Cronica neagră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa, județul Vaslui, au depistat şi reţinut, un bărbat cu cetăţenie R. Moldova, urmărit internațional, pe numele căruia era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare de către autorităţile judiciare din Ucraina. În data de 13 iunie a.c., în jurul orei 10.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, județul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul din Republica Moldova, Gheorghe D., în vârstă de 59 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion şi o remorcă, ambele înmatriculate în Republica Moldova. La controlul de frontieră, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de autorităţile judiciare din Ucraina. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Substanţe anabolizante ascunse în cotiera unui autoturism, depistate în P.T.F. Albiţa

În P.T.F. Albiţa, echipa comună de control formată din inspectori vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit, ascunse în bagajele personale ale unui cetățean român şi în cotiera autoturismului cu care acesta se deplasa, 44 flacoane şi 49 de comprimate de substanţe incluse în lista substanţelor interzise prevazută în Legea 104/2008. În ziua de 14 iunie a.c., în jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița / judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în ţară, cetățeanul român Oleg B., în vârstă de 34 de ani, pasager într-un autoturism înmatriculat în România. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care, echipa comună de control formată din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit ascunse în bagajele bărbatului şi în cotiera autoturismului, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, 44 flacoane şi 49 comprimate de substanţe incluse în lista substanţelor interzise prevazută în Legea 104/2008. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii substanţelor anabolizante descoperite şi sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare totală de 33.000 lei.

Autoturism radiat din circulaţie din Olanda, descoperit în Albiţa

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la un bărbat care conducea un autoturism radiat din circulaţie de autorităţile din Olanda. În ziua de 14 iunie a.c., în jurul orei 04.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa/ judeţul Vaslui s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, cetăţeanul din R. Moldova, Ion C., în vârstă de 41 de ani, conducând un autoturism marca Citroen, ce avea aplicate plăcuțe de înmatriculare olandeze. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că autoturismul a fost radiat din circulaţie de autorităţile din Olanda din anul 2013. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziţionat autoturismul din Polonia, la data de 12.06.2017 şi că nu avea cunoştinţă despre faptul că autoturismul nu are drept de circulaţie. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat .

Marţi 13, zi cu ghinion pentru doi cetăţeni români

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat în zona de frontieră doi cetăţeni români care conduceau două autoturisme fără să deţină permis de conducere, respectiv folosindu-se de documente false.

În data de 13 iunie a.c., în jurul orei 18.00, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, județul Botoșani, au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Mihăileni, o autoutilitară marca Iveco, înmatriculată în Italia. La volanul autovehiculului a fost identificat cetățeanul român, Bogdan R., în vârstă de 26 de ani, domiciliat pe raza judeţului Botoşani. Conducătorul auto era însoțit de Ştefan P., în vârstă de 34 de ani, domiciliat pe raza judeţului Suceava, proprietarul autoutilitarei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că inspecţia tehnică periodică şi asigurarea auto internaţională nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond specifice unor documente autentice. Șoferul a declarat că a fost rugat de proprietar să conducă autoutilitara până în localitatea Pomârla, județul Botoșani, ştiind că documentele maşinii sunt autentice. Proprietarul a declarat că a obţinut documentele contra sumei de 400 de euro de la un cetăţean din judeţul Suceava. Poliţiştii efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals.

În aceeași zi câteva ore mai târziu, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Bajura, județul Botoșani, un autoturism marca Opel, înmatriculat în România. La volanul autoturismului a fost identificată C.C., în vârstă de 17 ani, domiciliată pe raza judeţului Botoşani. Minora era însoțită de proprietarul autoturismului, cetățeanul român Ionuţ P., în vârstă de 24 de ani, domiciliat în judeţul Botoşani. Cu privire la cele constatate proprietarul autoturismului a declarat că dorea să o învețe pe tânără să conducă, deoarece aceasta nu deținea permis de conducere. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, şi încredinţarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere.

POLIȚIȘTII AU IDENTIFICAT DOUĂ MINORE BĂNUITE DE COMITEREA UNOR INFRACȚIUNI DE TÂLHĂRIE

Două minore, ambele în vârstă de 15 ani, bănuite de comiterea infracțiunii de tâlhărie, au fost identificate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Vaslui. Una dintre acestea a comis două infracțiuni de tâlhărie în luna aprilie şi în luna iunie a.c. La data de 03.04.2017, în timp ce o tânără în vârstă de 19 ani, din municipiul Vaslui, se deplasa pe strada Traian către zona Crucea Gării Vaslui, a fost urmărită de o minoră de 15 ani, din municipiul Vaslui. Aceasta, prin întrebuinţarea de violenţe, a deposedat victima de telefon, după care a fugit din zonă. Ulterior comiterii faptei, telefonul a fost distrus, întrucât era prevăzut cu un cod de blocare. La data de 08.06.2017, aceeaşi minoră, împreună cu o altă minoră de 15 ani, din localitatea Crasna, au comis încă o infracțiune de tâlhărie. În timp ce victima, o tânără în vârstă de 18 ani se deplasa pe strada Traian, din municipiul Vaslui, a fost abordată de către cele două minore, care, prin întrebuințarea de violențe, au deposedat-o de un telefon mobil. Bunul sustras a fost valorificat la o casă de amanet. Telefonul a fost recuperat de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Vaslui și înapoiat părții vătămate. Cele două minore sunt cercetate sub aspectul săvârşiri infracțiunii de tâlhărie.