin această campanie polițiștii îşi propun să aducă în atenţia cetăţenilor importanţa propriilor atitudini în prevenirea riscului de a deveni victimă sau autor a unei infracțiuni de tâlhărie. O componentă a campaniei va consta în informarea corectă a tinerilor din mediul liceal urban adaptată dinamicii analizei operative pentru acest gen de infracţiune, cu accent pe tâlhăriile comise prin smulgere. O altă componentă a campaniei se va adresa întregii populaţii din mediul urban şi va consta în transmiterea mesajelor prin organizarea de acţiuni stradale de informare, întâlniri punctuale cu grupuri ţintă, distribuirea de materiale de informare, atragerea mass-mediei ca partener”. Moduri de operare utilizate în cazul tâlhăriilor prin smulgere: Prin distragerea atenției victimei sub diverse pretexte: îi cere date despre o locație, îi cere să îi spună cât este ceasul, după care acționează rapid prin smulgere; Prin surprinderea victimei: infractorul se aproprie de victimă alergând, de obicei dintr-o direcție din care nu poate fi observat, îi smulge bunul și fuge cu acesta; Profitând de condițiile favorizatoare oferite de anumite zone: urmărește victima până când aceasta ajunge în locuri izolate, mediu care îi permite să acționeze fără martori. Recomandări preventive în cazul tâlhăriilor prin smulgere : Încercați să fiți vigilenți și să aveți grijă la ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, evitând preocupările care vă distrag atenția : transmiterea de mesaje sau vorbitul la telefon, accesarea internetului sau a rețelelor de socializare pe tablete et.c Evitați să vă deplasați pe alei întunecate, străzi necirculate ; Păstrați-vă poșeta în fața dumneavoastră, lipită de corp, protejată cu unul dintre brațe: Evitați să vă afișați în mod excesiv cu obiecte de valoare; În cazurile în care vă deplasați pe trotuarul unei străzi circulate, în apropierea zonei carosabile, păstrați poșeta pe umărul opus străzii; Manifestați prudență față de persoanele ce vă abordează sub diverse pretexte sau încearcă să vă distragă atenția; păstrați o distanță care vă dă siguranță; Dacă vă simțiți urmăriți/te, cereți ajutorul unei persoane de încredere sau anunțați urgent poliția; Atunci când trebuie să ieșiți pe stradă la o oră târzie, vă recomandăm să faceți acest lucru doar însoțiți de o altă persoană care vă poate sprijini în cazul în care sunteți în pericol. Nu achiziționați niciodată bunuri despre care bănuiți că provin din furturi, deoarece încurajați astfel de fapte ! În cazul în care deveniți victima unei infracțiuni de tâlhărie : Dacă sunteți într-un spațiu deschis și există persoane în jurul dumneavoastră, strigați după ajutor; În cazul în care infractorul este agresiv, nu-i opuneți rezistență și renunțați la bunurile vizate de acesta; Încercați să rețineți cât mai multe semnalmente ale autorului/ autorilor : înălțime, conformație, semne particulare, îmbrăcăminte, în ce direcție s-a îndreptat, felul cum vorbea etc; Anunțați imediat Poliția prin S.N.U.A.U. 112.