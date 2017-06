Cronica neagră

Written by:

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost reținut de polițiști, după ce în data de 15.06.2017 a distrus cu un cuțit două anvelope de la o remorcă şi a ameninţat persoana vătămată. Acesta este bănuit că ar fi comis infracțiunile de distrugere şi ameninţare în timp ce se afla sub măsura preventivă de arest la domiciliu. În ziua de 15.06.2017, B.Ionel s-a deplasat în dreptul locuinței victimei, l-a ameninţat cu acte de violentă pe acesta, după care i-a distrus cu un cuțit două anvelope de la o remorcă ce se afla pe drumul public. Bărbatul este bănuit că în data de 13.03.2017 a comis alte trei infracțiuni (distrugere, amenințare și lovire sau alte violențe) asupra aceleiași persoane vătămate. La acea dată s-a întocmit dosar de cercetare penală, iar împotriva lui B.Ionel s-a luat măsura controlului judiciar. Ulterior, măsura controlului judiciar a fost înlocuită cu arest la domiciliu. La data de 15.06.2017, când B.Ionel se afla sub măsura arestului la domicliu, este bănuit că ar fi comis alte infracțiuni de distrugere şi ameninţare. Pentru aceste fapte, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Banca l-au reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost prezentat la Judecătoria Bârlad cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

Carte de identitate românească falsă, în portofelul unui bărbat

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi au descoperit o carte de identitate românească falsă, procurată de un bărbat, cu cetățenie Republica Moldova, cu scopul de a-și găsi un loc de muncă în Italia. În ziua de 15 iunie a.c., în jurul orei 14.30 în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru a intra în ţară, Gheorghe T., cetățean R. Moldova, în vârstă de 30 de ani,călătorind ca pasager într-un microbuz, ce efectua o cursă pe relaţia Chișinău– Italia. În baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunțit asupra bărbatului, în urma căruia a fost descoperită, în portofelul acestuia, o carte de identitate cu însemnele autorităților românești, cu fotografia bărbatului, dar cu alte date decât cele înscrise în pașaportul moldovenesc prezentat la control. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate lucrătorii noștri au stabilit că documentul românesc este fals. Bărbatul a declarat că a procurat documentul de la un cetățean ale cărui date nu le cunoaște, plătind suma de 60 euro, cu scopul de a-l folosi pe teritoriul Italiei în vederea găsirii unui loc de muncă. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii arii infracționale.

Autoturism căutat de autorităţile belgiene, depistat de polițiștii de frontieră ieșeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat la controlul de frontieră un autoturism care figura ca fiind declarat furat în Belgia. În ziua de 15 iunie a.c., în jurul orei 15.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni-I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în țară, cetăţeanul român Igor H., în vârstă de 35 de ani, domiciliat pe raza județului Iași, la volanul unui autoturism marca Toyota Rav 4, înmatriculat în Republica Moldova. La controlul de frontieră, colegii noștri au stabilit că autoturismul în cauză figurează în bazele de date ca fiind căutat de autorităţile belgiene, fiind declarat furat din Belgia. Cu privire la aspectele constatate, tânărul a declarat că a achiziționat autoturismul în anul 2014, din municipiul Chișinău, plătind suma de 12.200 euro unui cetățean moldovean, a cărui identitate nu o cunoaște. Acesta a mai adăugat că nu are cunoştinţă despre situaţia juridică a acestuia. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar autovehiculul, în valoare de aproximativ 36.600 lei, a fost reţinut în vederea continuării cercetărilor.

Autoturisme radiate din circulaţie descoperite la Sculeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări faţă de doi cetăţeni care au fost depistaţi conducând fiecare câte un autoturism radiat din circulaţie. În ziua de 15 iunie a.c., în jurul orei 20.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni-I.T.P.F. Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, cetățeanul român Petru V., domiciliat pe raza județului Iași, în vârstă de 46 de ani, conducând un autoturism marca Mercedes Benz, ce avea aplicate plăcuțe de înmatriculare românești. În ziua de 16 iunie a.c., în jurul orei 08.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni-I.T.P.F. Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, cetățeanul moldovean Victor B., în vârstă de 46 de ani, conducând un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în Lituania. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismele în cauză, polițiștii de frontieră au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că autoturismul marca Mercedes Benz a fost radiat din circulaţie din data de 15.09.2015, iar cel marca Volkswagen din data de 27.04.2017. Cu privire la cele constatate, bărbații au declarat că nu aveau cunoştinţă despre faptul că acestea figurau ca fiind radiate, respectiv că nu au drept de circulaţie. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Depistat de polițiștii de frontieră ieșeni conducând un autoturism, deși nu avea acest drept

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Țuțora au depistat în zona de frontieră un tânăr care conducea un autoturism fără să deţină permis de conducere. În data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Țuțora, județul Iași, au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Costuleni, un autoturism marca Mercedes Benz, înmatriculat în România, condus de vasluianul Andrei B., în vârstă de 28 de ani.

Deoarece la solicitarea lucrătorilor noștri tânărul nu a putut prezenta permisul de conducere, au fost efectuate verificări specifice în urma cărora s-a stabilit faptul că Andrei B. nu a obținut niciodată dreptul de a conduce. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Urmărit naţional, depistat la P.T.F. Galaţi-rutier

Poliţiştii de frontieră gălăţeni au depistat şi predat unei echipe operative din cadrul I.P.J. Galaţi un cetăţean român, pe numele căruia era emis, un mandat european de arestare, acesta fiind suspect pentru săvârşirea unei infracţiunii contra proprietăţii pe teritoriul Italiei. În data de 15 iunie a.c., la Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, gălăţeanul I. R., în vârstă de 32 ani, conducând un autoturism marca Audi. La controlul de frontieră lucrătorii noştri au constatat faptul că pe numele bărbatului este emis, de către autorităţile italiene, un mandat european de arestare, pentru săvârşirea unui infracţiuni contra proprietăţii. Poliţiştii de frontieră au întrerupt călătoria persoanei în cauză, care a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Galaţi, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Cărți de identitate româneşti false, ascunse în pantoful unei tinere

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi au descoperit două cărți de identitate românești false, ascunse în pantoful unei tinere cu cetățenie română și R. Moldova. În ziua de 14 iunie a.c., în jurul orei 17.30 în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru a intra în ţară, cetățeanul din Republica Moldova, Igor P., în vârstă de 44 de ani, șofer al unui microbuz, ce efectua o cursă pe relaţia Chișinău (Republica Moldova) – Paris (Franța). În baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunțit asupra microbuzului și ocupanților acestuia. În urma controlului, asupra unei tinere, cetățean român și R. Moldova, au fost descoperite, ascunse în pantof, două cărți de identitate românești, împachetate într-o hârtie albă, ce s-au dovedit a fi false. Cu privire la cele constatate tânăra a declarat că la intrarea în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni a fost rugată de către șoferul microbuzului să ascundă în pantofi hârtia în care erau cele două cărți de identitate. Aceasta a mai declarat că nu a avut cunoștință despre faptul că în hârtia împachetată erau ascunse documentele respective. Șoferul mijlocului de transport a susținut că a primit cărțile de identitate de la proprietarul microbuzului, care i-a transmis ca înainte de controlul de frontieră să le dea unui pasager, urmând ca ulterior să le înmâneze unei persoane de pe teritoriul Franței a cărei identitate nu o cunoaște. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii arii infracționale.

Autocamion căutat de autorităţile germane, depistat de polițiștii de frontieră ieșeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat la controlul de frontieră un autocamion care figura ca fiind declarat furat din Germania. În ziua de 14 iunie a.c., în jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, cetăţeanul din Republica Moldova, Anatol T., în vârstă de 29 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion marca Volvo şi o semiremorcă marca Fruehauf, ambele înmatriculate în Republica Moldova. La controlul de frontiera, colegii noștri au constatat că autocamionul în cauză figurează în bazele de date ca fiind cautat de autoritatile germane, fiind declarat furat din Germania. Cu privire la aspectele constatate, tânărul a declarat că este angajat al firmei care are în proprietate autocamionul şi că nu are cunoştinţă despre situaţia juridică a acesteia. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar autovehiculul, în valoare de aproximativ 90.886 lei, a fost reţinut în vederea continuării cercetărilor.

Doi gălăţeni cercetaţi pentru activităţi de braconaj

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi au depistat doi gălăţeni care pescuiau, pe lacul Brateş, dintr-o barcă de fibră cu ajutorul a cinci plase din aţă şi monofilament, fără a deține documente legale. În data de 14 iunie a.c., poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi, cu sprijinul unui jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice de combatere a braconajului piscicol, au depistat pe Lacul Brateş, doi gălăţeni, N. P. în vârstă de 58 de ani şi F. P. în vârstă de 50 de ani, care desfăşurau activităţi de pescuit. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit două plase monofilament în lungime de 300 de metri, trei plase din aţă în lungime de 150 de metri şi cantitatea de 12 kg peşte, diverse specii, pentru care cele două persoane nu au putut prezenta documente de provenienţă sau autorizaţie pentru pescuit.

Plasele de pescuit şi barca, toate în valoare totală de 5.300 lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar peştele a fost predat Direcţiei Sanitar Veterinare Galaţi. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de pescuitul comercial fără licenţă sau autorizaţie de pescuit, producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor din plasă de tip monofilament şi producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit comercial de către persoane neautorizate a năvoadelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial.