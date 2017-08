Cronica neagră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi efectuează cercetări pe numele unui cetăţean din R. Moldova, care intenționa să intre în România conducând o motocicletă, deşi nu deţinea un permis de conducere corespunzător categoriei mijlocului de transport. La sfârşitul săptămânii trecute, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul moldovean Stanislav T., în vârstă de 25 de ani, care conducea o motocicletă marca Honda, înmatriculată în Republica Moldova. La controlul de frontieră, pe lângă documentele necesare trecerii frontierei, la solicitarea lucrătorilor noştri, bărbatul a prezentat şi un permis de conducere, eliberat de către autorităţile moldovene, valabil pentru categoriile B şi C. În urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că tânărul deține permis de conducere doar pentru categoria B şi C, iar pentru a putea conduce motocicleta cu care s-a prezentat la control îi era necesară categoria A, conform OUG 195/2002, modificată. Cu privire la cele constatate, tânărul a declarat că nu avea cunoştinţă despre faptul că pentru a conduce motocicleta sus-menţionată, pe drumurile din România, are nevoie de permis de conducere valabil şi pentru categoria ,,A”. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pe numele cetățeanului moldovean sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărui permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv.

Polițiștii de frontieră brăileni au recuperat aproximativ 900 kg de orz sustras de pe o barjă aflată în rada Portului Brăila

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila au depistat doi bărbaţi care transportau cu ajutorul unui atelaj hipo, 23 de saci de rafie încărcaţi cu orz, care s-au dovedit a fi sustrași de pe o barjă ancorată în rada Portului Brăila. În data de 19 august a.c., în jurul orei 12.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila pe timpul desfăşurării unei acţiuni în zona de competenţă, au oprit pentru verificare şi control un atelaj hipo, în care se aflau brăilenii Petru N. şi Nicu S. ambii în vârstă de 29 de ani. În urma verificării atelajului, au fost descoperiţi 23 de saci de rafie, în care se afla cantitatea de 880 kilograme de orz, pentru care cei doi bărbaţi nu au putut prezenta documente justificative. În urma verificărilor suplimentare, poliţiştii de frontieră au stabilit că cei doi brăileni au sustras cantitatea respectivă de orz, de pe o barjă ancorată în rada Portului Brăila. Orzul în valoare de 528 lei a fost predat societăţii prejudiciate, iar pe numele celor două persoane, poliţiştii de frontieră brăileni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.

Fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului, la ghidonul unui moped neînregistrat

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti au depistat în trafic, la sfârşitul săptămânii trecute, un gălăţean care conducea un moped neînregistrat, deşi era sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu deţinea permis de conducere. La sfârșitul săptămânii trecute, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti, a procedat la oprirea în trafic, pe raza localităţii de frontieră Frumuşiţa, un tânăr aflat pe un moped marca Symex, neînregistrat. Pe timpul efectuării controlului, poliţiştii de frontieră au sesizat că gălăţeanul Culai M., în vârstă de 25 de ani, care conducea mopedul respectiv, emana o puternică halenă alcoolică. Tânărul a fost dus la sediul postului de poliţie pentru a fi testat alcoolscopic, rezultând o alcoolemie de 0,46 mg/l în aerul expirat. În conformitate cu prevederile legale în vigoare s-a procedat la conducerea acestuia la Spitalul orăşenesc Târgu Bujor, în vederea prelevării probelor biologice pentru stabilirea concentraţiei de alcool în sânge, unde acesta a refuzat. Extinzând cercetările, polițiștii de frontieră au constatat că mopedul nu este înregistrat, iar Culai M. nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînregistrat şi refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Au „ciordit” de pe șantier

La sfârșitul săptămânii trecute de pe șantierul organizat de constructorul care efectuează lucrările de modernizare la DJ 248D Păun-Tomești au dispărut scândurile folosite la cofrarea acceselor la proprietăți. Proiectul prevede realizarea a 70 accese, majoritatea fiind deja realizate. Materialele au fost recuperate, fiind găsite în gospodăria unui locuitor din comuna Tomești. Pentru această lucrare urmează montarea indicatoarelor de semnalizare și trasarea marcajelor rutiere. Până acum s-a terminat de asfaltat partea carosabilă în lungime de 2 kilometri și a fost reabilitat podul. De asemenea s-au finalizat lucrările la șanțurile betonate și se pot folosi în totalitatetrotuarele. Valoarea lucrărilor este de 2,5 milioane de lei. Acest drum județean face legătura între două drumuri naționale: DN 28 (Iași- Albița) și DN 24 (Iași-Vaslui).