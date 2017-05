Copii de nota zece, viitorul unei comunităţi de talie europeană

Written by:

Written on:

„În fiecare an, de când această tradiţie s-a împământenit la Vaslui, am făcut o mărturisire. O fac şi acum: aştept această clipă de peste an cu o nerăbdare, dar şi o bucurie greu de stăpânit; este de fapt, bucuria plină de gândul nostalgic al propriilor mei ani de liceu.

Astăzi nu este numai sărbătoarea voastră, este şi sărbătoarea Vasluiului, a familiilor voastre şi a profesorilor voştri. Este sărbătoare, dar nu trebuie să uitaţi să vă îndreptaţi gândul şi recunoştinţa spre cei care numai ei ştiu cum au luptat cu ziua de mâine, pentru ca voi să nu aveţi decât grija de a învăţa, pentru ca voi să ajungeţi mai sus decât ei – părinţii voştri.

Nu trebuie să uitaţi să vă faceţi sufletul căuş pentru amintirea şi recunoştinţa fără de timp a celor care v-au însoţit cu trudă şi poate, cu preţul sănătăţii lor, aceşti ani ai devenirii voastre – profesorii voştri.

Am fost fericit să urmăresc, cu atenţie şi nestăpânită mândrie, rezultatele muncii voastre la concursuri şi olimpiade naţionale. Voi sunteţi Vasluiul adevărat, voi sunteţi ziua noastră de mâine, voi, cu speranţele voastre, voi, cu credinţa voastră în voi şi în puterile voastre. Noi toţi credem în voi şi în reuşita voastră. Voi ne faceţi viaţa frumoasă, prin exuberanţă şi tinereţe.

Mergeţi în lume, realizaţi-vă visurile! Noi avem convingerea că veţi reuşi.

Astăzi vă spunem „drum bun” în viaţă, dar să nu uitaţi – vă aşteptăm înapoi acasă! Avem nevoie de voi, Vasluiul are nevoie de voi. Vasluiul este casa voastră. Voi sunteţi ai noştri, oriunde v-ar purta destinul!

Eu, primar al municipiului Vaslui, ales al acestei comunităţi, vă doresc o zi de mâine aşa cum numai cineva care vă iubeşte vă poate dori. Iar eu, vă iubesc!”

24 mai 2017 Drum bun şi vânt prielnic în viaţă!

Ing.Vasile Pavăl

Primarul Municipiului Vaslui