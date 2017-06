Cronica neagră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au reţinut un cetăţean moldovean care a încercat să introducă în România, peste frontiera verde, 7.500 pachete de ţigări de contrabandă, ce urmau să ajungă pe piaţa neagră din România. În data de 04 iunie 2017, în jurul orelor 03.45, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut, acţionând în baza unor informaţii, au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, pe direcţia localităţii de frontieră Cuzlău, judeţul Botoşani, mai multe persoane care au trecut înot râul Prut dinspre Moldova spre România. La somaţia verbală regulamentară efectuată de către lucrătorii noştri, persoanele au abandonat coletele pe care le transportau și s-au deplasat spre malul râului Prut. Polițiștii de frontieră au reușit reținerea cetăţeanului moldovean C.M., în vârstă de 18 ani, iar în imediata apropiere au descoperit şapte colete de diferite dimensiuni, învelite în folie de plastic de culoare neagră. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 7500 pachete țigări, cu timbru de acciză R. Moldova, în valoare totală de 85.325 lei. În cauză a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat și contrabandă. Poliţiştii de frontieră continuă cercetările împreună cu autoritățile de frontieră ale statului vecin, în vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate precum şi a întregii activităţi infracţionale. La finalizarea cercetărilor la fața locului desfășurate pe teritoriul României, în baza acordurilor incheiate cu Republica Moldova, tânărul a fost predat polițiștilor de frontieră moldoveni.

Zeci de mii de tigarete de contrabandă, ascunse într-un atelaj hipo, plin cu iarbă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Țuțora – I.T.P.F. Iaşi au desfăşurat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, în urma căreia au identificat un cetăţean român care transporta, cu un atelaj hipo, aproximativ 113.000 ţigarete de contrabandă, ascunse sub iarba cosită. În data de 02 iunie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Țuțora au desfăşurat o acţiune specifică pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu produse accizabile. Astfel, pe timpul executării misiunii, poliţiştii de frontieră au observat într-un atelaj hipo o persoană care se deplasa pe raza localității de frontieră Prisăcani. Un echipaj al poliţiei de frontieră a oprit atelajul si l-au legitimat pe cetăţeanul român L.C., în vârstă de 42 ani, domiciliat pe raza judeţului Iaşi. În urma verificarii atelajului hipo, lucratorii nostri au fost descoperit, ascunse sub iarbă, nouă colete, învelite în banda adeziva de culoare neagră, în care se aflau mai multe pachete cu ţigarete. În urma inventarierii conţinutului coletelor a rezultat cantitatea de 112.500 ţigarete, marca Plugarul cu timbru de acciză R. Moldova. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că în urma unei înțelegeri cu doi cetățeni moldoveni, a căror identitate nu o cunoaște, pentru suma de 500 lei, trebuia să transporte colete în localitatea Costuleni. Ţigaretele în valoare de aproximativ 25.538 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii arii infracţionale şi depistării tuturor persoanelor implicate.

Tigarete de contrabandă ascunse intr-un transport de haine de dama

În Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, echipa comună de control a descoperit ascunse, în peretele din față al unei semiremorci încărcată cu haine de damă, 23.420 de ţigarete cu timbru de acciză Republica Moldova. La sfârșitul săptămânii trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, judeţul Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetățeanul român Petru N., în vârstă de 43 de ani, domiciliat pe raza județului Alba, conducând un ansamblu auto, înmatriculat în România, format dintr-un autocamion marca DAF și o semiremorcă încărcată cu haine de damă, ce urmau să fie transportate în Marea Britanie. În urma controlului amănunţit efectuat asupra autovehiculului, echipa comună, formată din lucrător vamal și polițist de frontieră, a descoperit, în peretele din față, după sistemul de răcire al semiremorcii, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, 23.420 de ţigarete, marca L&M, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii ţigaretelor în valoare de 10.643 lei si sancţionarea contravenţională a lui Petru N. cu amendă în valoare de 10.000 lei.

Autoturisme furate, descoperite la P.T.F. Galaţi-rutier

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier au descoperit două persoane care conduceau un autoturism marca Honda Civic și unul marca BMW X6, ce figurau ca fiind furate din Italia, respectiv Grecia. În data de 01 iunie a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, cetăţeana bulgară Valeria P., în vârstă de 34 de ani conducând un autoturism marca Honda Civic, înmatriculat în Bulgaria și grecul Theodoros F., în vârstă de 38 de ani conducând un autoturism marca BMW X6, înmatriculat în Grecia. Cu ocazia verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că cele două autoturisme figurează în bazele de date ca fiind furate, cel marca Honda Civic din Italia, din data de 04.01.2017, iar autoturismul marca BMW X6 din Grecia din data de 12.05.2015. Cu privire la cele constatate de către lucrătorii noștri persoanele au declarat că nu au avut cunoştinţă despre faptul că acestea figurau ca fiind declarate furate. Autoturismele în valoare totală de 114.750 lei au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor, poliţiştii de frontieră efectuând cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.

Hoţ căutat de autorităţile din Italia, depistat la controlul de frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat cu cetăţenie română şi R. Moldova, urmărit internaţional, pe numele căruia era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare pentru săvârşirea de infracţiuni contra proprietăţii. În data de 4 iunie a.c., în jurul orei 10.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra în ţară, ca pasager într-un autocar înmatriculat în România, Grigore I., cu cetăţenie română şi R.Moldova, în vârstă de 29 de ani. La controlul de frontieră, lucrătorii noştri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare, emis de autorităţile din Italia, deoarece persoana avea de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârşirea de infracţiunii contra proprietăţii pe teritoriul Italiei. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Vaslui, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Modalităţi de ascundere a ţigărilor de contrabandă

În Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, echipa comună de control a descoperit peste 23.000 de ţigări de provenienţă R. Moldova pe care doi bărbaţi încercau să le introducă în ţară, sustrăgându-le de la controlul de frontieră. În ziua de 5 iunie a.c., în jurul orei 01.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa/ judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, conducând un ansamblu de vehicule format din autocamion şi remorcă, ambele înmatriculate în R. Moldova, cetățeanul din R. Moldova Sergiu P., în vârstă de 30 de ani. Câteva ore mai târziu, în acelaşi punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, conducând un ansamblu de vehicule format din autocamion şi semiremorcă, ambele înmatriculate în R. Moldova, cetățeanul român Oleg V., în vârstă de 39 de ani. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra vehiculelor, ocazie cu care, echipa comună de control formată din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit, ascunse pe trapa de aerisire situată deasupra cabinei primului autocamion şi lipite cu bandă adezivă de şasiul celei de-a doua semiremorci, 23.200 ţigarete, de diferite mărci, cu timbru de acciză R.Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii ţigărilor în valoare totală de 5.220 lei, indisponibilizarea vehiculelor până la plata amenzilor şi sancţionarea contravenţională a celor două persoane cu amendă în valoare totală de 16.000 lei.

Autovehicul căutat de autorităţile italiene, depistat la P.T.F. Albiţa

Poliţiştii de frontieră din P.T.F. Albiţa au depistat la controlul de frontieră o autoutilitară căutată de autorităţile din Italia, pe care un tânăr român încerca să o scoată din U.E. În ziua de 31 mai a.c., în jurul orei 12.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa/ judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a ieşi din ţară, cetăţeanul român Cosmin C., în vârstă de 26 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format din autoutilitară marca Man şi semiremorcă marca Schmitz, ambele înmatriculate în România. La controlul de frontiera, colegii nostri au constatat că autoutilitara în cauză figurează în bazele de date ca „bun pentru folosirea ca proba in cadrul procedurilor penale”, alerta introdusă de autoritatile din Italia. Cu privire la aspectele constatate, Cosmin C. a declarat că este angajat al firmei de transport care are în proprietate autoutilitara şi că nu are cunoştinţă despre situaţia juridică a acesteia. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autovehiculul, în valoare de 40.000 lei, a fost reţinut la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui în vederea continuării cercetărilor.

În minivacanta, polițiștii din vaslui au Fost la datorie

Poliţiştii vasluieni au desfăşurat activităţi suplimentare pentru prevenirea faptelor antisociale şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, astfel încât cetățenii să petreacă în liniște minivacanța de 1 Iunie și Rusalii. În minivacanța de 1 Iunie și Rusalii, 565 de polițiști au fost angrenați în activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice. Astfel, în perioada 1 – 5 iunie a.c., poliţiştii de ordine publică, de la rutieră, de investigaţii criminale, de la investigarea criminalității economice și de la alte structuri au efectuat peste 34 acțiuni și controale, în urma cărora au fost întocmite dosare penale pentru comiterea a 82 de infracţiuni, dintre care 4 infracțiuni constatate din oficiu. De asemenea, au fost aplicate 1068 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 421.243 de lei și au fost confiscate bunuri în valoare de aproape 4215 de lei. Din totalul amenzilor contravenţionale, 112 au fost la Legea nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică, 894 au vizat încălcări ale O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (12 pentru consum de alcool la volan şi 434 pentru conducere cu viteză excesivă). Totodată, au fost retrase 6 certificate de înmatriculare și au fost reținute 32 permise de conducere, dintre care 3 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 16 pentru viteză excesivă. Poliţiştii au intervenit la 214 solicitări venite din partea cetățenilor, majoritatea prin intermediul serviciului 112.

ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA EVENIMENTELOR RUTIERE PE RAZA MUNICIPIULUI BARLAD

La sfârșitul săptămânii, polițiștii Biroului Rutier Bârlad au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării normelor rutiere privind oprirea și staționarea neregulamentară, neacordarea priorităţii de trecere pietonilor, respectiv încălcarea, de către pietoni, a normelor privind circulaţia pe drumurile publice. Polițiștii Biroului Rutier Bârlad au acţionat la sfârșitul săptămânii pe raza municipiului Bârlad pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere privind oprirea și staționarea autovehiculelor pe drumurile publice, precum și a celor care nu respectă regulile privind acordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public, prin locurile special amenajate şi semnalizate. De asemenea, polițiștii au acționat și pe linia indisciplinei pietonilor angajaţi în traversare prin loc nepermis. În urma acţiunii, poliţiştii au aplicat 283 de sancţiuni contravenţionale participanților la trafic care nu au respectat normele rutiere, în valoare totală de 27.050 de lei. Dintre acestea, 165 au fost aplicate conducătorilor auto pentru oprire neregulamentară. De asemenea, 36 de pietoni au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea regulilor privind traversarea drumurilor publice. Totodată, au fost reținute 15 permise de conducere, 9 dintre acestea pentru neacordare de prioritate, 4 pentru depășire și 2 pentru alte abateri.

ARESTAT PREVENTIV PENTRU VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

Un bărbat din municipiul Huși este cercetat de polițiști pentru săvârșirea de infracțiuni cu violență asupra soției sale. Pe numele său organele judiciare au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Polițiști din cadrul Poliției municipiului Huși efectuează cercetări față de un bărbat de 31 de ani, din municipiul Huși, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, lipsire de libertate și amenințare, fapte săvârșite asupra soției sale. Polițiștii au demarat cercetările urmare a sesizării femeii și au efectuat activitatea de urmărire penală sub supravegherea și coordonarea prim procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși. În fapt, în dimineața de 28 mai a.c., pe fondul unor conflicte intrafamiliale, bărbatul și-a lovit soția, i-a adresat amenințări cu acte de violență și s-a opus prin folosirea violenței, atunci când femeia a intenționat să părăsească camera în care se afla. Faptele au fost săvârșite într-un liceu din municipiul Huși, unde își desfășoară activitatea cei doi, în afara orelor de curs. În ziua de 28 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Huși au emis pe numele bărbatului ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive. Procurorii și-au însușit propunerea și au efectuat demersurile legale căre Judecătoria Huși. În ziua de 29 mai a.c., instanța de judecată a dispus arestarea bărbatului pentru 30 de zile. Reamintim că lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice săvârșite asupra unui membru de familie, constituie infracțiunea de violență în familie, în conformitate cu prevederile Codului Penal, iar polițiștii vor acționa cu fermitate pentru descurajarea unor astfel de fapte.

Remorcă şi dulciuri ”cu aromă” de tutun

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași împreună cu inspectorii vamali au depistat trei persoane care au încercat să introducă ilegal în România ţigarete de proveniență Republica Moldova, ascunse în podeau dublă a unei remorci, pe corp şi în cutii cu dulciuri. În ziua de 26 mai a.c., în jurul orei 17.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism marca Volkswagen Passat şi o remorcă, ambele înmatriculate în Germania, cetățeanul român N.E., în vârstă de 33 de ani. În baza analizei de risc efectuate, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra ansamblului, ocazie cu care, echipa comună de control formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a descoperit ascunse în podeaua dublă a remorcii, 17.200 ţigarete, de diferite mărci, cu timbru de acciză R. Moldova. Pentru valorificarea unor informaţii deţinute, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iaşi, specificul feroviar, au organizat o acţiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu ţigări. Astfel, cu ocazia efectuării formalităților necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, asupra pasagerilor trenului internațional 401, care circula pe relaţia Chişinău-Bucureşti, au fost identificaţi, într-una dintre cuşete, cetăţenii moldoveni V.M. şi I.S, în vârstă de 60, respective 67 de ani, care aveau ascunse pe corp precum şi în cutii cu dulciuri (napolitane şi biscuiţi) 3.560 țigarete, diferite mărci, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform prevederilor legale, în ambele cazuri a fost luată măsura reţinerii ţigărilor în valoare de aproximativ 6.000 lei şi sancţionarea contravenţională a persoanelor cu amenzi în valoare totală de 20.000 lei.

Bărbat căutat de autorităţile române, depistat la controlul de frontieră

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi predat autorităților competente un cetăţean român, pe numele căruia era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare pentru săvârşirea de infracţiuni contra proprietăţii. În data de 29 mai a.c., în jurul orei 12.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, județul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a ieşi din ţară, călătorind cu un autoturism înmatriculat în România, cetăţeanul român Emil N., în vârstă de 62 de ani. La controlul de frontieră, lucrătorii noştri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare, emisă de autorităţile române, persoana având de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârşirea de infracţiuni contra proprietăţii pe teritoriul României. Persoana a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Vaslui, în vederea luării măsurilor ce se impun.