Cronica neagră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări în cazul unui bărbat în bagajul căruia au fost descoperite documente false cu însemnele autorităţilor din Bulgaria. În data de 26 iulie a.c., în jurul orei 20.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, cetățeanul din R.Moldova Vasile G., în vârstă de 28 de ani. Întrucât existau suspiciuni cu privire la faptul că bărbatul ar deţine asupra sa documente false, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit în urma căruia au fost descoperite, ascunse în bagajul personal al tânărului, o carte de identitate, un permis de conducere şi un card atestat profesional, toate cu însemnele autorităţilor din Bulgaria. În urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit faptul că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unora autentice, fiind false. Cu privire la cele constatate, persoana în cauză a declarat că a achiziţionat documentele de la persoane a căror identitate nu o cunoaşte, plătind suma totală de 1.700 euro. Tânărul a mai adăugat că nu are cunoştinţă că documentele sunt false. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale.

Cetăţean român la volanul unui autoturism deşi consumase băuturi alcoolice

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Ţuţora au depistat în trafic un cetăţean român care conducea un autoturism, deşi consumase băuturi alcoolice. În data de 26 iulie a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Ţuţora, județul Iași, pe timpul executării unei misiuni specifice de supraveghere şi control în zona de competenţă au oprit în trafic pentru control, pe raza localităţii de frontieră Moreni, un autoturism marca Volkswagen Passat, condus de gălăţeanul Vasile M., în vârstă de 38 ani. Pe timpul controlului efectuat, lucrătorii noştri au constatat că bărbatul emană o puternică halenă alcoolică, motiv pentru care a fost condus la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere Iaşi pentru a fi testat alcoolscopic, rezultând o alcoolemie de 0,88 mg/l în aerul expirat. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, s-a procedat la conducerea şoferului la o unitate spitalicească din municipiul Iaşi în vederea prelevării probelor biologice pentru stabilirea concentraţiei de alcool în sânge. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge.

Un permis de conducere fals, trei infracțiuni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la un cetăţean din Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontieră un permis de conducere fals. În ziua de 26 iulie a.c., în jurul orei 12.30, în P.T.F.Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a ieşi din ţară, cetăţeanul din R.Moldova, Nicolae P., în vârstă de 23 de ani, conducând un autoturism marca Mitsubishi, înmatriculat în Republica Moldova. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat la controlul de frontieră, similar celor eliberate de autorităţile din R. Moldova, lucrătorii noştri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că documentul în cauză nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals. În urma verificărilor efectuate prin Centrul Comun de Contact Galați, autoritățile din R.Moldova au comunicat colegilor noștri faptul că Nicolae P. nu posedă permis de conducere. În legătură cu cele constatate, tânărul a declarat că în anul 2015 a urmat cursurile unei școli de șoferi din R.Moldova, unde i s-a propus ca în schimbul sumei de 50 euro să primească permisul mai repede. De asemenea, acesta a menţionat că nu are cunoştinţă că permisul în cauză este fals. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere .

Tânăr din R. Moldova oprit la frontieră după ce a încercat să intre ilegal în România traversând râul Prut înot

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Berezeni au depistat în zona de responsabilitate un tânăr din R. Moldova care a încercat să intre ilegal în România, trecând înot apa râului Prut. În data de 22 iulie a.c., în jurul orei 16.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Berezeni, județul Vaslui, acționând în baza unei informaţii provenite de la o persoană de sprijin din zonă, au depistat la malul râului Prut, pe direcția localității de frontieră Vetrișoaia, o persoană de sex masculin care nu-și justifica prezența. Lucrătorii noştri au procedat la conducerea persoanei la sediul sectorului, în vederea stabilirii identităţii şi efectuării cercetărilor. În urma verificărilor specifice efectuate, cu sprijinul autorităţilor din R. Moldova şi din declaraţiile persoanei, poliţiştii de frontieră au stabilit că tânărul este Ion H., cu cetăţenie R. Moldova, în vârstă de 20 ani şi că a trecut râul Prut înot cu intenţia de a ajunge în U.E. şi de a-şi găsi un loc de muncă. Poliţiştii de frontieră l-au predat pe tânăr autorităţilor de frontieră ale statului vecin pentru continuarea cercetărilor, în baza Acordului de Readmisie încheiat între C.E. şi R. Moldova. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a forntierei de stat.

Ţigarete ascunse în rezervor, descoperite la P.T.F. Sculeni

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni împreună cu lucrătorii vamali au descoperit aproximativ 9.000 ţigarete de provenienţă R. Moldova, pe care un cetățean moldovean încerca să le introducă în ţară, ascunse în rezervorul autoturismului pe care îl conducea. În ziua de 22 iulie a.c., în jurul orei 08.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în ţară, cetățeanul din Republica Moldova, Victor A., în vârstă de 23 de ani, la volanul unui autoturism marca Volkswagen Passat, înmatriculat în Bulgaria. Pentru valorificarea unor informații, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra vehiculului, ocazie cu care au fost descoperite ascunse în rezervorul autoturismului, 8.800 de ţigarete, cu timbru de acciză R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii ţigărilor în valoare de 4.012 lei şi sancţionarea contravenţională a tânărului cu amendă în valoare totală de 9.500 lei. Totodată, a fost luată măsura anulării permisului de mic trafic de frontieră emis pe numele tânărului.

Bagajele unei femei „emanau” o aromă de tutun

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier a descoperit, ascunse în bagajele personale ale femei, aproximativ 4.000 de ţigarete de contrabandă, pe care aceasta a încercat să le introducă ilegal în ţară. La sfârşitul săptămânii trecute, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Galați-rutier, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, Ileana T., cetăţean român în vârstă de 63 de ani, pasageră într-un microbuz marca Volkswagen, înmatriculat în România. În baza analizei de risc, echipa comună a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, în bagajele personale ale pasagerei, 3.800 ţigarete de diferite mărci, de provenienţă Duty-free şi Ucraina. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura ridicării ţigaretelor, în valoare de 2.280 lei, în vederea confiscării, iar persoana a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei.

Microbuze “antifonate” cu tutun

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa împreună cu lucrătorii vamali au descoperit 80.400 de ţigarete de provenienţă R. Moldova, pe care doi bărbați încercau să le introducă ilegal în România, ascunse în locuri special amenajate în plafonul, podeaua și pereții autovehiculelor pe care le conduceau. Într-o zi, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, Petru H., cetățean român și R. Moldova, în vârstă de 27 de ani şi cetățeanul român Dinu C., în vârstă de 26 de ani, fiecare conducând câte un microbuz marca Mercedes, înmatriculat în R. Moldova. În baza analizei de risc efectuate, în ambele cazuri, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unor controale amănunțite asupra mijloacelor de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse în locuri special amenajate în plafonul, în podeaua și pereții autovehiculelor, 80.400 de ţigarete, de diferite mărci, cu timbru de acciză R.Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii ţigărilor în valoare totală de 18.090 lei, confiscarea celor două autovehicule, în valoare totală de 47.500 lei şi sancţionarea contravenţională a celor două persoane cu amendă în valoare totală de 20.000 lei.

Autoturism cu documente expirate depistat în trafic

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani, judeţul Botoşani, efectuează cercetări în cazul unui cetăţean român care conducea un autoturism cu documente expirate. În data de 25 iulie a.c., în jurul orei 22.00, o patrulă formată din poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani, județul Botoșani, a oprit în localitatea de frontieră Păltiniş un autoturism marca Ford Focus, ce avea aplicate numere de înmatriculare provizorii. La solicitarea lucrătorilor noştri, șoferul autoturismului, Cristian B., în vârstă de 33 de ani, a prezentat autorizaţia de circulaţie provizorie precum şi asigurarea, ambele documente fiind expirate din 18 iulie 2017. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a omis să verifice documentele autoturismului şi nu știa ca erau expirate. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii.

REȚINUȚI PENTRU INFRACȚIUNI CU VIOLENȚĂ

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Vaslui au reținut patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 36 de ani, din comuna Băcești, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, loviri sau alte violențe și violare de domiciliu. În după-amiaza de 24 iulie a.c., cei patru bărbați au pătruns în incinta unei locuințe de pe raza comunei Băcești și au agresat membrii familiei. Anterior, unul din bărbați a avut un conflict spontan cu membrii acestei familiei. Patru persoane cu vârste între 28 și 54 de ani au suferit leziuni corporale. În timpul agresiunii, bărbații au spart cu obiecte contondente și geamurile locuinței. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Negrești au efectuat cercetări și au probat activitatea infracțională a celor patru bărbați. Aceștia au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, loviri sau alte violențe și violare de domiciliu. Bărbații urmează să fie prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

REȚINUT PENTRU INFRACȚIUNI RUTIERE

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a fost implicat într-un accident de circulație cu victime și a părăsit locul accidentului. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Murgeni efectuează cercetări față de un bărbat de 30 de ani, din sat Raiu, orașul Murgeni, bănuit de săvârșirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. În fapt, în noaptea de 24/25 iulie a.c., polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident de circulație pe D.N 24 A, pe raza comunei Epureni. Deplasați la locul accidentului, polițiștii au găsit în afara părții carosabile un autoturism, care prezenta avarii în partea dreapta față și nu avea numere de înmatriculare. La fața locului nu a fost găsită nicio persoană, fapt pentru care au fost demarate activități specifice pentru identificarea conducătorului auto. Acesta a fost identificat ca fiind S. Mihai, de 30 de ani. Polițiștii au stabilit faptul că bărbatul, deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, s-a deplasat cu un autoturism pe raza comunei Epureni. La un moment dat, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu mașina într-un pom de pe marginea părții carosabile. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a două persoane, în vârstă de 16, respectiv 23 de ani, pasageri pe bancheta din spate a mașinii. S. Mihai nu a anunțat organele de poliție despre producerea accidentului.

Mai mult, după eveniment acesta a demontat plăcuțele cu numerele de înmatriculare și a luat actele din torpedoul autoturismului, apoi a chemat un prieten care l-a transportat la domiciliu. S. Mihai a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

REȚINUT PENTRU SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE TÂLHĂRIE

Un bărbat în vârstă de 21 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, a fost identificat şi reţinut de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Bârlad. Acesta a fost prezentat astăzi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bârlad efectuează cercetări față de un bărbat de 21 de ani, din municipiul Bârlad, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. În dimineața de 15 iulie a.c., bărbatul a pătruns într-o sală de jocuri de noroc din municipiul Bârlad și, prin amenințare, a sustras un telefon mobil de la o femeie de 21 de ani, supraveghetor la sala respectivă. Polițiștii au probat activitatea infracțională a bărbatului și l-au reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Astăzi, acesta va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

FEMEIA DISPĂRUTĂ A FOST GĂSITĂ DE POLIȚIȘTI

Femeia în vârstă de 75 de ani, din localitatea Movileni, comuna Coroiești, județul Vaslui, a fost găsită pe raza municipiului Bârlad. La data de 23.07.2017, în jurul orelor 22.00, polițiștii bârlădeni, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale au identificat-o pe Başta Maranda pe raza municipiului Bârlad, mai exact pe strada Republicii, în zona Galamar. Cunoscută cu afecţiuni medicale, femeia se deplasa pe carosabil în mod haotic. Başa Maranda a fost predată fiului ei. Din verificările efectuate s-a stabilit că aceasta nu a fost victima vreunei infracţiuni.

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR RUTIERI

Zilele trecute polițiști rutieri și polițiști de ordine publică din mediul rural au acționat în sistem integrat, pe raza județului Vaslui, pe drumurile care prezintă risc crescut de accidente, respectiv în principalele intersecții din județ. În urma acţiunii, poliţiştii au aplicat 116 de sancţiuni contravenţionale participanților la trafic care nu au respectat normele rutiere, în valoare totală de 34.315 lei. Dintre acestea, 109 au fost aplicate la regimul rutier ( 90 conducătorilor auto, 14 conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală și 5 bicicliștilor) și 7 la alte acte normative. În cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat 123 de testări cu aparatul alcooltest și au reținut 6 permise de conducere unor conducători auto care au încălcat normele rutiere. Poliţia Rutieră atrage atenţia tuturor participanţilor la trafic, indiferent de calitatea pe care o au, cu privire la necesitatea respectării regulilor de circulaţie şi adoptarea unei conduite preventive, pentru reducerea evenimentelor rutiere nedorite.

ACCIDENT RUTIER GRAV

Polițiștii efectuează cercetări în cazul unui accident de circulație petrecut pe raza comunei Zăpodeni. Un minor a ajuns la un spital din Iași, alți patru minori au fost transportați la Spitalul Județean Vaslui. Zilele trecute, polițiștii vasluieni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier ce a avut loc pe raza comunei Zăpodeni, care s-a soldat cu rănirea a cinci persoane. În timp ce un bărbat, de 23 de ani, cu domiciliul în comuna Zăpodeni, conducea autoturismul pe raza de domiciliu, nu a adaptat viteza în funcție de condițiile de drum, astfel că, într-o curbă ușoară la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autovehiculul a intrat în șanțul pluvial din partea stângă a drumului, după care a intrat în coliziune cu un capăt de pod. Autoturismul este prevăzut cu un număr total de 5 locuri, iar la momentul impactului, pe lângă conducătorul auto, se mai aflau în autovehicul un număr de 7 pasageri. La momentul producerii accidentului, niciun ocupant din autovehicul nu purta centura de siguranță.

Bord de Mazda “umplut” cu ţigarete de contrabandă

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut a descoperit în urma controlului efectuat asupra unui autoturism, 8.600 ţigarete marca Rothmans, de provenienţă Ucraina, pe care un cetățean român a încercat să le introducă ilegal în ţară. În data de 24 iulie a.c., în jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetățeanul român Igor V., în vârstă de 42 de ani, la volanul unui autoturism Mazda, înmatriculat în Polonia. În baza profilului de risc şi pentru valorificarea unor informaţii, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care echipa comună de control formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a descoperit, ascunse într-un loc special amenajat, situat în bordul autovehiculului, 8.600 ţigarete, cu timbru de acciză Ucraina. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura confiscării ţigărilor în valoare de 4.838 lei, sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare de 10.000 lei şi confiscarea autoturismului în valoare de 18.000 lei.

51 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vaslui și Galaţi pentru destructurarea unei reţele de contrabandă cu ţigări

Pe 27 iulie, începând cu ora 06.00, poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, au declanşat o acţiune specifică pentru destructurarea unei reţele infracţionale care avea preocupări pe linia contrabandei cu produse din tutun. În acest moment, sunt în desfăşurare 51 de percheziţii domiciliare la mai multe locaţii de pe raza judeţelor Vaslui şi Galaţi și 27 percheziții la autoturisme folosite de către suspecți în activitatea infracțională. La percheziții participă lucrători din cadrul tuturor structurilor Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iași și 40 jandarmi din cadrul Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău, urmând a fi puse în aplicare 46 mandate de aducere la audieri. Documentarea activităţii infracţionale a fost realizată cu suportul de specialitate al Departamentul Operațiuni Speciale – Biroul Operaţiuni Speciale Vaslui. Cercetările în cauză continuă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.