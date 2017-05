Cronica neagră

Written by:

Un bărbat căutat la nivel internațional de autoritățile judiciare din Italia pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri a fost depistat de polițiștii din Vaslui. Pentru depistarea celui în cauză, poliţiştii au beneficiat de date şi informaţii suplimentare obţinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Inspectoratul General al Poliţiei Române. La data de 17 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au depistat pe raza comunei Crețești un bărbat în vârstă de 40 de ani, cetățean albanez, urmărit internațional. Pe numele său, autoritățile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare, bărbatul fiind condamnat pentru infracțiunea de trafic de droguri, faptă comisă pe teritoriul acestui stat, în perioada 2000 – 2001. Cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost prezentat la Curtea de Apel Iași, în vederea demarării procedurilor de predare către autoritățile din Italia. Pentru depistarea celui în cauză, poliţiştii au beneficiat de date şi informaţii suplimentare obţinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Autoturism radiat din circulaţie, descoperit în P.T.F. Sculeni

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări cu privire la un tânăr din Republica Moldova care conducea un autoturism marca BMW, radiat din circulaţie de autorităţile din Lituania. În data de 16 mai 2017, în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, Andrei H. din Republica Moldova, în vârstă de 26 de ani, conducând un autoturism marca BMW, înmatriculat în Lituania. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că mijlocul de transport figurează ca fiind radiat din circulaţie de autorităţile din Lituania, din data de 11.05.2017. Cu privire la cele constatate, tânărul a declarat că nu avea cunoştinţă despre radierea din circulaţie a autoturismului de către autorităţi. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

BĂRBAT REȚINUT PENTRU INFRACȚIUNI DE FURT

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt, a fost reţinut de către poliţişti. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Vaslui l-au reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, pe C. Adrian, de 32 de ani, din comuna Dragomirești. Acesta este cercetat pentru comiterea mai multor infracţiuni de furt, fapte comise într-o unitate medicală din municipiul Vaslui. În seara de 16/17 mai a.c., un pacient internat în unitatea medicală l-a observat pe C. Adrian, care a intrat în salon și apoi a părăsit imediat camera. Pacientul a observat de asemenea că i-a fost sustras telefonul mobil de pe o noptieră, fapt pentru care a plecat după bărbat. L-a oprit pe holul unității medicale și a solicitat sprijinul agenților de pază, iar ulterior a fost solicitată și intervenția polițiștilor. Urmare a demarării cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că, în seara respectivă, bărbatul a sustras alte patru telefoane mobile de la pacienți internați în unitatea medicală respectivă. Telefoanele mobile au fost găsite în vegetația din curtea unității medicale și au fost restituite victimelor. C. Adrian a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.

REȚINUT PENTRU SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE TÂLHĂRIE

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Vaslui, a fost reținut în această seară de către polițiști, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. În cursul zilei de mâine, acesta va fi prezentat unității de parchet pentru dispunerea unei măsuri preventive. Pe 18 mai, în jurul orei 17.00, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Vaslui, în timp ce se afla în zona Teatrului de Vară din localitate, a smuls telefonul mobil din mâna unei femei de 43 de ani, din municipiul Vaslui. După comiterea faptei, acesta a părăsit zona în fugă. Alertați de strigătele femeii, doi trecători au fugit după acesta, reușind să-l prindă la scurt timp. La fața locului s-a deplasat un echipaj de ordine publică, iar bărbatul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Vaslui, pentru audieri. Polițiștii de investigații criminale au reținut bărbatul sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, iar în cursul zilei de mâine urmează să îl prezinte la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive. Prejudiciul, în valoare de aproximativ 1500 de lei, a fost recuperat și înapoiat persoanei vătămate. În acest caz, victima infracțiunii de tâlhărie a dat dovadă de prezență de spirit strigând după ajutor, iar cei care au plecat în urmărirea bărbatului au acționat rapid pentru a ajuta o persoană aflată în dificultate. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Județului Vaslui apreciază gestul celor doi bărbaţi care, prin atitudinea lor, au dat dovadă de omenie şi spirit civic, şi le mulţumeşte public. Unul dintre aceștia este subofițer în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui, aflat în timpul liber, iar celălalt este angajat al unui cotidian din județul Vaslui.

Frate şi soră, cetăţeni din R. Moldova, opriţi în drumul ilegal spre Spaţiul Schengen

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Berezeni -I.T.P.F. Iaşi au depistat, în zona de responsabilitate, doi tineri din Republica Moldova care au trecut înot râul Prut în România, cu scopul de ajunge într-un stat din Spațiul Schengen. În ziua de 19 mai a.c., în jurul orei 01.00, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Berezeni, județul Vaslui, pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu în calitate de patrulă cercetare mobilă a terenului, au depistat, pe raza localităţii Berezeni, doi tineri care nu-şi justificau prezenţa în zonă. Procedându-se la legitimarea celor două persoane, s-a constatat că acestea nu au documente de identitate asupra lor, motiv pentru care au fost conduse la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră din localitatea Berezeni, în vederea stabilirii identităţii. În urma cercetărilor efectuate împreună cu autorităţile de frontieră din Republica Moldova şi din declaraţiile persoanelor depistate, lucrătorii noştri au stabilit că cei în cauză sunt cetăţeni moldoveni, frate şi soră, în vârstă de 19, respectiv 17 ani și au trecut râul Prut înot cu intenţia de a ajunge într-un stat din Spaţiul Schengen. Poliţiştii de frontieră efectuează în cauză cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. În baza acordurilor încheiate între România şi Republica Moldova, la finalizarea cercetărilor, persoanele vor fi predate autorităţilor de frontieră ale statului vecin.

ȚIGĂRI DE CONTRABANDĂ CONFISCATE DE POLIȚIȘTI

Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui acționează pentru combaterea contrabandei cu ţigări și pentru identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care desfășoară operaţiuni comerciale cu încălcarea legislaţiei în vigoare. Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Vaslui au desfășurat ieri, 16 mai a.c., o acțiune în zona pieților agroalimentare din municipiul Vaslui. Polițiștii au depistat în flagrant, în Piața Traian din municipiul Vaslui, un bărbat în vârstă de 64 de ani, care oferea spre vânzare țigarete netimbrate. În urma controlului efectuat de polițiști, asupra bărbatului au fost găsite 580 de țigarete. Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Vaslui pentru audieri, pe numele lui fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal. Cele 580 de țigarete au fost confiscate de polițiști. Astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare, poliţiştii acţionând atât în vederea identificării celor cu preocupări infracţionale pe linia introducerii în ţară a ţigărilor de contrabandă cât şi a celor care transportă, depozitează sau comercializează astfel de produse.

400 kg de tutun pentru narghilea ascunse într-un autocar, depistate în P.T.F. Albiţa

În P.T.F. Albiţa, echipa comună de control formată din inspectori vamali şi poliţişti de frontieră a descoperit, ascunse în diverse spații dintr-un autocar, 400 kg de tutun aromat pentru narghilea. În ziua de 17 mai a.c., în jurul orei 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în ţară, cetateanul român Nicolai G., în vârstă de 28 de ani, domiiliat pe raza judeţului Ilfov, conducând un autocar marca Bova, înmatriculat în Republica Moldova, ce efectua o cursă regulată pe relaţia Chişinău – Cluj Napoca. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autocarului şi persoanei, ocazie cu care echipa comună de control, formată din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră, a descoperit ascunse într-un compartiment din dormitorul şoferului acoperite cu un capac, în locul rezervorului de apă din spatele toaletei şi sub toaletă, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, 400 de pachete a câte 1 kg fiecare cu tutun aromat pentru narghilea. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii bunurilor descoperite, în valoare de 18.000 lei şi sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare de 10.000 lei.