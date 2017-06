Cronica neagră

Written by:

La data de 21.06.2017, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi si procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Galaţi au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de contrabandă cu produse accizabile (produse din tutun şi energetice). În acest scop, la data de 21.06.2017 au fost efectuate un număr de 12 percheziţii la domiciliile şi locuinţele fără forme legale ale membrilor structurii infracţionale, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate peste 2.000 de pachete de ţigări de contrabandă şi cantitatea de 1.400 litri de combustibil. De asemenea, au fost găsite şi ridicate un număr de 8 autovehicule utilizate pentru realizarea activităţilor de contrabandă. În urma cercetărilor efectuate au rezultat suspiciuni rezonabile că,în cursul lunii septembrie 2016, inculpaţii H. Gabriel, C.G. Marian, F. C. Daniel şi P. I. Marinel, cetăţeni români şi R Moldova, au constituit un grup infracţional organizat la care ulterior au aderat şi inculpaţii F. George, M. Marian şi M. Cornelia. Acţionând în cadrul grupului infracţional organizat, în perioada septembrie 2016 – iunie 2017, membrii acestuia au introdus în România, din Republica Moldova, peste 125.000 litri de produse energetice accizabile (motorină) şi peste 13.000 pachete de ţigări, aceştia procedând la valorificare acestora. Prin ordonanţele din data de 22.06.2017 s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui număr de 6 inculpaţi, faţă de alţi 2 inculpaţi dispunându-se luarea măsurii preventive a controlului judiciar. Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi si sprijinul tehnic a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

29 de misiuni pe zi

Într-o zi, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al judeţului Vaslui au desfăşurat 29 misiuni, astfel: 10 misiuni de recunoaştere în teren, de instruire şi educaţie preventivă a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă; 17 misiuni ale echipajelor S.M.U.R.D. pentru acordarea primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de urgenţă; o intervenție pentru stingerea incendiilor; o misiune de salvare animale (pisică).

Marți, 20 iunie, ora 14.04, echipajul de terapie Intensivă Mobilă, cu medic de urgență de la Detașamentul de pompieri Vaslui a fost solicitat să intervină la o persoană de aproximativ 39, din municipiul Vaslui, pentru acordarea primului ajutor. Aceasta nu răspundea părinților la telefon. Persona în cauză a fost găsită decedată în apartament, fiind în evidența Spitalului Județean de Urgență Vaslui cu neoplasm.

Marți, 20 iunie, ora 15.24, două echipaje de pompieri de la Detașamentul Vaslui a intervenit cu două autospecială de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism în municipiul Vaslui, într-o parcare, pe str. Ing. Badea Romeo. La sosirea pompierilor, incendiul a cuprins autoturismul aproape în întregime, fiind extins la alte două autoturisme. Un autoturism a fost îndepărtat de pompieri, cu avarii pe partea dreaptă. Celelalte două autoturisme au fost avariate aproape în întregime. În momentul incendiului, în parcare se aflau aproximativ 60 autoturisme. Cauza probabilă a producerii incendiulului a fost un scurtcircuit electric la un conductor electric neizolat corespunzător.

REŢINUT PENTRU INFRACŢIUNI DE FURT

Un tânăr de 17 ani din comuna Fălciu a fost reținut de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de furt. Poliţiştii Secției 5 Poliție Rurală Murgeni au probat activitatea infracțională a unui tânăr de 17 ani, din comuna Fălciu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. În fapt, în noaptea de 16/17.06.2017, acesta a pătruns prin efracție într-un magazin din comuna Fălciu și a sustras bani, țigări, băuturi alcoolice și nonalcoolice, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 245 de lei. Magazinul era prevăzut cu camere de supraveghere video, fapt care a ajutat polițiștii la identificarea tânărului. O parte din prejudiciu a fost recuperat de polițiști și restituit părții vătămate. În urma probatoriului administrat, tânărul a fost reţinut de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, cu propunerea de arestare preventivă. Menționăm faptul că tânărul este cercetat de polițiști pentru comiterea altor șapte infracțiuni de furt, fapte comise în perioada noiembrie 2016 – aprilie 2017, pe numele lui fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

PREVENIREA FURTURILOR DIN SOCIETĂŢI COMERCIALE

Pentru asigurarea unei protecţii optime a magazinului dumneavoastră, vă recomandăm: instalaţi un sistem de alarmă contra efracţiei şi asiguraţi-vă că acesta este pus în funcţiune; dacă firma deţine spaţii de depozitare exterioare este necesar un sistem de protecţie perimetrală; montaţi un sistem de supraveghere şi înregistrare video; instalaţi un sistem de restricţionare şi control al accesului; conectaţi sistemul de alarmare la un dispecerat de monitorizare; montaţi uşi şi ferestre care să dispună de sisteme de închidere de înaltă siguranţă; dacă optaţi pentru grilaje şi uşi metalice, acestea trebuie confecţionate din materiale rezistente la acţiuni mecanice şi termice; asiguraţi suplimentar camerele pentru depozitarea valorilor; un sistem de iluminare cu senzori de perimetru care se activează de câte ori se apropie cineva de magazin este util pentru detectarea mai uşor a persoanelor rău intenţionate; nu lăsaţi pe timpul nopţii, în magazine sau sedii de firmă, sume mari de bani; nu amplasaţi casele de bani destinate depozitării monetare în camera unde se lucrează cu publicul; nu lăsaţi ferestrele deschise/întredeschise când părăsiţi sediul societăţii; instruiţi-vă personalul să adopte o politică de securitate a firmei şi să ştie cum să reacţioneze în situaţii de acest gen. Dacă ați constatat că s-a comis un furt sesizaţi imediat Poliţia, fără a distruge posibilele urme lăsate de infractori!

REȚINUȚI PENTRU COMPLICITATE LA INFRACȚIUNEA DE ÎNȘELĂCIUNE

Poliţiştii au probat activitatea infracţională a doi bărbaţi din judeţul Iaşi, complici la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prin metoda accidentul, faţă de o femeie din oraşul Murgeni. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Murgeni efectuează cercetări față de doi bărbați în vârstă de 33 de ani, din județul Iași, bănuiți de complicitate la infracțiunea de înșelăciune, victimă fiind o femeie de 41 de ani, din orașul Murgeni. În dimineața de 20 iunie a.c., femeia a sesizat polițiștii despre faptul că a fost contactată telefonic de un bărbat, care s-a prezentat ca fiind avocat și i-a precizat că fiul ei a provocat un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a două persoane. De asemenea, femeia a precizat că bărbatul i-a solicitat suma de 5000 lei pentru a face demersurile legale ca fiul acesteia să nu răspundă penal, sumă de bani care ar trebui trimisă printr-un mandat poștal. Urmare a activităților desfășurate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Murgeni, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Iași, s-a reușit depistarea în flagrant a doi bărbați care s-au prezentat la un oficiu poștal din municipiul Iași pentru a ridica suma de bani trimisă de femeie. Cei doi bărbați au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive. În continuare, polițiștii desfășoară activități pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în comiterea faptei.

Pentru prevenirea acestor tipuri de fraude, Poliţia vă recomandă insistent:

Dacă sunteți contactați de pe un număr pe care nu îl cunoașteți de către o persoană care se dă drept rudă, cereți cât mai multe detalii, din care să vă convingeți de identitatea celui în cauză. Verificați pe un număr de telefon cunoscut deja dacă situația de urgență este reală. Nu dați curs instrucțiunilor primite prin telefon de la persoane necunoscute, care pretind că sunt avocați și reprezintă rudele implicate într-un accident rutier. Nu depuneți sume de bani în conturile unor persoane pe care nu le cunoașteți. Aceeași recomandare trebuie să o aveți în vedere dacă persoane necunoscute vă solicită, sub orice pretext, să reîncărcați cartele telefonice. Oricine poate fi implicat într-un accident de circulație, dar într-un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală, nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât şi autorul unui accident rutier nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale de urgență. În cazul în care primiți un astfel de telefon, anunțați imediat Poliția prin apel la 112, așteptați recomandări din partea unui polițist și respectați-le întocmai! Apelăm totodată la persoanele care au rude apropiate ce se încadrează în profilul victimelor înșelăciunilor să ia legătura cu acestea și să le prevină, pentru a nu cădea în plasa răufăcătorilor.

Ţigări de contrabandă depistate la frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au reţinut un cetăţean român care a încercat să introducă în România 2.000 de pachete de ţigări de contrabandă, pe care intenționa apoi să le comercializeze ilegal.

În data de 20 iunie a.c., acţionând în baza unor informaţii, poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, în cooperare cu poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi şi al Poliţiei Botoşani, au organizat o acțiune specifică pe lina combaterii contrabandei cu tutun. Astfel, în jurul orei 06.00, poliţiştii de frontieră au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Cristineşti, mai multe persoane care transportau fiecare câte un colet voluminos dinspre frontiera, spre interiorul țării. La somaţia verbală regulamentară efectuată, persoanele au abandonat coletele pe care le transportau și au încercat să fugă în zona împădurită din apropiere. Lucrătorii noştri au reușit reținerea cetăţeanului român Ioan C., în vârstă de 42 ani, domiciliat pe raza judetului Botoşani, iar în imediata apropiere au descoperit patru colete de diferite dimensiuni, învelite în folie de plastic de culoare neagră. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 2.000 de pachete cu țigări, diferite mărci, de provenienţă duty-free, fără timbru fiscal, în valoare totală de 18.500 lei. În cauză a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, cercetările fiind continuate în vederea depistării tuturor persoanelor implicate.

Urmărit internațional pentru furt, depistat la controlul de frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au depistat şi reţinut un bărbat cu cetăţenie română şi R. Moldova, urmărit internaţional, pe numele căruia era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare pentru săvârşirea unei infracţiuni contra proprietăţii.

În data de 21 iunie a.c., în jurul orei 23.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra în ţară, ca pasager într-un microbuz înmatriculat în România, Ion M., cu cetăţenie română şi R.Moldova, în vârstă de 35 de ani. La controlul de frontieră, lucrătorii noştri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare, emis de autorităţile din Germania, deoarece persoana avea de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra proprietăţii pe teritoriul Germaniei. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Botoşani, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Audi Q3 furat din Belgia , depistat la P.T.F. Albiţa

Poliţiştii de frontieră din P.T.F. Albiţa au depistat la controlul de frontieră şi reţinut pentru continuarea cercetărilor un autoturism marca Audi Q3 care figurează în bazele de date ca fiind furat din Belgia.

În ziua de 21 iunie a.c., în jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa/ judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru a intra în ţară, cetăţeanul român Daniel C., în vârstă de 46 de ani, conducând un autoturism marca Audi Q3, înmatriculat în judeţul Braşov. La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că autoturismul în cauză figurează în bazele de date ca „bun pentru confiscare”, semnalare introdusă de Belgia la data de 12.06.2017. Cu privire la aspectele constatate, Daniel C. a declarat că a achiziţionat autoturismul în anul 2014 şi că nu are cunoştinţă despre situaţia juridică a autoturismului. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 90.000 lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Substanţe anabolizante ascunse în bagaje, depistate în Vama Albiţa

În P.T.F. Albiţa, echipa comună de control formată din inspectori vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit, ascunse în bagajele personele ale unui cetățean român, 300 de comprimate cu substanţă inclusă în lista substanţelor interzise prevăzută în Legea 104/2008.

În ziua de 22 iunie a.c., în jurul orei 02.30, la Punctul de Trecre a Frontierei Albița / judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în ţară, cetățeanul român Ivan D., în vârstă de 26 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în Marea Britanie. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului şi persoanei, ocazie cu care, echipa comună de control formată din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit, ascunse în bagajele personale ale lui Ivan D., în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, 300 comprimate de Danabol, substanţă inclusă în lista substanţelor interzise prevazută în Legea 104/2008. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii substanţelor anabolizante descoperite şi sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare totală de 33.000 lei.