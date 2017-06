Cronica neagră

Written by:

Polițiștii au reținut pentru 24 de ore doi bărbați, de 24 de ani, respectiv 25 de ani, din comuna Fălciu, bănuiți de comiterea infracțiunilor de viol, respectiv tentativă de viol. În data de 11.06.2017, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 5 Murgeni i-au reținut pentru o perioadă de 24 de ore pe V. Gheorghe, de 24 de ani și Z.Adrian, de 25 de ani, ambii din comuna Fălciu. Cei doi sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de viol, respectiv tentativă de viol. Faptele ar fi fost comise asupra unei minore în vârstă de 15 ani, din aceeași localitate. În data de 09.06.2017, bărbatul de 24 de ani, ar fi întreținut relații sexuale cu minora, împotriva voinței acesteia. Cel de-al doilea bănuit a încercat să întrețină relații sexuale, cu partea vătămată. Bărbații au fost prezentați la Judecătoria Bârlad, cu propunerea de arestare preventivă. Instanța a dispus măsura arestării preventive față de cei doi bărbați pentru o perioadă de 30 de zile.

CERCETAȚI PENTRU FURT DE ANIMALE

Trei tineri care au sustras trei bovine de la o fermă din comuna Viișoara au fost reținuți de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore. Pe numele acestora a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar. Polițiști din cadrul Secției 7 de Poliție Rurală Banca și din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Murgeni au probat activitatea infracțională a trei tineri, în vârstă de 20, 23 și 25 de ani, domiciliați în comunele Banca și Epureni. Aceștia sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt, faptă comisă în dauna unui bărbat în vârstă de 27 de ani, din comuna Viișoara. În fapt, în noaptea de 01/02.06.2017, cei trei tineri au sustras trei bovine de la o fermă din satul Halta Dodești, comuna Viișoara. După comiterea faptei, tinerii au transportat animalele pe raza localității de domiciliu, două le-au valorificat și una au sacrificat-o. Cei trei tineri au fost reținuți de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia au fost prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, respectiv Judecătoria Bârlad, cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive. Față de aceștia a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar. Furturile de animale pot fi prevenite dacă proprietarii și cumpărătorii de bună credință vor ține cont de următoarele sfaturi: Nu lăsați animalele nesupravegheate pe câmp, pe stradă, în fața barurilor, în oboare, târguri deoarece acestea pot fi furate; Efectuați semne particulare animalelor ce le dețineți, pentru a putea fi recunoscute ușor în cazul în care au fost sustrase și rețineți exact tatuajele și semnalmentele acestora; Evitați schimbul de animale, întrucât acesta se practică de obicei de către infractori; Pe timpul nopții, asigurați un iluminat corespunzător grajdurilor și montați sisteme de închidere care nu permit pătrunderea infractorilor; În interiorul grajdurilor, pe timpul nopții, legați animalele cu lanț și lacăt de o bară metalică încastrată în beton; În momentul cumpărării de animale, solicitați-i vânzătorului, biletul de proprietate și certificatul sanitar-veterinar ; nu încheiați târgul cu acesta până nu-i cunoașteți exact identitatea; Nu cumpărați animale de la persoane care se grăbesc și solicită prețuri mici, mai ales în cazul în care acestea sunt de calitate, deoarece pot proveni din furturi; fără să recurgeți la violențe, sesizați discret organele de poliție.

Facturi comerciale falsificate, depistate în P.T.F. Sculeni

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi împreună cu inspectori vamali au descoperit, ascunse în torpedoul unui microbuz și într-o geantă de voiaj aparținând șoferului unui autocar, 14 facturi comerciale falsificate. În ziua de 08 iunie a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iaşi, s-au prezentat pentru a intra în ţară, cetățenii români Nicolai L. și Ion D., în vârstă de 52, respectiv 41 de ani, domiciliați pe raza județelor Vaslui și Iași. Cei doi barbati conduceau un microbuz, respectiv un autocar si efectuau curse pe relaţia Republica Moldova – Italia. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra celor două mijloace de transport, ocazie cu care, echipele comune de control au descoperit, în torpedoul microbuzului și într-o geantă de voiaj ce aparținea șoferului de autocar, 14 facturi comerciale care aveau aplicate ştampile cu inscripţia TAX FREE. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea facturilor depistate, poliţiştii de frontieră au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că ştampilele aplicate pe respectivele facturi nu îndeplinesc elementele de siguranţă ale unora autentice. Cu privire la cele constatate, bărbații au declarat că nu aveau cunoştință că facturile sunt falsificate. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de falsificarea unui sigiliu, a unei ştampile sau a unui instrument de marcare.

MINORI IMPLICAŢI ÎN ACCIDENTE DE CIRCULAŢIE

La acest sfârşit de săptămână, doi minori au fost implicaţi în accidente de circulaţie. Poliţiştii rutieri au întocmit dosare de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În ziua de 10.06.2017, pe strada Fagului din municipiului Vaslui a avut loc un accident de circulaţie din care a rezultat vătămarea corporală a unui minor, în vârstă de 13 ani. Poliţiştii Biroului Rutier Vaslui au efectuat cercetări la faţa locului şi au stabilit că M. Remus, în vârstă de 20 de ani, din comuna Lipovăţ, a condus un autovehicul pe direcţia Chiţoc – Vaslui. Din cauza faptului că nu a păstrat o distanţă corespunzătoare, a intrat în coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa pe aceeaşi direcţie de mers, în faţa sa. În urma impactului, tânărul a pierdut controlul maşinii şi a acroşat un biciclist de 13 ani, din municipiul Vaslui. Biciclistul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest iar rezultatul a arătat că nu a consumat băuturi alcoolice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În aceeaşi zi, pe strada Vasile Pârvan din municipiul Bârlad a avut loc un alt accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a unui minor în vârstă de 7 ani. În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei municipiului Bârlad a rezultat faptul că D. Constantin, de 26 de ani, din municipiul Iaşi a condus un autoturism pe raza municipiului Bârlad iar la un moment dat a acroşat un minor în vârstă de 7 ani care s-a angajat în mod neregulamentar în traversarea străzii. Minorul a fost transportat la Spitalul municipal de Urgenţă Bârlad şi ulterior la o unitatea spitalicească din Iaşi. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest iar rezultatul a arătat că nu a consumat băuturi alcoolice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

REŢINUŢI PENTRU INFRACŢIUNI DE FURT

Doi tineri bârlădeni au fost reţinuţi de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore, fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Pentru probarea activităţii infracţionale a celor doi au fost efectuate şi percheziţii domiciliare. Poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Bârlad au efectuat o acţiune în data de 10.06.2017 pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor de furt. În baza autorizaţiilor emise de instanţă, poliţiştii au pus în aplicare două mandate de percheziţii domiciliare în scopul probării activităţii infracţionale pentru B. Ionuţ şi H. Andrei, ambii de 17 ani, din municipiul Bârlad. Cei doi sunt bănuiţi de comiterea a 5 infracţiuni de furt calificat, din locuinţe şi din autoturisme. Faptele au fost comise pe raza municipiului Bârlad, în perioada noiembrie 2016 – iunie 2017. Prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunilor de furt este în valoare de aproximativ 15000 lei. Cei doi ar fi sustras laptop-uri, bijuterii şi bani. În urma probatoriului administrat, cei doi bănuiţi au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore, fiind prezentaţi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de luare a unei măsuri preventive. La acţiunea desfăşurată în data de 10.06.2017, poliţiştii de investigaţii criminale au fost sprijiniţi de poliţişti din cadrul Biroului de Ordine Publică Bârlad şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

POLIŢIŞTII RUTIERI AU IDENTIFICAT CONDUCĂTORUL AUTO CARE A PROVOCAT UN ACCIDENT DE CIRCULAŢIE MORTAL

Un barbat a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. Acesta a provocat în noaptea de 10/11.06.2017 un accident mortal pe raza localităţii Puieşti şi a părăsit locul faptei. În noaptea de 10/11.06.2017, pe raza localităţii Puieşti a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 49 de ani. Poliţiştii rutieri au stabilit faptul că victima se deplasa pe DJ 243 Puieşti – Bârlad, iar la ieşirea din localitatea Puieşti, a fost acroşat de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 31 de ani, din municipiul Bârlad. Imediat după producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei fără încuviinţarea organelor de poliţie. Urmare a leziunilor grave, victima a decedat la locul faptei. Pentru identificarea autorului accidentului au fost desfasurate activitati la nivelul intregului judet cu implicarea politistilor din cadrul mai multor structuri operative. În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii Serviciului Rutier , Biroului Rutier Bârlad si Sectiei 8 Politie Rurala Iana, a fost identificat bărbatul care a condus autovehiculul implicat în accident. Acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Autovehiculul a fost ridicat de la locuinta barbatului, urmand a se efectua o expertiza criminalistica asupra vehiculului. Poliţiştii Biroului Rutier Bârlad l-au reţinut pe conducătorul auto pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. Conducătorul auto urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

REȚINUȚI PENTRU INFRACȚIUNEA DE TÂLHĂRIE

Doi tineri în vârstă de 15, respectiv 16 ani, din municipiul Bârlad, bănuiți de comiterea infracțiunii de tâlhărie, au fost reținuți de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bârlad au probat activitatea infracțională a doi tineri în vârstă de 15 și 16 ani, ambii domiciliați în municipiul Bârlad. Aceștia sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, faptă comisă asupra unei femei de 67 de ani, din aceeași localitate. În fapt, în după amiaza de 07 mai a.c., în timp ce femeia se deplasa pe raza municipiului Bârlad, tinerii i-au smuls geanta din mână și au fugit. În poșetă femeia avea două telefoane mobile, bani și bunuri personale. În urma activităților desfășurate de polițiști, o parte din prejudiciu a fost recuperat și restituit părții vătămate. Cei doi tineri au fost reținuți de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia au fost prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

Pe 8 iunie, poliţişti de combatere a criminalității organizate din Vaslui și Iași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și Direcției Generale Anticorupție efectuează 23 de percheziții la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice și de corupție./ Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de circa 700.000 de lei. Percheziţiile sunt efectuate pe raza judeţelor Vaslui şi Iaşi, la domiciliile și sediile unor societăţi comerciale şi instituţii publice, fiind vizate 15 persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, rambursări ilegale de T.V.A. şi infracţiuni de corupţie. Din cercetări au rezultat indicii că infracţiunile ar fi fost săvârşite în perioada 2015- 2017, pe raza judeţelor Vaslui şi Iaşi, prin crearea unui mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat, prin rambursări ilegale de T.V.A., evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul producerii şi vânzării de mobilă. Pe parcursul efectuării cercetărilor, s-a conturat faptul că membrii grupării ar fi beneficiat și de aportul unor funcționari cărora, în scopul îndeplinirii defectuoase a atribuțiunilor de serviciu, li s-ar fi oferit sume de bani sau alte foloase necuvenite. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 700.000 de lei. Polițiștii vor pune în aplicare 15 mandate de aducere, iar persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 30 şi 55 de ani, vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- B.T.Vaslui, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

CERCETAȚI PENTRU INFRACȚIUNI CU VIOLENȚĂ

Un tânăr din municipiul Bârlad a fost reținut în data de 06.06.2017 pentru 24 de ore, fiind cercetat de polițiștii bârlădeni pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Alte trei persoane sunt cercetate pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bârlad efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit pe numele a patru persoane cu vârste cuprinse între 20 și 27 de ani, din municipiul Bârlad. Unul dintre ei este bănuit de comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, iar ceilalți trei fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Faptele au fost comise în data de 03.06.2017, pe raza municipiului Bârlad, față de un bărbat în vârstă de 42 de ani, din aceeași localitate. La data de 03.06.2017, orele 19.30, pe fondul unui conflict mai vechi, cele patru persoane din Bârlad s-au deplasat la locuința bărbatului de 42 de ani. Tânărul în vârstă de 25 de ani a distrus mai multe bunuri și a lovit partea vătămată. Celelalte persoane au provocat scandal, ce a dus la tulburarea ordinii și liniștii publice. Tinerii au fost conduși la sediul Poliției municipiului Bârlad în vederea audierii. Față de tânărul de 25 de ani a fost emisă de către polițiști ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Bărbat căutat de autorităţile din Germania, depistat la controlul de frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi predat autorităților competente un bărbat cu cetăţenie română şi R. Moldova, urmărit internaţional, pe numele căruia era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare pentru săvârşirea de infracţiuni contra persoanei. În data de 10 iunie a.c., în jurul orei 16.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, județul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra în ţară, Tudor B., cu cetăţenie română şi R.Moldova, în vârstă de 35 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară şi o remorcă, ambele înmatriculate în România. La controlul de frontieră, lucrătorii noştri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare, emis de autorităţile din Germania, deoarece persoana avea de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei pe teritoriul Germaniei. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Vaslui, în vederea luării măsurilor ce se impun.