Condiții moderne pentru tratarea și reintegrarea în societate a cazurilor sociale

Acum 14 ani erau bălării cât omul iar astăzi Centrul Medico Social de la Băcești este o unitate etalon în domeniul asistenței sociale.

După eforturi de câțiva ani, cu proiecte mai mari sau mai mici, Centrul Medico Social de la Băcești este astăzi un adevărat complex de servicii sociale. Extinderea și modernizarea spațiilor s-au făcut cu un proiect de un milion de euro, iar acum beneficiarii au la dispoziție condiții moderne. Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, din județul Vaslui, este un model în domeniul asistenței medicale și sociale din Moldova. Aici vin oameni singuri, bolnavi și se încearcă pe cât posibil reintegrarea acestora în societate. Calitatea serviciilor oferite atinge cele mai înalte standarde și an de an conducerea unității de la Băcești face noi investiții cu fonduri europene și de la județ pentru completarea listei de servicii pe care o oferă. Cu fonduri europene, în special, dar și cu fonduri de la județ, Centrul de Asistență Medico-Socială din Băcești se dezvoltă an de an și asigură condiții europene de trai pentru persoanele găzduite aici, temporar sau pentru perioade mai lungi de timp. În prezent, Centrul are cabinete medicale, cabinet de kinetoterapie, servicii de asistență socială bine organizate, are gospodărie proprie, are capelă și aplică toate modelele civilizate de recuperare. Vorbim astăzi de terapii diverse și complexe de care beneficiază persoanele găzduite aici, pentru ca ulterior unii să poată fi reintegrați în mediile din care au venit. E o muncă titanică să iei un pacient, bolnav în ultimul grad, marginalizat de societate și să-l readuci la o stare normală. La Băcești tocmai diversitatea celor internați, din punct de vedere al studiilor, pozițiilor sociale pe care le-au avut, mediilor din care provin reprezintă o mare provocare pentru echipa care lucrează la Centru. Intrând în fostul târg Băcești, căutat pe timpuri pentru poziție, fiind o legătură cu județul vecin și un drum comercial, dar și pentru frumusețile naturale pe care Dumnezeu le-a lăsat aici, imediat după trecerea peste calea ferată, pe partea dreaptă, vizavi de Grădina Publică, este Centrul de Asistență Medico-Socială. An de an apare ceva nou aici, iar acum Centrul este un adevărat complex de servicii medico-sociale. La intrarea pe poarta principală te întâmpină un aranjament floral deosebit care stă împrejurul unui trenuleț din lemn, ce simbolizează probabil trenul vieții. Fiindcă veni vorba de trenul vieții, garnitura oprește pentru fiecare în stația care-i face trebuință, dacă vrea să urce. Chiar dacă unii pacienți de la Centrul din Băcești poate au pierdut trenul, pentru că nu au ajuns la timp în stație, acum au din nou ocazia să-l prindă, grație pasiunii cu care se implică acest colectiv de specialiști creat la Băcești. „Suntem aici să prelungim și să înfrumusețăm viața semenilor noștri ajunși, la un moment dat, într-o cumpănă a vieții lor”, spun cu interes cei care lucrează în sprijinul persoanelor internate la Băcești.