Cronica neagă/ A violat o copilă și e liber

Polițiștii au reținut 24 de ore un bărbat, în vârstă de 37 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de viol asupra unei tinere, în vârstă de 18 ani. Poliţiştii Secției 8 Poliție Rurală Iana efectuează cercetări față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din comuna Voinești bănuit de săvârșirea infracțiunii de viol, faptă comisă asupra unei tinere, în vârstă de 18 ani. Din investigațiile efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că în ziua de 14 martie a.c., tânăra se afla pe raza comunei Voinești și a fost abordată de bărbat care s-a oferit să o transporte cu autoturismul până la destinația dorită de aceasta. Tânăra a acceptat și s-a urcat în autoturism. La ieșirea din satul Voinești bărbatul a pătruns pe un drum lateral, a oprit mașina și prin întrebuințarea de violențe a întreținut relații sexuale cu tânăra. Polițiștii au probat activitatea infracțională a bărbatului și l-au reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, respectiv Judecătoria Bârlad care a dispus pe numele acestuia măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile.

REȚINUT PENTRU INFRACȚIUNI DE FURT

Un tânăr, în vârstă de 19 ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt a fost reţinut de către poliţişti. Acesta a fost prezentat instanței de judecată cu propunerea unei măsuri preventive. Polițiștii Secție 5 Poliție Rurală Murgeni l-au reţinut pe bază de ordonanţă pe R. Denis, de 19 ani, din comuna Șuletea, acesta fiind cercetat penal pentru săvârşirea a trei infracţiuni de furt calificat și o infracțiune de distrugere. În fapt, în noaptea de 18/19 martie a.c., tânărul a pătruns într-un imobil nelocuit din satul Șuletea și a sustras o bicicletă. În aceeași noapte, a pătruns fără drept, într-un local din satul Fedești, comuna Șuletea, a distrus sistemul de alarmă și a sustras bunuri, creând un prejudiu de aproximativ 4000 lei. De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că în cursul lunii ianuarie a.c., bărbatul a sustras din locuința unei femei din satul Fedești, comuna Șuletea, suma de 300 de lei. În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale a tânărului. R. Denis a fost prezentat de către poliţişti la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, respectiv Judecătoria Bârlad cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Autoturism căutat de autorităţile spaniole, descoperit la P.T.F. Albiţa

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat la controlul de frontieră un bărbat cu cetățenie româno-moldoveană, care conducea un autoturism marca Volkswagen Passat, căutat de autorităţile din Spania, în vederea confiscării. În ziua de 17 martie a.c., în jurul orei 18.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, Vladimir T., cu cetăţenie română şi R. Moldova, în vârstă de 58 de ani, conducând un autoturism marca Volkswagen Passat, înmatriculat în Republica Moldova. Existând suspiciuni cu privire la provenienţa autoturismului, lucrătorii noştri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care s-a stabilit că autoturismul în cauză figurează în bazele de date ca „bun căutat pentru confiscare”, semnalare introdusă de Spania, la data de 16.09.2016. Cu privire la aspectele constatate, Vladimir T. a declarat că este șofer al firmei care deține în proprietate autoturismul marca Volkswagen Passat şi că nu are cunoştinţă despre faptul că acesta este furat. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 12.000 lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Autoturism radiat din circulaţie, descoperit la P.T.F. Oancea

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iaşi au depistat un bărbat cu dublă cetăţenie, care s-a prezentat la controlul de frontieră, conducând un autoturism radiat din circulaţie de către autorităţile lituaniene. În data de 17 martie a.c., în jurul orei 07.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, Ruslan V., în vârstă de 43 de ani, cu dublă cetăţenie ucraineană şi canadiană, conducând un autoturism marca Volvo S80 înmatriculat în Lituania. La controlul de frontieră, pe lângă documentele de călătorie, bărbatul a prezentat şi certificatul de înmatriculare eliberat de autorităţile lituaniene şi permisul de conducere eliberat de autorităţile canadiene. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice în urma cărora au constatat că autoturismul respectiv este radiat din circulaţie de către autorităţile lituaniene, din luna octombrie 2014. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Peşte fără documente legale, confiscat de poliţiştii de frontieră brăileni

Poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila- I.T.P.F. Iaşi, pe timpul desfăşurării unei acţiuni de combatere a faptelor de braconaj piscicol, au descoperit un brăilean care transporta cu un atelaj hipo 47 kilograme de peşte, rezultat din pescuit şi pentru care nu a putut prezenta documente legale. În data de 18 martie a.c., în jurul orei 13.00, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila, pe timpul desfăşurării unei acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au depistat pe malul stâng al fluviului Dunărea, pe brăileanul C. S., în vârstă de 60 ani, care se deplasa cu un atelaj hipo. In urma controlului efectuat asupra atelajului, poliţiştii de frontieră brăileni au descoperit cantitatea de 47 kilograme peşte din specia plătică, provenită din pescuit. Pe timpul cercetărilor, bărbatul a declarat că peştele îi aparţine, dar nu poate prezenta documente legale. Cantitatea de peşte, în valoare de 235 lei, a fost ridicată şi predată unei societăţi de profil spre valorificare. În cauză, poliţiştii de frontieră brăileni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit.

Ţigarete de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au depistat şase persoane care au încercat să introducă ilegal în România ţigarete de proveniență Republica Moldova și Duty Free. La sfârşitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, I.T.P.F. Iaşi, s-au prezentat pentru a intra în ţară, cetăţenii din Republica Moldova, Serghei L., în vârstă de 27 ani, conducând un autoturism marca Volkswagen Passat, şi Victor C., în vârstă de 28 ani, conducând un autoturism marca Audi, ambele autoturisme înmatriculate în Lituania. În urma controalelor amănunţite efectuate asupra mijloacelor de transport, echipele comune de control, formate din lucrători vamali şi poliţişti de frontieră, au descoperit, ascunse în scopul sustragerii de la controlul de frontieră, în plafonul şi în rezervorul de combustibil al autoturismului marca Volkswagen Passat, care era modificat prin îndepărtarea pompei de motorină, precum şi în rezervorul de combustibil al autoturismului marca Audi, peste 30.600 de ţigarete diferite mărci, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform reglementărilor legale în vigoare, a fost luată măsura indisponibilizării ţigaretelor, în valoare de aproximativ 8.000 lei precum şi a autoturismului Volkswagen Passat, în valoare de 5.000 lei, în vederea confiscării, iar persoanele au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare totală de 15.000 lei. Pentru valorificarea unor informaţii deţinute, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iaşi – feroviar au organizat o acţiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu ţigări. Astfel, cu ocazia efectuării formalităților necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, asupra trenului internațional 401,care circula pe relaţia Chişinău-Bucureşti și a pasagerilor, a fost identificat Alexei C., în vârstă de 33 de ani, cetăţean român şi Republica Moldova, însoţitor al unui vagon din componenta trenului. În urma controlului efectuat într-o cuşetă, Alexei C. a fost surprins având asupra sa o geantă în care se afla cantitatea de 3.760 țigarete, marca Ashima, cu timbru de acciză Republica Moldova. Pe timpul acţiunii, polițiștii de frontieră au procedat la monitorizarea trenului în timp ce staționa în Gara de Nord din municipiul Iaşi și au observat o persoană de sex feminin care, după ce a urcat în tren, ulterior a coborât cu o geantă voluminoasă şi s-a îndreptat spre un autoturism marca Skoda Fabia parcat în zona adiacentă gării, unde era așteptată de un bărbat. Poliţiştii de frontieră au legitimat cele două persoane, stabilind că acestea sunt cetăţenii români Ioan T., în vârstă de 42 ani, respectiv Ilenuţa P., în vârstă de 47 ani. În interiorul autoturismului, lucrătorii noştri au observat, pe bancheta din spate, geanta pe care femeia a luat-o din tren, şi care s-a dovedit a conţine 5.000 ţigarete marca Rothmans, cu timbru de acciză Republica Moldova. Cu privire la cele constate femeia a declarat că intenţiona să călătorească la Bucureşti cu trenul accelerat 401. După ce a urcat în tren, s-a deplasat la vagonul restaurant de unde a achiziţionat ţigarete descoperite de poliţiştii de frontieră. În vederea continuării cercetărilor persoanele şi mijlocul de transporta au fost conduse la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi. În cauză poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Totodată, a fost dispusă măsura indisponibilizării ţigaretelor, în valoare de aproximativ 3.998 lei precum şi a autoturismului Skoda Fabia, în valoare de 13.696 lei, proprietatea Ilenuţei P., în vederea confiscării. În data de 19 martie a.c., în jurul orei 22.30, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în ţară, Cristian G., cetăţean român, în vârstă de 19 de ani, pasager într-un autoturism marca Dacia, înmatriculat în România. Pentru valorificarea unor informaţii, poliţiştii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra autoturismului, ocazie cu care echipa comună, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali, împreună cu câinele Nacagu, specializat în detectarea produselor de tutun, a descoperit ascunsă şi nedeclarată într-un spațiu special amenajat în bordul mijlocului de transport, 4000 țigarete, marca Plugarul, cu timbru de acciză Republica Moldova. Conform reglementărilor legale în vigoare, a fost luată măsura indisponibilizării ţigaretelor, în valoare de aproximativ 450 lei precum şi a autoturismului în valoare de 1000 lei, în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 7.000 lei.

Infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, constatate de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat în trafic, la sfârşitul săptămânii trecute, trei conducători auto care au săvârşit infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere sau au prezentat la control documente falsificate. În data de 17 martie a.c., în jurul orei 08.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au identificat, în localitatea Dorohoi, judeţul Botoşani, un autoturism marca Iveco Fiat, înmatriculat în Italia. La volanul autoturismului se afla cetăţeanul român Gheorghe C., de 20 de ani, domiciliat în judeţul Suceava. Poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea poliţei de asigurare auto tip carte verde şi a certificatului de inspecţie tehnică periodică, motiv pentru care au condus persoana şi autoturismul la sediul sectorului. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că documentele prezentate la control nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond a unora autentice, fiind false total. Bărbatul a declarat că în luna decembrie 2016 a cumpărat autoturismul de la un bărbat, contra sumei de 1500 de euro, fără a avea cunoştinţă că documentele maşinii sunt false. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România. În data de 19 martie a.c., în jurul orei 14.50, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani au oprit în trafic, în localitatea Bordei, judeţul Botoşani, un autoturism marca Volkswagen Touran, cu numere de înmatriculare provizorii. La volanul autoturismului se afla cetăţeanul român Ionel M., de 35 de ani, domiciliat în judeţul Botoşani. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că atât autorizaţia de circulaţie provizorie precum şi cartea de asigurare prezentate pentru autoturism sunt expirate. De asemenea, poliţiştii de frontieră au constatat că bărbatul nu deţine permis de conducere. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoana care nu poseda permis de conducere. În data de 19 martie a.c., în jurul orei 16.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au oprit, în localitatea Vlădeni, judeţul Botoşani, un autoturism marca Opel Vectra, înmatriculat în Bulgaria. Conducătorul auto a ignorat semnalele poliţiştilor de frontieră şi a continuat deplasarea. S-a procedat la urmărirea autoturismului în cauză, acesta fiind oprit în câteva minute. Bărbatul aflat la volanul maşinii a refuzat să se legitimeze, motiv pentru care poliţiştii de frontieră au condus persoana şi autoturismul la sediul sectorului. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că bărbatul este cetăţeanul român Raul B., de 24 de ani, domiciliat în judeţul Botoşani. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat.

Dosar penal pentru braconaj piscicol

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat doi bărbaţi, asupra cărora au descoperit unelte pentru pescuit interzise de lege.În data de 18 martie a.c., în jurul orelor 08.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Româneşti, aflaţi în executarea unei misiuni cu autospeciala dotată cu sistem de supraveghere cu termoviziune, au observat două persoane care se deplasau dinspre malul râului Prut spre localitatea de frontieră Bădiuţi, judeţul Botoşani. Existând suspiciuni cu privire la prezenţa persoanelor în zonă, la faţa locului s-a deplasat imediat o patrulă formată din poliţişti de frontieră din cadrul aceluiaşi sector. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit că cei doi sunt cetăţenii români Vasile D., de 34 de ani şi Ioan C., de 53 de ani, ambii din judeţul Botoşani. Asupra lor au fost descoperite două plase monofilament de aproximativ 23 metri, precum şi o cantitate de peşte. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de braconaj piscicol.