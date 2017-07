Cronica neagră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la un bărbat care a prezentat la controlul de frontieră un permis de conducere fals. În ziua de 06 iulie a.c., în jurul orei 19.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, cetățeanul cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, Aurel L., în vârstă de 34 de ani, conducând un autoturism marca Mercedes, înmatriculat în Republica Moldova. La controlul de frontieră, pe lângă documentele de identitate, bărbatul a prezentat şi un permis de conducere cu însemnele autorităţilor moldoveneşti. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au stabilit că documentul în cauză nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals. În legătură cu cele constatate, bărbatul a declarat verbal faptul că deţine permis de conducere, eliberat de autorităţile din Republica Moldova, dar că la sfârşitul lunii iunie 2017 acesta i-a fost luat de un echipaj al Poliţiei Române. Ulterior, o cunoştinţă l-a ajutat să işi procure un alt permis de conducere cu datele din cel reţinut, document pe care l-a prezentat la controlul de frontieră. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals şi complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

Pentru cei care doresc să devină detectivi particulari

În baza art. 7 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular şi Hotărârii Guvernului României nr.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Hagi Chiriac nr.1, organizează: EXAMEN pentru dobândirea calităţii de detectiv particular. Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 5 din Legea 329/2003. Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la sediul I.P.J. Vaslui următoarele acte: cerere de participare la examen; avizul de principiu eliberat de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J.Vaslui; fişa medicală pentru atestarea calităţii de detectiv particular; avizul psihologic ; copii ale documentelor de studii, conform Legii nr.329/200, în vederea certificării conform cu originalul ; curriculum vitae ; declaraţie notarială din care să rezulte că nu desfăşoară activităţi care să implice autoritatea publică a statului ; actul de identitate al candidatului (original şi copie xerox); certificat de naştere şi certificat de căsătorie , după caz (original şi copie xerox); dovada achitării la casieria I.P.J.Vaslui a tarifului în cuantum de 139,28 lei, pentru susţinerea examenului.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Constituţia României- ediţie 2003; Codul Penal – Legea de aplicare nr. 187/2012; Codul de procedură penală –Legea de aplicare nr. 255/2013; Codul Civil- Legea de aplicare nr. 71/2011; Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, modificată şi completată prin Legea 353/2004; HG 1666/ 07.10.2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 329/ 2003 privind exerciatrea profesiei de detective particular ; Legea nr.182/ 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă 16 din 09 martie 2005 şi Legea 268/2007; H.G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată; Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,modificată şi completată prin Ordinanţa de urgenţă nr. 38/2009 ; Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată ; Legea 193/2000 privind clauzele abuzive încheiate între profesionişti şi consumatori; Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. Dosarele se depun la Serviciul de Investigaţii Criminale în perioada 10.07-31.08.2017. Reprezentanţii mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi particulari care doresc să participe la examen îşi vor comunica intenţia, în scris, până la data de 01.08.2017. Examenul de atestare se va susţine la sediul I.P.J. Vaslui în ziua de 04.09.2017, ora 10.00. PROBE DE EXAMEN : probă scrisă ( test grilă cuprinzând un număr de 18 întrebări), interviu ( pentru candidaţii declaraţi “ admis” la proba scrisă) Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul de Investigaţii Criminale – telefon 0235/303.161.

ACCIDENT RUTIER GRAV

Un tânăr a decedat într-un accident de circulație produs în ziua de 08.07.2017, pe raza comunei Coroiești. În ziua de 08.07.2017, la numărul de urgență 112 a fost primită o sesizare cu privire la faptul că pe raza satului Mireni, comuna Coroiești, a avut loc un accident rutier grav. Polițiștii Biroului Rutier Bârlad au efectuat cercetari la locul accidentului, stabilind următoarele: G.Andrei, în vârstă, de 18 ani, domiciliat în satul Mireni se deplasa cu un vehicul cu tracțiune animală, încărcat cu fân, pe un drum sătesc din localitatea de domiciliu. Într-o curbă, tânărul a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Urmare a leziunilor grave, acesta a decedat. Din accident a rezultat și rănirea unui pasager din căruță, în vârstă de 17 ani, acesta fiind transportat la Spitalul Municipal de Urgență Bârlad. Polițiștii continuă cercetările în vederea clarificării împrejurărilor în care s-a produs acest accident grav.

Acţiune de cooperare la frontiera româno-moldoveană pentru combaterea contrabandei cu ţigări

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Răducăneni, în cooperare cu omologii din Republica Moldova, au reușit, în urma unei acţiuni specifice, contracararea unui caz de contrabandă cu ţigări. În cadrul acțiunii, au fost reţinuți doi frați, cetățeni din Republica Moldova, unul pe malul românesc al râului Prut, celălalt pe malul moldovenesc. În data de 05 iulie a.c., în urma activităților informativ-operative, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Răducăneni, județul Iași, în cooperare cu omologii lor din Republica Moldova, au organizat o acțiune specifică pentru combaterea contrabandei cu ţigări. În urma acțiunilor desfășurate, omologii din Republica Moldova au informat că au depistat, la malul moldovenesc al râului Prut, o persoană care intenționa să ajungă ilegal în Republica Moldova şi două saltele pneumatice. Astfel, în urma informațiilor puse la dispoziție de autoritățile de frontieră din R. Moldova, polițiștii de frontieră români au cercetat o zonă din apropierea malului românesc al râului Prut, și, la scurt timp, au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Grozești, un autotursim marca Opel Astra, înmatriculat în județul Iași care staționa. S-a procedat la monitorizarea acestuia, iar după ce mijlocul de transport a fost pus în mișcare, o patrulă din cadrul aceluiași sector l-a oprit pentru control. În urma legitimării conducătorului auto s-a constatat că este cetățeanul moldovean Serghei L., în vârstă de 34 de ani. Deoarece bărbatul avea hainele ude și nici nu a putut prezenta motivul prezenței la acea oră, în apropierea frontierei de stat, a fost condus la sediul sectorului pentru continuarea cercetărilor. În urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit faptul că Serghei L. este fratele persoanei reținute de omologii moldoveni, iar cei doi trebuiau să preia 2.000 de pachete de țigări de pe teritoriul Republicii Moldova pe care ulterior intenționau să le predea unor persoane din municipiul Iași, contra sumei de 5 lei/pachet. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi trecere frauduloasa a frontierei de stat. Cercetările continuă împreună cu autorităţile de frontieră din Republica Moldova, în vederea stabilirii întregii arii infracţionale şi a depistării tuturor persoanelor implicate, iar Serghei L. a fost predat autorităţilor de frontieră vecine în baza acordului de readmisie.

Carte de identitate românească falsă, ascunsă în husa telefonului mobil al unui cetăţean moldovean

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi au descoperit o carte de identitate românească falsă, procurată de un bărbat, cu cetățenie Republica Moldova, deoarece voia să ajungă de urgenţă la sora sa, în Franţa. În ziua de 05 iulie a.c., în jurul orei 17.00 în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru a intra în ţară, Victor O., cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 21 de ani, călătorind ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. În baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunțit asupra bărbatului, în urma căruia a fost descoperită, în husa telefonului mobil, o carte de identitate cu însemnele autorităților românești. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate lucrătorii noștri au stabilit că documentul românesc este fals. Bărbatul a declarat că trebuia să ajungă urgent la sora sa în Franța, fapt pentru care a procurat cartea de identitate românească falsă de la un cetățean ale cărui date nu le cunoaște, plătind suma de 50 euro. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale.

Tânăr fără permis de conducere depistat în trafic

Poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Țuțora au depistat în trafic un tânăr conducând un autoturism fără a deţine permis de conducere. În data de 04 iulie a.c, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control în zona de competenţă, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Țuțora a oprit în trafic pentru control, pe raza localităţii de frontieră Moreni, un autoturism marca Ford, înmatriculat în Cehia, condus de ieșeanul Cătălin N., în vârstă de 26 de ani. Cu ocazia efectuării controlului, conducătorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere, fapt pentru care poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice, în urma cărora au stabilit că tânărul nu a obținut niciodată dreptul de a conduce. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Urmărit internaţional, depistat la P.T.F. Oancea

Poliţiştii de frontieră gălăţeni au depistat şi predat unei echipe operative din cadrul I.P.J. Galaţi un bărbat pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, pentru săvârşirea unei infracţiuni contra proprietăţii pe teritoriul Austriei. În data de 05 iulie a.c., în jurul orei 11.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, județul Galați, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra ţară, Alexandru C., cu cetăţenie română și Republica Moldova, în vârstă de 29 ani, pasager într-un autoturism marca Honda. La controlul de frontieră, lucrătorii noştri au constatat faptul că pe numele bărbatului este emis, de către autorităţile austriece, un mandat european de arestare, pentru săvârşirea unei infracţiuni contra proprietăţii. Poliţiştii de frontieră au întrerupt călătoria persoanei în cauză, care a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Galaţi, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Un gălăţean s-a ales cu o lucrare penală pentru lipsa permisului de conducere

Poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti efectuează cercetări pe numele unui gălăţean care a fost depistat în trafic conducând un autoturism fără a deţine permis de conducere. În data de 05 iulie a.c, în jurul orei 06.00, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control în zona de competenţă, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Folteşti a oprit în trafic pentru control, pe raza localităţii de frontieră Ijdileni, un autoturism marca Dacia, înmatriculat în județul Tulcea, condus de gălăţeanul Tănase S., în vârstă de 67 de ani. Cu ocazia efectuării controlului, conducătorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere, fapt pentru care poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice, în urma cărora au stabilit că barbatul nu a obținut niciodată dreptul de a conduce. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Contrabandişti reţinuţi cu focuri de armă

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au reţinut doi cetăţeni români care au încercat să introducă în România 4.500 de pachete de ţigări de contrabandă, pe care intenționau să le comercializeze ilegal. În momentul în care au fost depistaţi, cei doi contrabandişti au încercat să fugă, fapt pentru care polițiștii de frontieră au tras mai multe focuri de armă în plan vertical, pentru reţinerea acestora. În data de 04 iulie a.c., acţionând în baza unor informaţii, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au organizat o acțiune specifică pe lina combaterii contrabandei cu țigări. Astfel, în jurul orei 00.30, poliţiştii de frontieră au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Pomârla, județul Botoșani, două persoane care transportau colete voluminoase dinspre graniţă, spre interiorul țării. Polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea acestora, efectuând somațiile legale prin voce și, deoarece acestea nu s-au supus, au fost executate 6 focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Persoanele în cauză au abandonat coletele și au încercat să fugă, însă au fost reținute imediat de către polițiștii de frontieră. În urma cercetărilor preliminare, polițiștii de frontieră au constatat că bărbaţii sunt cetăţenii români Viorel P. și Sorin L., în vârstă de 22, respectiv 39 ani, domiciliați pe raza județului Botoşani, iar în imediata apropiere au fost descoperite trei colete de diferite dimensiuni, învelite în folie de plastic de culoare neagră. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 4.500 de pachete cu țigări, diferite mărci, în valoare totală de 41.800 lei. În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal și trecere frauduloasă a frontierei de stat – intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat. Poliţiştii de frontieră continuă cercetările împreună cu autoritățile de frontieră ale statului vecin, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.