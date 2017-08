Cronica neagră

Depistat la volanul unui ansamblu de vehicule cu permis de conducere fals

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier efectuează cercetări pe numele unui cetăţean din R. Moldova, şofer al unui autocamion, care a prezentat la controlul de frontieră un permis de conducere fals. În data de 3 august a.c., în jurul orei 06.45, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, cetăţeanul moldovean Evgheni M., în vârstă de 25 de ani, care conducea un autocamion marca DAF, înmatriculat în Federaţia Rusă. La controlul de frontieră, pe lângă documente necesare trecerii frontierei, la solicitarea lucrătorilor noştri, bărbatul a prezentat şi un permis de conducere, eliberat de autorităţile moldovene, valabil pentru categoriile B, C, BE şi CE. Având suspiciuni asupra autenticităţii permisului de conducere, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice în urma cărora au stabilit faptul că documentul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi de fond ale unuia autentic, find fals. Totodată, lucrătorii noştri au mai constatat faptul că bărbatul deţine permis de conducere doar pentru categoriile B şi C. Cu privire la cele constatate, conducatorul auto a declarat că permisul de conducere prezentat la controlul de frontieră l-a obţinut cu ajutorul unei persoane a cărei identitate nu o cunoaște, contra sumei de 150 de euro, având cunoştinţă că acesta este fals. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pe numele bărbatului sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărui permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv.

Document de identitate fals, descoperit la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi au descoperit în portofelul unui cetățean moldovean, o carte de identitate românească falsă, pe care bărbatul intenţiona să o ducă unui cunoștințe în Italia. În ziua de 3 iulie a.c., în jurul orei 09.00 în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iaşi s-a prezentat pentru a intra în ţară, cetățeanul din Republica Moldova Ion S., în vârstă de 27 de ani, pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. În baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunțit asupra bărbatului, în urma căruia a fost descoperită, în portofelul acestuia, o carte de identitate cu însemnele autorităților românești. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că documentul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a fost rugat de o cunoştinţă să îi ducă cartea de identitate descoperită în portofelului său până în Italia, unde persoana respectivă se afla, necunoscând faptul că documentul este fals. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii arii infracționale.

Urmărit internațional, depistat la controlul de frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi predat autorităților competente un tânăr cu dublă cetățenie, pe numele căruia era emis un mandat de arestare şi predare sau extrădare pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă. În data de 2 august a.c., în jurul orei 23.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, județul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, Andrei C., cu cetăţenie română şi R.Moldova, în vârstă de 25 de ani, conducând un autoturism marca Ford, înmatriculat în Romania. La controlul de frontieră, lucrătorii noştri au constatat faptul că pe numele tânărului este emis, de către autorităţile austriece și române, un mandat european de arestare şi predare sau extrădare, acesta având de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă, pe teritoriul Austriei. Tânărul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Vaslui, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Poliţiştii au efectuat astăzi 12 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane suspectate de comiterea de infracţiuni contra patrimoniului. Au fost ridicate mai multe bunuri asupra cărora există suspiciunea că ar proveni din săvârșirea de infracțiuni. Poliţişti din cadrul Biroului de Investigații Criminale Bârlad, împreună cu polițiști din cadrul structurilor de ordine publică urban și rural au acționat pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în sâvărșirea unor infracțiuni de furt calificat. Astfel, pe raza municipiului Bârlad, au avut loc 12 descinderi la locuințele unor persoane, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vaslui și jandarmi. Activitatea a fost coordonată de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. În urma perchezițiilor desfășurate, polițiștii au pus în executare 5 mandate de aducere pentru persoane bănuite de comiterea de infracțiuni de furt din locuințe, societăți comerciale și autoturisme. Pesoanele cercetate sunt bănuite că ar fi participat la comiterea a peste 25 de infracțiuni de furt calificat, pe raza municipiului Bârlad. Cu ocazia perchezițiilor au fost recuperate mai multe bunuri (aparatură electronică, electrocasnică, biciclete, ceasuri), asupra cărora există suspiciunea că ar proveni din săvârșirea respectivelor infracțiuni. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a acestor persoane. Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

REȚINUȚI PENTRU COMITEREA MAI MULTOR INFRACȚIUNI

Polițiștii au identificat 6 bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, din localitățile Horga și Fedești, care în seara de 26.07.2017 ar fi comis mai multe infracțiuni. Trei dintre bărbați au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore și urmează să fie prezentați unității de parchet competente pentru dispunerea unei măsuri preventive. Polițiști din cadrul Poliției orașului Murgeni și Secției 5 de Poliție Rurală Murgeni sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vaslui au efectuat 7 percheziții domiciliare pe raza comunei Șuletea, la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere și furt. În urma perchezițiilor efectuate, 7 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, din localitățile Horga și Fedești au fost conduse la sediul Poliției orașului Murgeni. În urma audierilor, polițiștii au reținut trei bărbați, în vârstă de 23, 26, respectiv 40 de ani, cărora le-au probat săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere și furt. Alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate, pentru aceleași infracțiuni. În fapt, în seara de 26.07.2017, cei șase bărbați au agresat trei tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 20 ani, care se deplasau cu un autoturism pe raza localității Fedești. Victimele au susținut că în timpul altercației a fost distrus autoturismul cu care se deplasau și a fost sustras și un telefon mobil. De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că, în aceeași seară, cei șase bărbați s-au deplasat pe raza localității Horga, comuna Epureni și au pătruns în curtea locuinței unui tânăr de 24 de ani, pe care nu l-au găsit la domiciliu, însă i-au distrus geamurile de la locuință. Astăzi, bărbații reținuți urmează să fie prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.