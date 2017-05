Cronica neagră

Polițiștii bârlădeni au acționat cu fermitate pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică, prin prevenirea şi descurajarea faptelor de natură penală sau contravenţională. Peste 90 de poliţişti din cadrul Poliției municipiului Bârlad și secțiilor de poliție rurală arondate (structuri de investigații criminale, ordine publică și poliție rutieră) cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au efectuat, pe parcursul zilei de ieri, 18 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bârlad și în comunele limitrofe, la persoane bănuite de săvârşirea de infracțiuni cu violență. Polițiștii au pus în aplicare 14 mandate de aducere, persoanele fiind conduse pentru audieri la sediul Poliției municipiului Bârlad. În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea cercetărilor, două arme neletale supuse autorizării, un încărcător cu două cartușe și mai multe obiecte destinate pentru lovire, ce ar fi putut fi folosite la comiterea de infracțiuni. Față de 11 persoane, domiciliate în municipiul Bârlad, au fost emise de către polițiști ordonanțe de reținute pentru o perioadă de 24 ore. Pe numele acestora au fost întocmite dosare de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, distrugere, loviri sau alte violențe. Polițiștii de investigații criminale au stabilit faptul că aceste persoane au fost implicate în agresiuni, comise în locuri publice de pe raza municipiului Bârlad, în zilele de 11 și 30 aprilie a.c. De asemenea, față de persoana la care au fost găsite armele se efectează cercetări și pentru comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Cele 11 persoane au fost prezentate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de dispunerea a unei măsuri preventive. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a acestor persoane, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. Reamintim că, fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică constituie infracțiune în conformitate cu prevederile Codului Penal, iar polițiștii vor acționa cu fermitate pentru descurajarea unor astfel de fapte și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în sprijinul cetățeanului.

Vehicul căutat de autorităţile italiene, depistat la P.T.F. Albiţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat la controlul de frontieră o remorcă tip cisternă declarată furată de autorităţile din Italia, despre care şoferul, un bărbat din Republica Moldova, a declarat că a fost achiziţionată din Polonia. În ziua de 29 aprilie a.c., în jurul orei 21.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, cetăţeanul din Republica Moldova Valeriu C., în vârstă de 61 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion, înmatriculat în Republica Moldova şi o remorcă tip cisternă, înmatriculată în Polonia. La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că remorca în cauză figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de Italia la data de 06.04.2017. Au fost efectuate verificări suplimentare, iar în data de 02.05.2017, autorităţile italiene ne-au informat în scris că vehiculul face obiectul unei infracţiuni de delapidare (autovehiculul a fost achiziţionat în leasing, iar utilizatorul nu a mai plătit ratele şi nici nu a returnat vehiculul). Cu privire la aspectele constatate, Valeriu C. a declarat că, împreună cu proprietarul firmei de transport unde este angajat, a achizitionat vehiculul in cauza din Polonia, de la o societate comercială de profil, in schimbul sumei de 29.000 euro şi că nu are cunoştinţă despre faptul că acesta este implicat în vreun litigiu. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar vehiculul, în valoare de 135.000 lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Brăilean cercetat pentru braconaj piscicol

Poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila- I.T.P.F. Iaşi, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice, au descoperit un brăilean care a desfasurat activităţi de pescuit comercial neautorizat, în urma cărora a capturat cantitatea de 19 kilograme de peşte. În data de 02 aprilie a.c., în jurul orei 14.15, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice, au depistat în zona kilometrului fluvial 200, pe malul stâng al fluviului Dunărea, pe brăileanul Petre L., în vârstă de 56 ani, care se deplasa cu un atelaj hipo, iar la vederea echipajului a aruncat din atelaj, un sac de rafie voluminos. În urma controlului efectuat asupra sacului de rafie, poliţiştii de frontieră au descoperit cantitatea de 19 kilograme peşte din speciile scrumbie şi plătică. Brăileanul a declarat că peştele îi aparţine și că l-a pescuit fără a deține autorizație, cu ajutorul unei plase monofilament dintr-o barcă din lemn, pe care le-a lăsat la malul Dunării. Cantitatea de peşte, în valoare de 250 lei, a fost ridicată şi predată unei societăţi de profil spre valorificare, iar barca din lemn în valoare de 300 lei a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. În cauză, poliţiştii de frontieră brăileni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit, pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice mijloace, al peştilor şi vieţuitoarelor acvatice în perioada de prohibiţie şi deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament.

Microbuz radiat din circulație, cumpărat cu 3500 de euro

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au depistat, la ieşirea din ţară, un microbuz marca Mercedes Benz, care figura radiat din circulaţie din luna februarie 2017. În data de 03 mai 2017, în jurul orei 20.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, judeţul Botoşani, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a ieşi din ţară cetăţeanul român Sergiu F., în vârstă de 34 de ani, cu domiciliul în municipiul Bucureşti, conducând un microbuz marca Mercedes Benz, înmatriculat în Suedia. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la controlul de frontieră pentru mijlocul de transport, lucrătorii noştri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au stabilit faptul că autoturismul figurează radiat din circulaţie de către autorităţile suedeze din data de 27 februarie 2017. Cu privire la cele constatate bărbatul a declarat că a cumpărat microbuzul de la un cetăţean suedez, plătind suma de suma de 3500 euro şi nu avea cunoştinţă că autovehiculul este radiat din circulaţie. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Autoturism radiat din circulaţie, descoperit în P.T.F. Sculeni

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări cu privire la o tânără din Republica Moldova care conducea un autoturism marca Volkswagen, radiat din circulaţie de autorităţile din Lituania. În data de 04 mai 2017, în jurul orei 10.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, Olesia Ş. din Republica Moldova, în vârstă de 35 de ani, conducând un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în Lituania. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că mijlocul de transport figurează ca fiind radiat din circulaţie de autorităţile din Lituania, din data de 27.04.2017. Cu privire la cele constatate, tânăra a declarat că în luna octombrie a anului 2016 a achiziţionat autoturismul plătind suma de 1200 euro proprietarului, un cetăţean moldovean, fără a încheia un contract de vânzare cumpărare, dar întocmind o procură care îi permitea să folosescă legal mijlocul de transport. Aceasta a mai adăugat faptul că nu avea cunoştinţă despre radierea din circulaţie a autoturismului de către autorităţi. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Transport ilegal de material lemnos depistat de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au depistat o autoutilitară marca Mercedes Benz, care transporta material lemnos fără a deţine documente legale. În data de 04 mai 2017, în jurul orei 16.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, judeţul Botoşani, aflaţi în exercitarea unei acţiuni specifice, au oprit pentru control, în localitatea Horlăceni, judeţul Botoşani, o autoutilitară marca Mercedes, înmatriculată în România, care transporta material lemnos. La volanul autovehiculului se afla cetăţeanul român Ilie M., în vârstă de 65 de ani, domiciliat în judeţul Botoşani, care transporta cu autoutilitara cinci metri cubi material lemnos din specia molid, pentru care bărbatul nu deţinea documente legale. Poliţiştii de frontieră l-au sancţionat contravenţional pe conducătorul auto cu amendă în valoare de 3000 lei, iar materialul lemnos în valoare de 515 lei a fost predat lucrătorilor din cadrul Ocolului Silvic Dorohoi.

Asigurare tip RCA falsă, depistată la Albiţa

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, efectuează cercetări în cazul unui bărbat care a prezentat la controlul de frontieră o asigurare tip RCA falsă pentru autocamionul pe care îl conducea. În data de 4 mai a.c., în jurul orei 19.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, județul Vaslui, pentru efectuarea formalităţilor necesare ieşirii din ţară, Ilie D., cu cetăţenie română şi R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion marca Daf și o semiremorcă marca Schmitz, ambele înmatriculate în România. La controlul de frontieră, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurării tip RCA prezentată la control pentru autocamionul în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că documentul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, acesta fiind fals. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că are doar calitatea de angajat al firmei de transport care are în proprietate autocamionul în cauză şi că nu are cunoştinţă că documentul este fals ori falsificat. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

Focuri de armă la frontiera cu Ucraina pentru reţinerea unor contrabandişti

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, județul Botoșani, au reţinut trei cetăţeni ucraineni, care au încercat să introducă ilegal în România, peste ”frontiera verde”, 8.500 pachete cu ţigări de contrabandă, ce urmau să ajungă pe piaţa neagră din România. Pentru reținerea contrabandiștilor, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, fiind trase focuri de arma în plan vertical, conform prevederilor legale. În data de 2 mai a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, județul Botoșani, acţionând în baza unor informaţii, au organizat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu ţigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 03.00, aceștia au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Pomârla, mai multe persoane care au trecut fraudulos frontiera de stat în România, transportând fiecare câte un colet de culoare neagră. La somaţia verbală regulamentară efectuată de către lucrătorii noştri, persoanele au încercat să fugă, profitând de întuneric şi vegetaţie, motiv pentru care poliţiştii de frontieră au folosit armamentul din dotare, trăgând două focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea reglementările legale în vigoare. Polițiștii de frontieră au reţinut un cetăţean ucrainean, care nu avea documente de identitate asupra sa. Persoana în cauză a declarat că se numeşte P.D., este domiciliat în regiunea Cernăuţi, Ucraina și are 59 de ani. În apropierea zonei unde a fost reţinut bărbatul, polițiștii de frontieră au descoperit abandonate şase colete de culoare neagră prevăzute cu chingi pentru transport. Pe timpul efectuării cercetărilor, la o distanță de aproximativ 10 metri față de coletele abandonate, a fost descoperită o alta persoană, identificată ulterior ca fiind cetățeanul ucrainean H. S., în vârstă de 17 ani, domiciliat în regiunea Cernăuţi. Totodată, la o distanţă de aproximativ 600 de metri de locul depistării celor doi ucraineni, a fost depistat încă un cetăţean ucrainean, în vârstă de 27 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Rover, înmatriculat în Ucraina. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit că cetăţenii ucraineni P.D. şi H. S. au trecut coletele din Ucraina în România, contra sumei de 50 de euro și urmau să le transporte prin pădure până într-o zonă accesibilă, de unde urmau să fie preluate cu un autoturism. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 8.500 pachete țigări, cu timbru de acciză R. Ucraina, în valoare totala de 77.265 lei. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de introducerea în/sau scoaterea din țară prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal și trecere frauduloasă a frontierei de stat.