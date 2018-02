Confortul de la oraș poate fi adus în mediul rural

Comuna Crețești este un exemplu de dezvoltare în județul Vaslui chiar și pentru orașele mai mici cum sunt Hușiul sau Negreștiul.

Străjuită de Dealul Dobrinei, în coasta municipiului Huși, municipiu doar cu numele, întinsă pe mai multe dealuri aprige și văi umbrite de păduri seculare, comuna Crețești reprezintă un model de dezvoltare, atât în plan public dar și-n plan privat. Utilitățile, drumurile, învățământul de calitate, asistența socială acordată la nivel actual, cultura și tradițiile zonei, dialogul deschis la orice inițiativă sunt câteva argumente ale ambițiosului primar Viorel Savin pentru dezvoltarea prezentă și viitoare a comunei Crețești din județul Vaslui. Mai greu sau mai ușor, dacă vrei să te implici în dezvoltarea unei comunități, totul este posibil, reiese din discuțiile purtate cu primarul comunei Crețești, inginerul Viorel Savin. A mai ocupat fotoliul de primar al comunei Crețești și a început atunci o serie de proiecte importante, apoi și-a văzut de profesia domniei sale, însă oamenii l-au chemat iar la primărie pentru a continua dezvoltarea acestei zone. Comuna Crețești este la drumul european spre Albița și se învecinează cu orașul Huși, care acum arată ca un sat ceva mai mare. Despre orașul dintre vii și paragina în care se află vom vorbi altă dată, acum doar am făcut câteva precizări.

La Crețești viața curge parcă mai repede, iar timpul nu ajunge pentru că ambițiile gospodarilor locului sunt ridicate în raport cu multe alte comunități locale. Fie că vorbim de sate așezate mai spre oraș sau nu, toate localitățile comunei Crețești se dezvoltă, iar oamenii au pretenții mai mari în ceea ce privește investițiile publice, dacă ar fi să ne raportăm la imaginea gospodăriilor și investițiile publice și private ce se dezvoltă aici. Despre situația vecinilor în raport cu zona despre care vorbim astăzi ar fi multe de spus, dar important este că noroiul din comunele vecine nu se găsește pe drumurile din satele comunei Crețești. La cei din jur timpul parcă-i nemișcat de zeci de ani, în timp ce la Crețești mereu apare ceva nou, iar ambițiile primarului Savin sunt la nivelul așteptărilor gospodarilor de aici. Investițiile publice din ultima perioadă și deschiderea manifestată de administrația locală se traduc prin construcții și activități noi care aduc aici un plus de bunăstare. Traversată de drumul european spre Albița și de drumul județean spre Murgeni, comuna Crețești este un exemplu de manual, dacă vreți, în ceea ce privește dezvoltarea unei comunități locale, cu fonduri puține, dar cu multă voință și pasiune.

Asfalt spre satul Budești, continuarea alimentării cu apă, cămin cultural, acestea ar fi alte investiții necesare

Comuna Crețești are un sat mai mic și mai vitregit din toate timpurile, cu toate că aici este și o biserică monument istoric. Pe „europeanul” spre Albița apare la un moment dat un indicator către satul Budești. Am fost acolo cu mulți ani în urmă și drumul către sat era de căruță. S-au schimbat primarii dar degeaba. Satul Budești a rămas la fel. Veșnicia s-a născut la sat, spune poetul. Nici așa însă. E o comunitate mică, este adevărat, însă și acolo sunt oameni vrednici și merită să aibă măcar către sat un drum ceva mai bun. A stat un primar în funcție vreo două mandate, se dădea mare revoluționar în administrația locală în ceea ce privește modernizarea comunei, dar situația a rămas la fel. Ca-n tren, cum spune românul! Satul Budești, dar și Satu Nou care leagă comuna de orașul dintre vii n-aveau nici piatră pe drumuri cum trebuie până când n-a revenit în funcție inginerul Viorel Savin. Acum vine vestea cea mare și anume că primarul Savin are proiect aprobat la finanțare pentru asfaltarea drumului către Budești. Mai mult de atât vrea să reabiliteze biserica monument istoric din acest sat. Iată așadar că se poate și o localitate vitregită ani la rând poate deveni mult mai atractivă. După ce o să fie drum asfaltat sigur se vor mai construi case noi dar va crește și numărul celor ce vor intra în acest minunat colț de natură. „Satul Budești este cel mai vitregit. E sat vechi înființat pe fosta moșie a boierului Nicolae Castroian. Avem acolo și o biserică monument istoric. Sper s-o reabilităm printr-un proiect în cadrul Grupului de Acțiune Locală. Avem proiect aprobat la finanțare pentru asfaltarea drumului către sat și astfel realitatea locului se va schimba mult. Am lucrat la pietruirea drumurilor și la Satu Nou pentru că și acolo era jale. Proiectul pentru asfaltare se ridică la aproape 6 milioane lei și înseamnă peste 4 kilometri de asfalt în toate satele comunei. Mai vrem să mutăm primăria în construcția ce a avut ca destinație centru de zi pentru bătrâni, iar în sediul de azi al primăriei vom găzdui și dispensarul pentru a reuși să asigurăm condiții bune pentru oamenii din comună care se adresează medicului de familie. Anul trecut în septembrie am inaugurat o școală nouă la Crețești și-n acest domeniu nu avem probleme. În toate școlile avem apă curentă, centrale termice, adică sunt condiții pentru buna desfășurare a actului de învățământ. Am avut mai multe proiecte inițiate în primul mandat la primărie și au rămas nesoluționate, iar acum trebuie să le reluăm. Un proiect important la care lucrez este aducțiunea de gaz metan. Vom vedea ce se poate face”, ne-a precizat primarul comunei Crețești, Viorel Savin.

Investițiile publice au atras și atrag investiții private, iar toate acestea se cuantifică în confortul cetățenilor comunei. Pentru asfaltarea altor drumuri din comună, primăria va depune proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a treia, dar în același timp, mai spune primarul Savin, se urmăresc și alte surse de finanțare.

Comuna Crețești are istorie, are potențial, dar i-a cam lipsit un administrator bun care să îmbine oportunitățile existente în folosul gospodarilor zonei. Unii de prin alte părți, din alte țări care au omorât pur și simplu istoria și natura darnică, promovează diverse obiective și le pun în valoare chiar dacă sunt destul de banale, iar Moldova, în general, este un monument de spiritualitate și frumusețe. Păcat că sunt destui aleși locali care nu știu să profite de natura care a fost darnică. La Crețești, după cum spuneam, viața curge mai repede însă și rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. (B. A.)