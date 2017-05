Cronica neagră

Doi conducători auto care au încălcat prevederile în vigoare în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice sunt cercetaţi penal. Unul dintre aceștia a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. În noaptea de 29/30.04.2017, un polițist din cadrul Biroului Rutier Vaslui, în timp ce efectua serviciul de supraveghere și control al traficului rutier, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducător auto care se deplasa cu un autoturism pe strada Metalurgiei din municipiul Vaslui. Conducătorul auto nu a oprit și și-a continuat deplasarea spre Zona Industrială. Imediat, un echipaj format din polițiști rutieri și polițiști locali au plecat în urmărirea mașinii, conducătorul auto fiind oprit după aproximativ 300 de metri. Conducătorul auto a fost identificat de polițiști ca fiind un tânăr de 26 de ani, din comuna Zăpodeni. Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în baza de date privind deținătorii de permise auto, s-a stabilit faptul că tânărul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Polițiștii l-au reținut pe tânăr pentru 24 de ore, pe numele lui fiind întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. De asemenea, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Vaslui efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, față de un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Vaslui. În seara de 01.05.2017, bărbatul, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, s-a deplasat cu autoturismul pe strada Ștefan cel Mare. La un moment dat, acesta nu a păstrat o distanță suficientă și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus regulamentar în aceeași direcție de deplasare, de către un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Vaslui. În urma impactului, mașina condusă de bărbatul de 38 de ani a fost proiectată într-un alt autovehicul, parcat pe partea dreaptă a părții carosabile. Conducătorii auto implicați în eveniment au fost testati cu aparatul alcooltest. Testarea alcoolscopică a bărbatului în vârstă de 48 de ani a indicat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Testarea bărbatului de 38 de ani a indicat faptul că acesta nu a consumat băuturi alcoolice.

Copil de 2 ani mort in accident rutier

Pe 1 mai, pe raza comunei Vetrișoaia, a avut loc un accident de circulație soldat cu decesul unui minor în vârstă de 2 ani și 6 luni. În seara de 01.05.2017, la ora 19.59, am fost sesizaţi prin apel la 112 cu privire la faptul că pe raza localităţii Vetrișoaia a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un minor. La locul producerii accidentului s-au deplasat poliţişti rutieri care, în urma cercetărilor efectuate, au stabilit următoarele: Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna Vetrișoaia, conducea un autoturism pe drumul județean 244 E, pe raza localităţii Vetrișoaia, având direcția de deplasare Huși către Fălciu. La un moment dat, acesta a fost surprins de apariţia pe partea carosabilă a unui minor în vârstă de 2 ani, din aceeași localitate, aflat pe un vehicul de jucărie, acroșându-l cu autoturismul. În urma impactului minorul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Huși. Urmare a leziunilor suferite, minorul a decedat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând faptul că nu a consumat băuturi alcoolice. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, poliţiştii rutieri urmând a stabili împrejurările în care a avut loc accidentul. Pentru a preveni implicarea copiilor dumneavosatră în accidente de circulaţie, POLIŢIA ROMÂNĂ recomandă părinţilor să-i înveţe pe cei mici: Să circule numai pe trotuare! Să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât prin cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare sau marcaje! Acolo unde nu există amenajate trotuare sau poteci laterale să se deplaseze numai pe partea stângă a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora! Să nu se angajeze în traversarea căilor rutiere în fugă, prin faţa sau spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii! Să evite să se joace pe drumurile publice sau în apropierea acestora şi alegeţi împreună locurile special amenajate în acest sens, unde nu circulă maşini (parcurile, terenurile de sport, curtea şcolii sau a grădiniţei etc.)!

DE 1 MAI, POLIŢIA ROMÂNĂ A FOST LA DATORIE

Pentru ca cetățenii să petreacă în liniște ziua liberă de 1 Mai, poliţiştii au desfăşurat activităţi suplimentare, pentru prevenirea faptelor antisociale şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice. Poliția Română este permanent la datorie, pentru protejarea vieţii, integrităţii corporale şi a patrimoniului cetățenilor, precum şi pentru un trafic rutier în siguranță. Peste 100 de polițiști au fost de serviciu, de 1 Mai, pentru ca Ziua Internaţională a Muncii să fie petrecută în liniște și siguranță. Poliţiştii de ordine publică, de la rutieră, de investigaţii criminale, de la investigare a criminalității economice, din cadrul formaţiunilor de arme, explozivi şi substanţe periculoase şi luptători de intervenţie rapidă au efectuat acțiuni și controale și au intervenit la 64 solicitări venite din partea cetățenilor, majoritatea prin intermediul serviciului 112. În urma activităților desfășurate, polițiștii au întocmit dosare penale pentru comiterea a 13 infracţiuni. De asemenea, au fost aplicate 170 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 66.915 lei. Totodată, au fost reținute 12 de permise de conducere, dintre care 7 pentru viteză excesivă, 2 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 3 pentru alte abateri la regimul rutier.

Ziua muncii sărbătorită altfel de un cetăţean din R. Moldova

La Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, echipa comună de control a descoperit, ascunse şi nedeclarate, în locuri special amenajate în bara spate, planşeu pedalier şi pragurile unui autoturism marca Citoen, 20.000 ţigarete de contrabandă, în valoare de 4.533 lei. În data de 01 mai a.c., în jurul orei 03.30, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, județul Botoșani, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul român Ruslan B., în vârstă de 29 de ani, la volanul unui autoturism marca Citroen, înmatriculat în Marea Britanie. În urma efectuării unui control amănunţit asupra autoturismului echipa comună, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali, a descoperit ascunsă şi nedeclarată în locuri special amenajate, în bara spate, planşeul pedalier şi pragurile autoturismului, cantitatea totală de 20.000 ţigarete marca Marlboro, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform reglementărilor legale în vigoare, a fost luată măsura indisponibilizării ţigaretelor, în valoare de aproximativ 4533 lei precum şi a autoturismului, în valoare de 15.867 lei, în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 7.000 lei.

Cetăţean din Republica Moldova cercetat pentru dare de mită

Poliţiştii de frontieră vasluieni efectuează cercetări cu privire la un bărbat cu cetăţenie română şi Republica Moldova care a încercat să ofere suma de 50 de dolari pentru ca poliţistul de frontieră care a descoperit asupra sa o carte de identitate falsă să nu ia măsuri legale împotriva lui. La sfârşitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, pasageri într – un autocar cursă regulată pe ruta Chişinău-Berlin, Vladimir P., cetăţean din R. Moldova în vârstă de 34 de ani şi Vasile I., cu cetăţenie română şi R. Moldova, în vârstă de 37 de ani. În timpul controlului de frontieră, în momentul solicitării documentelor de identitate, poliţistul de frontieră care efectua controlul a observat, în port-documentul lui Vasile I. o altă carte de identitate cu însemnele autorităţilor române, fapt pentru care a solicitat-o la control. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea cărţii de identitate depistate cu ocazia controlului de frontieră, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că documentul în cauză nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, acesta fiind fals total. În momentul în care celor două persoane li s-a adus la cunoştinţă că documentul este fals, Vasile I. a oferit poliţistului de frontieră suma de 50 de dolari pentru a nu fi luate măsuri legale împotriva sa. Poliţistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani oferită şi i-a adus la cunoştinţă lui Vasile I. că fapta sa constituie infracţiunea de dare de mită. Deoarece persoana în cauză a insistat ca poliţistul de frontieră să primească suma de bani oferită, colegul nostru a informat şefii ierarhici despre situaţia creată şi au fost anunţate autorităţile abilitate din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Vaslui, care s-au prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa pentru luarea măsurilor legale. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale şi dare de mită.

Sfeşnice din metal alb, presupus a fi argint, depistate la controlul de frontieră

În Punctul de Trecere a Frontierei Albița, echipa comună de control a descoperit patru sfesnice din metal alb, presupus a fi argint, ascunse în compartimentul motor și în compartimentul roții de rezervă ale unui autoturism marca Honda, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră. La sfârşitul săptămânii trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru a intra în ţară, cetățeanul român Andrei S., în vârstă de 44 de ani, cu domiciliul în municipiul Bucureşti, conducând un autoturism marca Honda, înmatriculat în Republica Moldova. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care, echipa comună de control formată din lucrători vamali şi poliţişti frontieră a descoperit ascunse în compartimentul motor și în compartimentul roţii de rezervă ale autoturismului, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, patru sfeșnice din metal alb cu marcaj 800, presupus a fi argint și 1 litru cognac, de proveniență duty-free, concentrație 40%. Existand suspiciuni ca fac parte din patrimoniul cultural, conform prevederilor legale, a fost luată măsura indisponibilizării sfeșnicelor în vederea expertizării, confiscarea alcoolului deținut și sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 8.000 lei.

Autoturisme radiate din circulaţie, descoperite în P.T.F. Sculeni

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectuează cercetări cu privire la doi cetăţeni din Republica Moldova care conduceau două autoturisme marca Volkswagen Passat, radiate din circulaţie de autorităţile din Litunia. La sfârşitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, cetăţenii din Republica Moldova Ivan B. şi Oleg H., în vârstă de 37, respectiv 32 de ani, conducând fiecare câte autoturism marca Volkswagen Passat, ambele mașini înmatriculate în Lituania. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismele în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că cele două autoturisme figurează ca fiind radiate din circulaţie de autorităţile din Lituania, din data de 25.04.2017, respectiv 18.11.2016. Cu privire la cele constatate, bărbaţii au declarat că nu aveau cunoştinţă despre faptul că autoturismele figurau ca fiind radiate din circulaţie. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul radiat.

Aproximativ 10.000 de ţigarete nedeclarate, descoperite la P.T.F. Oancea

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea a descoperit aproximativ 10.000 de ţigarete de diferite mărci, ascunse în compartimentul de odihnă al şoferului unui autocar, ce efectua o cursă regulată pe relaţia Republica Moldova – Turcia. La sfârşitul săptămânii trecute, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul turc Mehmet A., în vârstă de 66 de ani, conducând un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Republica Moldova – Turcia. În baza analizei de risc, echipa comună a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, în compartimentul de odihnă al şoferului, 9.600 ţigarete de diferite mărci, fără timbru de acciză. Cu privire la cele constatate Mehmet A. a declarat că ţigările îi aparţin. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura ridicării ţigaretelor, în valoare de 2.176 lei, în vederea confiscării şi sancţionarea persoanei cu amendă contravenţională în valoare de 5.000 lei.