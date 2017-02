Creste numarul de pasageri la Aeroportul International Iasi

Aeroportul Iasi isi consolideaza imaginea de aeroport regional de succes, iar rezultatele in acest sens sunt vizibile chiar din prima luna a acestui an. In ianuarie 2017, numarul persoanelor care au tranzitat Aeroportul Iasi a ajuns la 76.781, in crestere cu aproape 84 de procente fata de perioada similara a anului 2016, cand s-au inregistrat 41.805 pasageri. In plus, comparativ cu luna ianuarie a lui 2015, cifrele din ianuarie 2017 sunt mai mult decat triple (cresterea e de 241%). Rezultatele sunt imbucuratoare, in conditiile in care prima perioada din an este, de regula, mai slaba pentru traficul aerian, situatie intalnita pe orice aeroport. Anul trecut, numarul celor care au calatorit cu avionul de la/spre Iasi a fost de 882.628, cresterea fiind de aproximativ 132% fata de cea inregistrata in 2015. Aeroportul Iasi isi mentine astfel locul pe podiumul aerporturilor regionale din tara, dupa Cluj si Timisoara, numarul-tinta de pasageri estimat pana la finele acestui an fiind de 1,2 milioane de calatori. Toate investitiile facute la Aeroportul Iasi se reflecta acum in cifrele de trafic mereu in crestere, iar noile planuri de extindere privind infrastructura si conexiunea cu diverse zone ale Europei vor contribui la o evolutie a traficului de pasageri. Cresterea fluxului de calatori se datoreaza serviciilor de calitate pe care le ofera Aeroportul Iasi pasagerilor si companiilor aeriene partenere, un rol important avandu-l si infrastructura moderna, tot mai atractiva pentru operatori si care a ajutat aerogara ieseana sa se dezvolte intr-un ritm spectaculos. Evident, secretul dezvoltarii unui aeroport si a comunitatii deservite rezida si din pluralismul de rute si companii, pentru ca astfel fiecare categorie socio-profesionala este deservita corect, conform nevoilor sale. In 2017, Iasul va fi conectat cu 18 destinatii externe si cinci interne, cursele fiind operate de patru companii diferite. Incepand din vara acestui an, Aeroportul Iasi isi va imbogati portofoliul de rute cu trei orase noi: Berlin, Valencia si Constanta. Reamintim ca Iasul este, in prezent, baza operationala pentru trei companii aeriane care au ales sa se dezvolte aici, fapt ce confirma inca o data importanta investitiei pentru evolutia aerogarii, dar si pentru dezvoltarea economica a regiunii de Nord-Est. „Pentru Aeroportul Iasi, aceasta dinamica de dezvoltare, pe toate palierele, reprezinta o adevarata provocare. Am avut, in 2016, un numar de pasageri de aproape trei ori mai mare fata de cel inregistrat in 2015, iar anul acesta, vom depasi pragul psihologic de un milion, semn ca toate capacitatile de procesare au ajuns la limita. Urmatorul pas este realizarea unei infrastructuri de terminal care sa poata sustine fluxul de pasageri, prin unirea celor doua terminale existente , intr-o cladire moderna, mult mai spatioasa; vor fi 24 de ghisee check-in si vor putea fi procesate cate 8 avioane de mare capacitate la ora de varf. In paralel, vom continua demersurile privind infiintarea de noi rute directe si cresterea frecventei unor zboruri deja existente. Strategia urmatoare va fi gasirea unor legaturi cu un hub mondial, cum e Amsterdam, si conectarea Iasului cu alte orase importante: Atena, Frankfurt, Amsterdam, Dublin, Varsovia sau Zagreb, existand totodata posibilitatea ca si alte companii aeriene sa investeasca la Iasi. De asemenea, vom investi intr-o parcare extinsa, in spatiile destinate activitatilor conexe si vor fi create legaturi rutiere cu puncte de interes ale orasului. In planul de dezvoltare a Aeroportului Iasi este inclusa si realizarea unei zone cargo, unica in zona Moldovei. Aceasta investitie va completa gama de activitati aeroportuare, definind astfel un aeroport complet si complex. Zona cargo a aeroportului va avea adresabilitate inclusiv pentru Republica Moldova si Ucraina, asadar si in afara Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Rezultatele discutiilor purtate recent cu reprezentantii companiei ce opereaza pe acest segment sunt optimiste, iar o astfel de investitie va avea in mod sigur un impact puternic asupra economiei locale. Un alt proiect important va fi construirea, in apropierea aeroportului, a unei unitati de mentenanta pentru avioane tip Boeing 737 si Airbus 320. Proiectul companiei Aerostar Bacau va crea noi locuri de munca pentru ieseni, va asigura un plus de siguranta si confort pentru operatorii aerieni si, evident, va atrage noi investitori in zona noastra”, a declarat conducerea Aeroportului International Iasi.

Cursele si companiile care opereaza, in prezent, de la Aeroportul IASI sunt:TAROM: Madrid, Munchen, Londra (Luton), Roma (Fiumicino), Bologna, Torino, Tel Aviv si Bucurestiwww.tarom.roBLUE AIR: Paris (Beauvais), Londra (Luton), Roma (Fiumicino), Barcelona, Bruxelles, Koln (Bonn), Berlin (de la 1 iunie 2017), Torino (din 3 iunie 2017), Valencia (din 4 iunie 2017), Bucuresti, Cluj, Timisoara, Oradea (via Bucuresti) si Constanta (din 15 iunie 2017)www.blueairweb.comWIZZ AIR: Milano (Bergamo), Roma (Ciampino), Venetia (Treviso), Catania, Bologna, Londra (Luton), Larnaca si Tel Avivwww.wizzair.comAUSTRIAN AIRLINES: Vienawww.austrian.com