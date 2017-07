Cronica neagră

Mii de comprimate cu substanţe anabolizante, ascunse în semiaripile din spate ale unui autoturism, au fost depistate în P.T.F. Rădăuţi Prut. În P.T.F. Rădăuţi Prut, echipa comună de control formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, ascunse în semiaripile din spate ale unui autovehicul condus de către un cetățean român, 17.560 de comprimate cu substanţe incluse în lista substanţelor interzise prevăzută în Legea 104/2008. În ziua de 20 iulie a.c., în jurul orei 13.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, la intrarea în ţară, cetățeanul român Marian R., în vârstă de 27 de ani, la volanul unui autoturism marca BMW, înmatriculat în R. Moldova. În baza profilului de risc, o echipă comună de control formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care a descoperit, ascunse într-un loc special amenajat, în semiaripile din spate ale autoturismului, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, 17.560 comprimate, în valoare de 11.800 lei, comprimate care conţin substanţe inclusă în lista substanţelor interzise prevăzute în Legea 104/2008. În cadrul cercetărilor preliminare, tânărul a declarat că a achiziționat mașina în urma cu câteva zile și nu știa de existența comprimatelor în autoturism. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii substanţelor anabolizante descoperite şi sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare totală de 53.000 lei.

Ţigări descoperite într-un autoturism la P.T.F. Rădăuţi Prut

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut a descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui autoturism, 12.200 ţigarete de provenienţă Ucraina, pe care un cetățean român a încercat să le introducă ilegal în ţară. În data de 20 iulie a.c., în jurul orei 14.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetățeanul român Mykola G., în vârstă de 26 de ani, la volanul unui autoturism Ford C Max, înmatriculat în Bulgaria. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care, echipa comună de control a descoperit, ascunse într-un loc special amenajat, în bord şi semiaripile faţă ale autovehiculului, 12.200 ţigarete, cu timbru de acciză Ucraina. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura confiscării ţigărilor în valoare de 6.862 lei, sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare de 10.000 lei şi confiscarea autoturismului în valoare de 20.500 lei.

Polițiștii de frontieră brăileni au recuperat 29 de panouri termoizolante sustrase de pe Platforma Zonei Libere Brăila

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila au depistat un bărbat care încerca să transporte cu ajutorul unui atelaj hipo, 29 de panouri termoizolante, care s-au dovedit a fi sustrase dintr-o magazie a unei societăţi comerciale situată în perimetrul Zonei Libere Brăila. În data de 20 iulie a.c., în jurul orei 14.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila pe timpul desfăşurării unei acţiuni în zona de competenţă, au oprit pentru verificare şi control un atelaj hipo, condus de brăileanul Petru N., în vârstă de 29 de ani, care transporta un număr de 29 de bucăţi de panouri termoizolante, pentru care nu au putut prezenta documente justificative. În urma aprofundării cercetărilor poliţiştii de frontieră brăileni au stabilit că tânărul a sustras cele 29 de panouri din magazia unei societăţi comerciale, care își desfășoară activitatea pe platforma Zonei Libere Brăila. Panourile termoizolante au fost predate societăţii prejudiciate, iar pe numele persoanei, poliţiştii de frontieră brăileni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.

ACȚIUNE PENTRU REDUCEREA RISCULUI RUTIER

Poliţia Română acţionează permanent pentru reducerea riscului rutier, combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere şi salvarea de vieţi, precum şi sancţionarea celor care nu respectă regulile de circulaţie, punând în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. La sfârșit de săptămână, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru depistarea şi sancţionarea abaterilor rutiere, în special a celor privind nerespectarea regimului legal de viteză. În cadrul acţiunii, poliţiştii au folosit echipamentele de supraveghere video a traficului rutier şi de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, pentru depistarea în trafic a conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză şi sancţionarea acestora. În cadrul acţiunii, poliţiştii vasluieni au aplicat 375 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 155.205 de lei. Din numărul total de sancțiuni, 254 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Cea mai mare viteza înregistrată cu aparatul radar a fost de 171 km/h, pe raza comunei Micleşti. De asemenea, polițiștii au reţinut 36 de permise de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru depăşirea vitezei maxime legale admise cu mai mult de 50 de km/h. Totodată, au fost constatate de către poliţişti 2 infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. Atenţie, viteza ucide! Poliţia Română recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă, cu viteză adaptată condiţiilor meteo şi de trafic şi să acorde o atenţie sporită pietonilor. Depăşirea limitelor legale de viteză şi viteza neadaptată la condiţiile de trafic reprezintă unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice!

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE OPERAȚIUNI ILICITE CU DROGURI ȘI SUBSTANȚE PSIHOACTIVE

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Vaslui și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 3 percheziţii la persoane bănuite de operațiuni ilicite cu droguri și substanțe psihoactive. Față de un bărbat de 18 ani s-a dispus continuarea cercetărilor sub control judiciar. La data de 6 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Vaslui, au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza orașului Negrești – județul Vaslui, la locuințele unor persoane bănuite de efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive fără a avea autorizație, precum și de deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2016 – 2017, un bărbat, de 18 ani, din orașul Negrești, ar fi procurat, deținut și pus în vânzare substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive, pe raza orașului Negrești. De asemenea, în cursul lunii iulie a.c., acesta ar fi procurat și deținut cannabis, la domiciliul său. În urma perchezițiilor, au fost ridicate 84 de doze ce conțin substanță psihoactivă MDMB, cannabis și bunuri care ar fi servit sau ar fi provenit din activitățile ilicite. Față de cel în cauză s-a luat măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale – I.P.J. Vaslui.

DOI CONDUCĂTORI AUTO REȚINUȚI PENTRU INFRACȚIUNI LA REGIMUL CIRCULAȚIEI

Polițiștii rutieriști au identificat și reținut doi conducători auto care, în cursul zilei de ieri, au încălcat prevederile în vigoare în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice. În data de 17.07.2017, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Huși, în timp ce supravegheau şi controlau traficul rutier, au efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului unui autoturism care circula pe strada Calea Basarabiei din municipiul Huși. Procedând la verificarea conducătorului auto în evidențele poliției, s-a constatat că bărbatul în vârstă de 67 de ani, cu domiciliul în municipiul Huși, nu deține permis de conducere. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aer expirat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal în conformitate cu prevederile articolelor 335 alin 1 şi 336, alin. 1 din Codul Penal. La data de 17.07.2017 polițiștii din cadrul Biroului Rutier Huși au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși cu propunere de luare a unei măsuri preventive. În cursul aceleiași zile, am fost sesizaţi prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe raza comunei Pușcași, județul Vaslui. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene Vaslui – Serviciul Rutier care au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 34 de ani, cu domiciliul în satul Oprișița, comuna Poienești, județul Vaslui,din a fost implicat într-un accident rutier , soldat cu pagube materiale. Conducătorul auto a prezentat la control documentele, printre care și un permis de conducere eliberat de autoritățile italiene, care nu îndeplinea condițiile de formă și fond. Din acest motiv s-au efectuat verificări în bazele de date ale autorităților italiene și s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere. Conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără persmis de conducere, uzul de fals și complicitate la falsul material în înscrisuri oficiale. Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunere de luarea unui măsuri preventive.

ACCIDENT RUTIER

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări în cazul unui accident de circulaţie care a avut loc aseară pe raza orașului Negrești din cauza nerespectării regulilor de circulație la nivel cu calea ferată. În seara de 18.07.2017, pe raza orașului Negrești a avut loc un accident de circulație soldat cu vătămarea corporală gravă a unui conducător auto. C.Sergiu, de 50 de ani, domiciliat în municipiul Galați se deplasa cu autoturismul pe strada Gării din oraşul Negreşti având direcția de deplasare Gară-Cioatele. La un moment dat, la trecerea la nivel cu calea ferată, fără barieră, din oraşul Negreşti, din cauza faptului că nu a respectat obligaţia de opri şi de a se asigura, a intrat în coliziune cu trenul Regio 609 care circula pe magistrala de cale ferată din direcţia Roman-Negreşti. Din accident a rezultat vătămarea corporală a bărbatului care a fost transportat la Spitalul Judeţean Vaslui. Acesta a fost diagnosticat cu ”politraumatism cranio cerebral, fracturi costale multiple, fractură omoplat drept”. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul.

ACCIDENT RUTIER GRAV

Polițiștii efectuează cercetări în cazul unui accident de circulație petrecut pe raza comunei Banca. Din accident a rezultat decesul unui bărbat de 56 de ani. Pe 20 iulie, în jurul orei 01.20, pe raza comunei Banca, s-a produs un accident de circulaţie soldat cu decesul unei persoane. În timp ce O. Anton, de 48 de ani, din municipiul Huşi, conducea autoturismul pe DE 581, din direcția Bârlad către Crasna, a accidentat un bărbat de 56 de ani, din comuna Banca, care se deplasa pe marginea părții carosabile, din direcția Crasna către Bîrlad. Cadrele medicale deplasate la fața locului au constatat decesul bărbatului. Conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

INFRACŢIUNI LA REGIMUL CIRCULAŢIEI RUTIERE, CONSTATATE DE CĂTRE POLIŢIŞTI

Trei conducători auto care, au încălcat prevederile în vigoare în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice sunt cercetaţi penal. În noaptea de 20/21 iulie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați despre producerea, pe raza comunei Muntenii de Jos, a unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat două persoane implicate în eveniment, un tânăr de 16 ani, din comuna Muntenii de Jos și un bărbat de 45 de ani, din municipiul Vaslui. Din verificări a rezultat faptul că în timp ce tânărul de 16 ani s-a deplasat cu o mașină pe raza comunei Muntenii de Jos a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa în fața sa, condus de bărbatul de 45 de ani. Cele două persoane au fost testate cu aparatul alcooltest. Tânărului de 16 ani i-a rezultat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de “conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere” şi “conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice”. Pe raza municipiul Vaslui a avut loc un alt accident de circulație soldat cu pagube materiale, pe strada Cpt. Filote Claudiu din municipiul Vaslui. La ora 23.22, polițiștii de la Biroul Rutier Vaslui s-au deplasat la fața locului iar în urma cercetărilor au constatat că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Vaslui a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism staționat pe partea stângă a străzii. Din accident a rezultat avarierea celor două vehicule. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. I s-a adus la cunoștință că este obligat să însoțescă echipajul de poliție la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui în vederea recoltării de mostre biologice și stabilirea alcoolemiei în sânge, însă acesta a refuzat. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz de la recoltarea de mostre biologice. Câteva minute mai târziu, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul că pe raza municipiului Vaslui un conducător auto circulă pe sensul opus de mers, punând în pericol circulația pe drumurile publice. În zona intersecţiei dintre străzile Vasile Alecsandri și Mareșal C-tin Prezan, polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto, în vârstă de 32 de ani, din comuna Delești. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotestrezultând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Acestuia i s-a întocmit dosar de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Ţigări de contrabandă descoperite la frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au descoperit 12.000 de pachete cu ţigări de contrabandă, pe care mai multe persoane intenționau sa le introducă ilegal în ţară peste râul Prut.În data de 19 iulie a.c., acţionând în baza unor informaţii, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani, județul Botoșani, împreună cu lucrători din cadrul Grupării Mobile De Jandarmi Bacău şi de la Poliţia Darabani, au organizat o acțiune specifică pe lina combaterii contrabandei cu tutun. Astfel, la ora 23.55, poliţiştii de frontieră au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Baranca, cu ajutorul autospecialei cu termoviziune, mai multe persoane care transportau colete voluminoase, dinspre graniţă spre interiorul țării. Deoarece, la somaţia verbală regulamentară efectuată, persoanele au abandonat coletele pe care le transportau și au încercat să fugă, lucrătorii noştri au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, fiind tras un foc de armă în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Persoanele s-au ascuns într-o zonă împădurită din apropiere, abandonând 24 de colete, de diferite dimensiuni, învelite în folie de plastic de culoare neagră. În urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 12.000 de pachete cu țigări Kent, cu timbru Republica Ucraina, în valoare totală de 144.000 lei. În cauză a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar în continuare poliţiştii de frontieră efectuează cercetări împreună cu autoritățile de frontieră ale statului vecin, în vederea identificării persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.

Aproximativ două tone de grâu, recuperate cu ajutorul poliţiştilor de frontieră brăileni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila au descoperit aproximativ 2.000 de kilograme de grâu, pe care un marinar de pe un șlep motor, care trebuia să asigure transportului mărfii, le-a sustras și înstrăinat către doi cetățeni români. În data de 18 iulie a.c., poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila, planificați să execute o misiune de supraveghere pe malul stâng al fluviului Dunărea, au oprit pentru verificare şi control, în zona kilometrului fluvial 198, un atelaj hipo condus de brăileanul Stere S., în vârstă de 48 de ani, care transporta 14 saci încărcaţi cu grâu, a căror provenienţa nu a putut-o justifica. În urma cercetărilor, poliţiştii de frontieră brăileni au descoperit, abandonate la malul fluviului Dunărea, o barcă de culoare neagră din tablă, având ataşat un motor marca Yamaha, încărcată cu grâu, fără nicio persoană la bord, iar în vegetaţia din apropiere, încă cinci saci cu grâu. Extinzând verificările, au fost depistaţi, la malul fluviului Dunărea, brăilenii Marian M., în vârstă de 56 ani şi Virgil G, în vârstă de 32 de ani, care aveau rolul de a prelua grâul de la un şlep motor sub pavilion România, ancorat în zona kilometrului fluvial 198, încărcat cu grâu, aparţinând unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Călăraşi. În urma audierii marinarului de pe şlep motorul în cauză, gălăţeanul Cornel B. în vârstă de 43 de ani, care era şi delegatul mărfii, s-a stabilit că acesta a sustras cantitatea de 1.860 kg de grâu pe care a distribuit-o către cei doi cetăţeni găsiţi la malul Dunării. Cantitatea de grâu în valoare de 1.116 lei, barca din tablă în valoare de 1.000 lei şi motorul ataşat în valoare de 1.500 lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Polițiştii de frontieră brăileni efectuează cercetări faţă de marinarul de pe şlep motor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare, iar faţă de celelalte trei persoane pentru infracţiunea de complicitate la delapidare.

Colet cu țigări, descoperit într-un autocar la P.T.F. Albița

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa a descoperit în urma controlului efectuat asupra unui autocar, 10.000 ţigarete de provenienţă Republica Moldova, pe care un cetățean român a încercat să le introducă ilegal în ţară. În ziua de 19 iulie a.c., în jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, pasager într-un autocar ce efectua o cursă ocazională pe ruta R. Moldova-Franța, cetățeanul român Sergiu S., în vârstă de 42 de ani. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi pasagerilor, ocazie cu care, echipa comună de control a descoperit, ascunse într-un colet aparținând lui Sergiu S., 10.000 ţigarete, cu timbru de acciză R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura confiscării ţigărilor în valoare de 2.250 lei şi sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare de 10.000 lei.

Ploua cu infractiuni rutiere

Polițiștii Serviciului Rutier Vaslui, în perioada 22-23.07.2017, au acționat pe linia depistării, identificării și tragerii la răspundere a conducătorilor de autovehicule care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice Pe raza județului Vaslui, polițiștii rutieri au acționat pentru impunerea unui climat de siguranță și disciplină în rândul tuturor conducătorilor auto, prin sancționarea celor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice. În urma acţiunii, poliţiştii au aplicat 12 de sancţiuni contravenţionale participanților la trafic care nu au respectat normele rutiere, în valoare totală de 7000 lei. Totodată, au fost efectuate 200 de testări cu aparatul alcooltest, au fost reținute 3 permise de conducere pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, au fost reținute 2 certificate de înmatriculare și au fost constatate 3 infracțiuni la regimul circulației. Polițiștii au oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr , de 20 de ani, cu domiciliul în municipiul Vaslui care se deplasa pe str. Ana Ipatescu, din municipiul Vaslui. În urma controlului efectuat s-a constatat faptul că acesta emana halenă alcoolică. A fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penala pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.