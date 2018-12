Constructori țepari, datorii istorice, legislație interpretabilă, piedici de peste tot și multe îndatoriri

Comuna Drânceni are o datorie istorică dar prin grija Consiliul Județean problema se va rezolva spune primarul Gelu Pecheanu care mulțumește înțelegerii găsite la conducerea județului Vaslui, la președintele Dumitru Buzatu și-i urează în numele comunității La mulți ani.

„Suntem într-o situație critică și prin prisma faptului că a scăzut impozitul pe salarii de la 16 la 10 la sută. Comuna Drânceni a pierdut 400.000 lei din buget. Sperăm că Guvernul se va ține de promisiune și la rectificarea bugetară din decembrie să aloce banii necesari pentru a încheia anul fără datorii.

Trecem și la partea plină a paharului. Am aprobat recent indicatorii tehnici pentru două cabinete medicale în Râșești. Acolo avem deficit. Oamenii sunt obligați să se deplaseze pe distanțe lungi pentru a beneficia de asistență medicală. La anul vrem să construim încă un teren de minisport la Drânceni și în 2020 să încidem acest program cu terenurile de sport la Râșești, în așa fel încât tinerii să aibă locuri de receere. Am demarat, apoi, procedurile pentru un microbuz școlar și sperăm ca Inspectoratul {colar și Prefectura să ne aibă în vedere. Am dublat bursele de merit pentru studenți și bursele sociale pentru ca să-i stimulăm pe elevi. În Ghermănești vom finaliza montarea unui sistem de monitorizare, în valoare de 150.000 lei, iar în 2019 continuăm în Râșești și Drânceni. Prevenim și combatem fenomenul infracțional. Avem datoria să protejăm viața și bunurile cetățenilor noștri. Consider că 2018 a fost un an bun pentru comună, funcționarii au lucrat conștiincios și le mulțumesc pe această cale.

Totodată, lucrăm la reproiectarea sistemului de apă la Râșești, avem banii alocați de la Guvern, 911.000 lei pe care-i vom folosi anul viitor să terminăm acest obiectiv. Acum pregătim documentația pentru încă 9 kilometri de asfalt pentru a depune proiectul și cred că-n 2-3 ani avem toată comuna asfaltată. Dacă ai asfalt vin și investitori, se înființează activități care duc la creșterea nivelului de trai în comunitatea noastră și-n toată zona. Sperăm ca la anul să înceapă lucrările la Spitalul Carol I, pentru că apele minerale de acolo sunt miraculoase. Apele de la Ghermănești sunt bogate în sulf, crom, brom și reprezintă cea mai importantă zestre a județului Vaslui. Suntem datori să ne gândim la cei aflați în nevoie și la persoanele în vârstă și deci avem obligația să le punem la dispoziție aceste ape miraculoase. În câțiva ani se va dezvolta întreaga zonă, se dezvoltă agroturismul și alte activități adiacente. Investițiile publice de până acum și de acum încolo vor aduce plus valoare”, a spus primarul de la Drânceni, Gelu Pecheanu.

2018 a venit cu cele mai multe finanțări

Anul acesta, mai afirmă primarul Pecheanu, comuna Drânceni a beneficiat de cele mai multe finanțări de un deceniu de când este la conducerea comunității. „De trei mandate, anul acesta am primit cele mai multe finanțări și sperăm că și anul viitor comuna va fi sprijinită, mai ales că e poartă de intrare în Uniunea Europeană. Avem un proiect depus la Ministerul Dezvoltării pentru modernizarea iluminatului public, în valoare de circa 450.000 lei și sper ca la anul să găsim soluții. În 2019 ne vom bate pentru studiu de fezabilitate ca să aducem gazul metan la Drânceni. Am vorbit cu colegii din județul Iași pentru a înființa o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară în acest scop. Din câte știm, Ministerul Dezvoltării va aloca sume importante pentru extinderea rețelei de gaz metan. Vecinii noștri de peste Prut au rețele de gaz metan în sate, n-au resurse naturale, iar noi avem resurse și nu avem gaz metan la sate. Nu se poate așa ceva. Mai am o dorință și anume ca Guvernul să găsească soluții pentru atragerea în țară a tinerilor plecați în străinătate la muncă, aceștia să aibă condiții bune pentru a se dezvolta alături de familiile lor, în locurile natale. Nu sunt meseriași, nu este forță de muncă și nu-i bine”, a mai spus primarul comunei Drânceni.

Constructorii țepari aduc mari probleme administrațiilor locale

Comuna Drânceni se confruntă și cu o situație autentic „românească”. Niște „afaceriști”, unii trecuți și prin politică, adică prin Parlamentul României, însă țeparii tot țepari rămân indiferent ce pălării ar schimba, tot încearcă să ia bani de la Primria Drânceni fără să execute lucrările la care s-au angajat. Societatea Comercială Ecoloc din Huși a familiei Bordeianu avea o lucrare la Drânceni. A adus niște piatră pe care Primăria a plătit-o și atât. Apoi, fără să facă lucrări a trimis către decontare facturi. Firma Ecoloc a cesionat lucrarea firmei Viarom. Ultima „verigă” a venit să ia bani de la comuna Drânceni și, mai mult de atât, a acționat în instanță Primăria că nu-i plătește lucrări neexecutate. Culmea prostiei sau a tupeului este că oamenii anexează la dosarul depus în instanță o factură din 2016 și alta din 2017, contractul este din 2015, iar facturile sunt semnate de altcineva. Primăria a decontat numai situațiile pentru lucrările efectuate, care au fost certificate de către dirigintele de șantier. „Ei au crezut că aici este o pâine bună de mâncat. Aceeași situație au mai încercat și-n alte comune. Dacă dădeam 187.000 lei cât cereau eram acuzat de abuz în serviciu, iar pedeapsa e de la unu la cinci ani de pușcărie. Au apărut, din păcate, probleme cu diverse firme de construcții. Mulți patroni vor să amăgească primarii, pentru că sunt în joc bani mulți, obiectivele având valori mari. Eu le dau un sfat celor care vor să candideze pentru primării. Înainte de a candida, ar fi bine să meargă să vadă unde sunt sediile Procuraturii, Direcției Naționale Anticorupție etc. Dacă nu ești atent ce semnezi ai terminat cu libertatea și liniștea. Primarii nu sunt protejați de nimeni. Au multe îndatoriri și atât. Pe mine mă judecă după legea funcționarului public, dar eu nu sunt asimilat statutului de funcționar public. E o aberație. La obligații sunt funcționar public, iar la îndatoriri nu. Codul Administrativ aduce multe clarificări în acest domeniu, dar s-a împiedicat de un fost primar care deține numai vreo 44 de dosare penale”, a concluzionat primarul comunei Drânceni, Gelu Pecheanu. Asta e realitatea neregizată de la granița Uniunii Europene și din România capitalistă. (B. A. U.)